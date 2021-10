Học sinh tử vong vì điện thoại phát nổ khi học online: Trách nhiệm của ai?

Dân trí "Một phần trách nhiệm của giáo viên, của nhà trường khi không có những cảnh báo, khuyến cáo đối với các học sinh. Tuy nhiên những trách nhiệm đó chưa đến mức có thể truy cứu trách nhiệm hình sự".

Vụ việc một học sinh lớp 5 tử vong do điện thoại phát nổ khi học online đang khiến cho các bậc phụ huynh và học sinh lo lắng. Sự việc để lại hậu quả nghiêm trọng, đồng thời đặt ra vấn đề về trách nhiệm hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho học sinh khi học online.

Học sinh học online tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn sức khỏe và tâm lý (Ảnh: Kiều Phương)

Tiến sĩ. Luật sư Đặng Văn Cường (Văn phòng luật sư Chính Pháp) nhận định: "Đây là một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến cho bé lớp 5 tử vong khi đang học online, bởi vậy cơ quan điều tra sẽ vào cuộc làm rõ nguyên nhân sự việc để có kết luận, làm căn cứ giải quyết hậu quả pháp lý theo quy định pháp luật".

Theo luật sư Đặng Văn Cường, nguyên nhân khiến học sinh tử vong là vấn đề quan trọng để quyết định đến câu chuyện trách nhiệm pháp lý trong vụ việc này.

Luật sư phân tích như sau:

Trường hợp nguyên nhân nạn nhân tử vong là do nổ điện thoại thì cơ quan điều tra sẽ làm rõ vụ nổ là do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất, do nguồn điện hay do việc sử dụng không đúng quy cách, không tuân thủ các nguyên tắc an toàn.

Nếu điện thoại đang sử dụng đúng quy cách, đúng hướng dẫn của nhà sản xuất mà điện thoại phát nổ hoặc truyền điện ra ngoài dẫn đến điện giật khiến nạn nhân tử vong thì nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiệt hại.

Nếu nguyên nhân tử vong do lỗi của người sử dụng, sử dụng thiết bị không đảm bảo an toàn, không đúng quy cách, vi phạm các khuyến cáo của nhà sản xuất như vừa sử dụng vừa sạc điện, tự ý sửa chữa, gắn thêm thiệt bị không đúng thiết kế... không tuân thủ khuyến cáo khác của nhà sản xuất, không còn bảo hành thì nhà sản xuất thì nhà sản xuất không phải chịu trách nhiệm, mọi thiệt hại đều do người sử dụng phải chịu trách nhiệm.

Tiến sĩ. Luật sư Đặng Văn Cường nhận định về vụ việc học sinh tử vong do điện thoại phát nổ khi học online. (Ảnh: NVCC)

Trường hợp lỗi do người sử dụng mà người sử dụng lại là trẻ em, chưa có hiểu biết về khoa học, công nghệ thì thấy có phần trách nhiệm của gia đình và nhà trường trong việc hướng dẫn cách thức sử dụng các phương tiện, thiết bị phục vụ cho hoạt động học online.

Trước tiên có thể thấy trách nhiệm từ phía phụ huynh khi không quản lý, giám sát, hướng dẫn các con sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính vào việc học online. Trong đó cũng thấy một phần trách nhiệm của giáo viên, của nhà trường khi không có những cảnh báo, khuyến cáo đối với các học sinh. Tuy nhiên những trách nhiệm đó chưa đến mức có thể truy cứu trách nhiệm hình sự hay yêu cầu bồi thường thiệt hại mà chỉ là bài học để phụ huynh và các thầy cô giáo, nhà trường rút kinh nghiệm để tránh những vụ việc đau lòng.

"Qua những vụ việc trên cho thấy đã đến lúc các bậc làm cha, làm mẹ, những người quản lý học sinh trong quá trình học online cần phải có trách nhiệm hơn nữa trong việc chuẩn bị phương tiện, thiết bị học tập cho các con; tránh trường hợp khi học online thì các thiết bị đã hết pin, phải vừa học vừa sạc pin hoặc là các thiết bị đã cũ, hỏng, không đảm bảo an toàn, hoặc hệ thống điện bị chập cháy, không đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Ngoài ra giáo viên và nhà trường cũng cần có những hướng dẫn, giám sát và kịp thời khuyến cáo cảnh báo đối với các em chứ không chỉ đơn thuần là giảng dạy kiến thức trong các bài giảng", luật sư Đặng Văn Cường khuyến cáo.

Luật sư cho rằng cần phải trang bị kiến thức sử dụng các thiết bị điện tử, các thiết bị điện cho các em trước khi giảng dạy kiến thức, trước khi tổ chức họp online. Để giảm thiểu các vụ tai nạn thương tâm như thế này, vai trò của gia đình và nhà trường là rất quan trọng.

Bên cạnh đó, cần phải có công tác chuẩn bị kỹ lưỡng từ hệ thống điện, các thiết bị sử dụng cho học online, cách thức sử dụng thiết bị và có sự kiểm tra, giám sát của người lớn thì mới đảm bảo an toàn cho các con trong quá trình học online.

