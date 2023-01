Học sinh của Trường Quốc tế Singapore đạt thủ khoa Cambridge

Giải thưởng thủ khoa Việt Nam môn kinh doanh Cambridge AS level; Giải thưởng thủ khoa Việt Nam môn sinh học, Cambridge AS level; Giải thưởng thủ khoa tổng điểm 4 môn thi Cambridge AS Level bao gồm toán học, kinh doanh, sinh học và tâm lý học (Ảnh: SIS).