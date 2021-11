Học sinh Nghệ An háo hức được tiêm vaccine phòng Covid-19

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An trực tiếp kiểm tra công tác tiêm chủng tại TP Vinh, thị xã Cửa Lò và động viên các em có biểu hiện mệt sau tiêm. "Trong thời điểm hiện nay, việc học sinh toàn tỉnh được ưu tiên tiêm vaccine là một điều rất đáng phấn khởi để đảm bảo an toàn cho các em khi học trực tiếp tại trường. Do lứa tuổi đang nhỏ nên việc đảm bảo tâm lý cho học sinh trước và sau khi tiêm là điều rất quan trọng, chúng tôi lưu ý các nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền để học sinh hiểu và yên tâm, tránh để xảy ra tâm lý lo lắng, hồi hộp", ông Thái Văn Thành cho biết.