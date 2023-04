Học dự bị đại học Anh tại Việt Nam với chương trình ALF của Kings Education

Nhiều lựa chọn sau khi đạt chứng chỉ IGCSE

GSCE là chứng chỉ tốt nghiệp THCS của Anh, được biết tới là I/GSCE ở nước ngoài. Với hệ thống giáo dục 13 năm phổ thông của Anh, học xong I/GCSE có nghĩa là tốt nghiệp THCS, nhưng lại tương đương lớp 11 của Việt Nam. Xong I/GSCE, học sinh có thể học tiếp hai năm trung học, được gọi là A-levels để vào đại học.

Nếu học sinh tốt nghiệp THPT tại Việt Nam, thường sẽ không được vào thẳng các trường đại học của Anh, nhất là các trường đại học top đầu. Do vậy, học sinh muốn du học Anh thường có hai con đường: học các chương trình quốc tế (như A-levels của Anh, các chương trình IB, chương trình của các nước được công nhận như SACE của Úc…) hoặc các khóa học dự bị đại học.

Trường Kings Oxford của Kings Education tại Anh (Ảnh: Kings Hanoi).

Trong đó, A-levels là chương trình THPT của Anh nhưng thông dụng trên toàn thế giới, với thời gian học 2 năm. Học sinh đăng ký từ 3-5 môn học phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng, khả năng trong danh sách môn do nhà trường cung cấp và đáp ứng yêu cầu ngành học sẽ học ở đại học. Học sinh càng có nhiều điểm A* và A khi kết thúc chương trình, cơ hội trúng tuyển và nhận học bổng vào các trường đại học nổi tiếng càng cao. Vì thế, A-levels là lựa chọn tối ưu cho các bạn có lực học tốt, chịu được áp lực và có mong muốn vào các trường top đầu thế giới cũng như của Anh như Cambridge, Oxford.

Ngoài A-levels, học sinh còn một lựa chọn nữa là học một năm dự bị đại học nếu như chưa tốt nghiệp THPT. Học sinh học hết lớp 11 của Việt Nam dù không học IGCSE, cũng có thể học dự bị một năm rồi đi du học - thay vì mất thêm 2 năm, một năm lớp 12 và một năm dự bị.

Theo đó, ALF - chương trình chuyển tiếp đại học Anh quốc của Kings Education - được xây dựng trên nền tảng A-levels nhưng tập trung và rút gọn còn lại một năm để bảo đảm nền tảng kiến thức cần cho học sinh khi vào đại học.

Năm 2020, nhằm hỗ trợ học sinh không thể sang Anh học dự bị, Kings Education Anh quốc đã mở những khóa dự bị đầu tiên tại Việt Nam, giúp học sinh đã học xong IGCSE hoặc hoàn thành hết lớp 11, ngoài sang Anh học dự bị còn có thể học tại Việt Nam.

Đại diện Kings Education cho biết, ALF có thể giúp học sinh vào được top 30 các trường đại học hàng đầu tại Anh như City, University of London; University of St. Andrews (hạng 3 tại Anh); London School of Economics (hạng 6 tại Anh) hoặc đại học Sydney, Monash, Melbourne (Go8) và các trường đại học khác ở Úc cũng như châu Âu.

Các môn học trong chương trình Kings Advanced Level Foundation tại Kings Hanoi (Ảnh: Kings Hanoi).

Những điều cần biết về A-Levels và chương trình dự bị đại học ALF của Kings Education

Theo Kings Education, chương trình học của A-levels và ALF có format giống nhau với 5 môn học, gồm 3 môn chính và 2 môn tự chọn giúp học sinh chuẩn bị tốt về kiến thức, kỹ năng và ngôn ngữ trước khi đi du học.

"A-levels và ALF đều là bằng cấp quốc tế, giá trị toàn cầu, được công nhận tại cả Anh, Úc, Mỹ... hoặc tại Việt Nam (ví dụ đại học BUV, Fulbright). Vì là bằng THPT nên A-levels có độ công nhận phủ rộng hơn, còn bằng ALF được công nhận ở nhiều trường đại học trên thế giới nên danh sách này sẽ càng dài hơn với thời gian", đại diện Kings Education nói.

Cũng theo Kings Education, việc vào học các trường đại học mong muốn phụ thuộc vào kết quả học tập. Để đạt ba điểm A*A*A* của A-levels rất khó, đòi hỏi năng lực học tập và sự nỗ lực vượt bậc của học sinh. Trong khi đó, với ALF, học sinh tốt nghiệp với điểm 80% trở lên được công nhận tương đương A*A*A*. Trong 2 khóa gần nhất của Kings Hanoi, học sinh đạt điểm số này đã vào được các trường đại học top đầu của Anh và Úc.

"Với thời gian học, trong khi A-levels mất 2 năm để học sinh hoàn thành và nhận bằng tốt nghiệp thì ALF có 9 tháng học toàn thời gian, học sinh có thể nhận bằng tốt nghiệp và ứng tuyển vào các trường đại học trên toàn cầu mà không cần điểm A-Levels hay điểm lớp 12", đại diện Kings Education khẳng định.

Đại diện Kings Education cho rằng, học sinh hoàn thành IGCSE có thể lựa chọn học A-Levels hay lựa chọn học dự bị đại học chính thống như ALF, để có thể vào đại học. Việc lựa chọn chương trình nào, đi du học hay học tại Việt Nam phụ thuộc vào tình hình tài chính, sức học, sự sẵn sàng của học sinh và định hướng của gia đình.

