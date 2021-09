Học sinh tiểu học của Bạc Liêu học qua truyền hình từ ngày 20/9

Dân trí Ngành giáo dục tỉnh Bạc Liêu cho biết, cấp Tiểu học vẫn chưa thể học trực tiếp mà sẽ học qua truyền hình bắt đầu từ ngày 20/9.

Chiều 18/9, UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 19 đối với hầu hết các huyện, thị, thành phố, bắt đầu từ 0h ngày 20/9.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Dương Hồng Tân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, cho biết trước mắt ngành giáo dục chưa thay đổi hình thức dạy và học mà vẫn thực hiện theo kế hoạch đã đề ra trước đó.

Cụ thể, từ ngày 20-24/9, học sinh các khối lớp 1, 2 sẽ học qua Đài PT-TH tỉnh Bạc Liêu đối với môn Toán lớp 1 và môn Văn, Tiếng Việt lớp 2; học qua Đài Truyền hình Việt Nam (kênh VTV7) đối với môn Tiếng Việt lớp 1.

Từ ngày 27/9, học sinh sẽ học hai môn Toán, Tiếng Việt lớp 1, 2 qua Đài Truyền hình Việt Nam.

Riêng các môn học còn lại, sở sẽ có hướng dẫn các đơn vị tổ chức xây dựng các video bài giảng trực tuyến để dạy học qua truyền hình theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT.

Học sinh Tiểu học ở Bạc Liêu sẽ học qua truyền hình trong một thời gian đầu (Ảnh minh họa).

Trong khi đó, học sinh các khối lớp 3, 4, 5 sẽ học hai môn Toán, Tiếng Việt qua Đài PT-TH tỉnh Bạc Liêu từ ngày 20/9 đến ngày 29/9.

Sau đó, Sở chỉ đạo các đơn vị trường học nghiên cứu chương trình môn học, hoạt động giáo dục... để xây dựng các chủ đề dạy học trên cơ sở tích hợp một số nội dung và yêu cầu cần đạt.

Trong đó, ưu tiên tổ chức dạy học các nội dung hình thành kiến thức mới, các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc để tổ chức dạy học trực tuyến. Đồng thời, kết hợp tổ chức dạy học qua truyền hình nội dung cốt lõi các môn học, các lớp, trong đó ưu tiên đối với lớp 5.

Theo lịch học qua truyền hình, thời gian học buổi sáng bắt đầu khoảng 10h, buổi chiều khoảng 13h55, tùy theo khối lớp. Sau đó, có phát lại vào buổi chiều cùng ngày.

Lãnh đạo Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu thông tin, cấp THCS và THPT tiếp tục dạy và học trực tuyến từ ngày 20/9 đến khi có thông báo mới. Riêng cấp Mầm non vẫn tạm thời nghỉ học đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Trước đó, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Bạc Liêu không khai giảng năm học mới 2021-2022. Tỉnh cho cấp Mầm non và Tiểu học tạm dừng học, còn cấp THCS và THPT học trực tuyến từ ngày 13/9.

Sóc Trăng: Đề xuất học trực tiếp từ 4/10

Theo đó, Sở GD-ĐT tỉnh Sóc Trăng đề xuất thời gian tổ chức học tập cho học sinh các cấp, như sau: Cấp THPT tiếp tục học trực tuyến đến ngày 2/10.

Cấp THCS từ ngày 20/9 đến ngày 21/9 ổn định, sắp xếp, tổ chức các lớp học bằng hình thức trực tuyến. Từ ngày 22/9 đến 2/10, tổ chức dạy học trực tuyến các môn Văn, Toán, tiếng Anh và một số môn khác do Phòng GD-ĐT quy định cụ thể.

Cấp Tiểu học tạm dừng đến trường, giáo viên chủ nhiệm kết nối với phụ huynh để hướng dẫn các em học tập trên các kênh truyền hình theo hướng dẫn của Sở.

Ngày 4/10, tất cả các cấp học phổ thông sẽ tổ chức học trực tiếp. Riêng nhà trẻ, mẫu giáo dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào ngày 18/10.

Trước đó, do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp tại một số địa phương trong tỉnh, để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, tỉnh Sóc Trăng quyết định không tổ chức khai giảng năm học 2021-2022. Chỉ khi nào đảm bảo các điều kiện quy định an toàn mới tổ chức cho học sinh đến trường.

Năm học 2021-2022, tỉnh Sóc Trăng có 490 trường, trong đó có 470 trường công lập, 20 trường ngoài công lập, với khoảng 275.095 em học sinh.

