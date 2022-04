Học sinh mầm non Hà Nội mừng rỡ tới trường sau 1 năm ở nhà phòng dịch

(Dân trí) - Hôm nay (13/4), hơn 500.000 học sinh mầm non Hà Nội đã trở lại trường sau gần 1 năm nghỉ ở nhà để phòng dịch Covid-19.

Ghi nhận tại trường Mầm non Kim Liên (quận Đống Đa), nhà trường đã có các phương án đón học sinh quay trở lại trường sau gần 1 năm đóng cửa phòng dịch Covid-19.

Trước đó, UBND TP Hà Nội có văn bản đồng ý cho trẻ mầm non toàn thành phố Hà Nội đi học trực tiếp tại trường từ ngày 13/4.

Ngay từ 7h sáng, những học sinh đầu tiên đã được phụ huynh đưa tới trường trước sự chào đón của các giáo viên và cán bộ nhà trường.

Giáo viên hướng dẫn phụ huynh khu vực lớp học và di chuyển theo lối đi riêng đã được nhà trường bố trí trước đó.

Nhiều em học sinh mầm non tỏ ra mừng rỡ sau thời gian rất dài phải ở nhà, ít được hoạt động bên ngoài nên đây là cơ hội để các em được gặp thầy cô, bạn bè và tham gia nhiều hoạt động bổ ích trong quá trình học.

Tuy nhiên, với nhiều bạn nhỏ lại tỏ ra bỡ ngỡ, òa khóc, chưa chịu rời xa vòng tay bố mẹ khi được đưa tới trường học, đây cũng là môi trường hoàn toàn mới đối với các em nhất là sau gần 1 năm chưa được đến trường.

Chị Nguyễn Tú Linh, sống tại Văn Chương (quận Đống Đa) cho biết, từ tối qua con trai chị đã rất háo hức, dù sáng nay ngủ dậy có khóc một chút nhưng khi tới trường thì rất vui vì được đi học cùng các bạn.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội là địa phương cho trẻ mầm non nghỉ ở nhà lâu nhất. 1.145 cơ sở giáo dục mầm non của thành phố đã phải đóng cửa hoàn toàn kể từ tháng 4/2021.

Cô Phạm Thị Hồng Ngọc, Phó hiệu trưởng trường Mầm non Kim Liên đánh hồi trống trường đánh dấu việc dạy và học tại trường đã quay trở lại. Như vậy, sau hôm nay, toàn bộ 2,2 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông ở Hà Nội được đi học trực tiếp đầy đủ.

Các biện pháp phòng dịch trong quá trình dạy và học sẽ được nhà trường đảm bảo theo đúng quy định. Ngay từ cửa vào các em học sinh đều được rửa tay sát khuẩn, việc theo dõi từng bạn nhỏ trong quá trình dạy cũng được chú ý và xử lý nếu có vấn đề xảy ra.

Cô trò trường mầm non Kim Liên bước vào tiết học đầu tiên sau gần 1 năm nghỉ tại nhà để phòng dịch. Theo cô Trần Thị Nghĩa, Hiệu trưởng trường Mầm non Kim Liên chia sẻ, ngay khi nhận được thông tin học sinh mầm non được phép trở lại học, toàn bộ Ban giám hiệu và giáo viên trong trường đều rất vui mừng và phấn khởi, nhà trường cũng thông báo tới phụ huynh và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, háo hứng đưa con em mình quay trở lại học.

Tổng số học sinh tại trường Mầm non Kim Liên là 650 cháu, dự kiến trong ngày đầu sẽ đón nhận khoảng 55-60% tỉ lệ học sinh tới trường do phụ huynh vẫn còn 1 số băn khoăn khi đưa trẻ tới trường.

Việc tổ chức ăn bán trú cũng được nhà trường đảm bảo đúng yêu cầu, liên kết với các cơ sở cung cấp thực phẩm chất lượng, nấu ăn đảm bảo dinh dưỡng và an toàn.

Cũng theo ghi nhận, hơn 7h sáng ngày 13/4, tại trường mầm non Ngô Thì Nhậm (Hà Cầu, Hà Đông) rất đông phụ huynh đã đưa các con tới trường sau một thời gian dài phải nghỉ học trực tiếp vì dịch bệnh. Ngay từ sáng sớm, tập thể giáo viên đã có mặt để chào đón trẻ trở lại trường.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu An, Hiệu trưởng trường mầm non Ngô Thì Nhậm (Hà Cầu, Hà Đông) chia sẻ: "Từ khi có chỉ đạo là trẻ mầm non sẽ được trở lại trường học, tập thể giáo viên trong trường cảm thấy rất vui mừng, phấn khởi. Đã lâu rồi các cô không được đứng trên lớp dạy dỗ các con, vì vậy các con được đi học trở lại là điều rất tuyệt vời, xin chúc mừng tất cả các con".