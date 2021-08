Học sinh Trường chuyên Trần Đại Nghĩa lo.... "rớt" lớp 10

Dân trí Với hình thức xét tuyển và cách thức cộng điểm khuyến khích, không ít phụ huynh, học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa lo... không đỗ vào lớp 10 công lập.

Phụ huynh trường chuyên đi tìm trường... tư

Ít nhiều dự đoạn được từ trước, nhưng đến ngày 10/8, khi Sở GD-ĐT TPHCM công bố điểm chuẩn vào trường chuyên, lớp chuyên, nhiều phụ huynh, học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đã bị "sốc" vì... hàng loạt em rớt.

Phụ huynh tại TPHCM đưa con dự thi vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa các năm trước

Một phụ huynh của trường cho biết, dù con có lực học ở top đầu nhưng khi áp dụng theo hình thức xét tuyển, thêm điểm cộng khuyến khích quá cao, gia đình đã đoán con sẽ rớt.

"Đúng như dự đoán, khi thành phố công bố điểm chuẩn trường chuyên, con tôi rớt chuyên. May mắn, trước đó cháu đăng ký thi và đỗ vào Phổ thông Năng khiếu", phụ huynh này cho hay.

Chia sẻ với PV Dân trí, chị T.G, phụ huynh có học tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cho biết, con chị được 45,2 điểm, "văng" rất xa để có thể vào chuyên của trường và THPT chuyên Lê Hồng Phong. Lớp con chị chỉ có 9/29 học sinh đỗ vào hai trường này.

Chị G. bày tỏ, ở trường, giáo viên chấm điểm khắt khe, việc xét tuyển lại cộng điểm khuyến khích cao nên các con dù học lực tốt nhưng không có cơ hội. Điểm của con chị trong top 10.000 học sinh, không chỉ rớt trường chuyên, mà ngay cả các trường như Trường THPT Gia Định, Nguyễn Thị Minh Khai cũng không có cơ hội.

Học sinh TPHCM trong kỳ thi vào Trường Phổ thông Năng khiếu, kỳ thi duy lớp 10 duy nhất kịp tổ chức ở TPHCM năm nay.

"Thật không thể hình dung các con học chuyên từ lớp 6, tuyển đầu vào rất khắt khe, theo định hướng chuyên từ sớm, giờ có thể không đỗ vào lớp 10 công lập. Trường tư cũng không dễ, học phí cao, có trường đã nhận đủ hồ sơ", phụ huynh này nghẹn ngào.

Hình thức nào cũng khó trọn vẹn

Theo công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên của TPHCM ngày 10/8, điểm chuẩn năm nay tăng vọt lên 10-23 điểm so với năm trước. Ngoài việc điểm ở trường chấm "xông xênh" hơn so với thi tuyển, điểm chuẩn chuyên tăng cao khi xét tuyển còn được lý giải do chính sách cộng điểm khuyến khích 0,5-5 .

Như Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Sinh điểm chuẩn 49,4, chuyên Hóa, chuyên Toán cùng có mức điểm 49,1. Học sinh có mức điểm trung bình mỗi môn 9,8 đến gần 10 điểm mới có thể đỗ.

Học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Năm nay, số lượng học sinh giỏi ở TPHCM tăng vọt. Có trên 2.400 học sinh lớp 9 đạt học giỏi cấp thành phố. Trong khi chỉ tiêu vào trường chuyên, lớp chuyên chưa đến 1.700 học sinh.

Như vậy, không ít học sinh có năng lực, nhưng nếu không có điểm khuyến khích rất khó có cửa vào trường chuyên.

Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Minh, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cho biết, bất cứ phương án tuyển sinh nào cũng sẽ có hai mặt. Trong tình hình dịch bệnh chỉ có thể thực hiện phương án xét tuyển.

Điểm khuyến khích từ 0,5 đến 5 Theo cách xét tuyển vào trường chuyên, lớp chuyên của Sở GD-ĐT TPHCM, học sinh sẽ được cộng từ 2 - 5 điểm nếu đạt học sinh giỏi trùng với môn dự thi cấp thành phố, quốc gia, quốc tế; và từ 0,5 điểm - 3 điểm nếu không trùng với môn dự thi.

Theo ông Minh, tuyển sinh sẽ theo hình chóp, càng lên cao sẽ càng siết chặt lại, học sinh vẫn đang chờ thêm kết quả lớp 10 thường.

Đối với trường chuyên có tính đặc thù như THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, học sinh có thể thiệt thòi khi xét tuyển. Ông Minh cho rằng trường cũng như nhiều đơn vị khác nên không đưa ra ý kiến bình luận.

Còn về những tâm tư, lo lắng cả phụ huynh, ông Nguyễn Minh thông tin: "Trước khi có kết quả, trường đã tổng hợp báo cáo lên Sở GD&ĐT TPHCM".

Về các phản ánh trên, ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, lý giải sẽ không phương án nào trọn vẹn. Phương án nào thời điểm này cũng có nhóm đạt được, nhóm không và đều đã cân nhắc kỹ lưỡng.

Việc phụ huynh Trường THPT Trần Đại Nghĩa phản ánh giáo viên ra đề khó, chấm điểm gắt, các em gặp bất lợi trong tuyển sinh, ông Hiếu cho rằng đó là đánh giá chủ quan.

Kiến nghị của một nhóm tập thể Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa gửi Sở GD-ĐT, UBND TPHCM.

"Nhà trường có ma trận đề, giáo viên không phải muốn ra khó là khó. Không lẽ chuyên Trần Đại Nghĩa điểm thấp hơn trường khác? Điểm của trường nhìn chung cao hơn các trường khác" - ông Nguyễn Văn Hiếu nói.

Về điểm khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi TPHCM, Phó giám đốc Sở GĐ-ĐT khẳng định, học sinh THPT Trần Đại Nghĩa tham dự kỳ thi học sinh giỏi bằng một quận nên có lợi thế hơn các trường.

Thành phố chỉ áp dụng cộng điểm khuyến khích khi xét vào trường chuyên. Trừ các em được cộng điểm khuyến khích, học sinh đều bình đẳng với nhau trong xét tuyển.

Việc xét tuyển lớp 10 thường, chỉ tính điểm các môn Văn, Toán, Ngoại ngữ, không cộng điểm khuyến khích.

Phụ huynh kiến nghị bỏ điểm khuyến khích Đầu tháng 8/2021, tập thể một số phụ huynh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa gửi đơn kiến nghị qua hình thức điện tử lên Sở GD-ĐT, UBND TPHCM. Trong đó kiến nghị 2 nội dung: -Học sinh lớp 9 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, đạt học sinh giỏi năm lớp 9 và đã đăng ký tuyển sinh theo nguyện vọng 1, 2, 3, 4 vào các Trường Chuyên của thành phố thì được ưu tiên xét tuyển sinh vào các Trường Chuyên trước, xét theo nguyện vọng đã đăng ký (thứ tự từ 1, 2, 3, 4). -Không sử dụng điểm khuyến khích để cộng vào điểm xét tuyển (Theo QĐ 977 của UBND TPHCM về tuyển sinh đầu cấp ban hành vào tháng 3-2021 đã không tính điểm khuyến khích nên đã không đưa vào chương trình tuyển sinh đầu năm).

