Hanoi Adelaide School trao 37 suất học bổng cho học sinh có năng lực vượt trội

Với mục tiêu trao cơ hội và đồng hành, Hanoi Adelaide School tiếp tục triển khai chương trình học bổng dành cho học sinh trong độ tuổi từ lớp 1 đến lớp 9 trên phạm vi toàn quốc.

H.A.S Lighthouse là chương trình học bổng do Hanoi Adelaide School tổ chức, bắt đầu từ năm 2018. Với kịch bản chương trình được điều chỉnh linh hoạt qua từng năm, đây là sân chơi giúp cho đông đảo học sinh có cơ hội được thể hiện năng lực vượt trội của bản thân trong nhiều lĩnh vực.

Điểm đặc biệt H.A.S Lighthouse năm học 2023-2024 là chủ đề "Muốn biết có cần phải hỏi?". Đây là chủ đề quen thuộc với học sinh. Chương trình học bổng năm nay, sẽ mở ra một sân chơi giúp các em được tìm hiểu, khám phá, chia sẻ quan điểm của mình về một vấn đề đã không còn mới.

Tham gia chương trình học bổng, ngoài cơ hội được tài trợ phí giáo dục, học sinh còn được tiếp cận và trải nghiệm môi trường học tập phát triển năng lực, các chương trình học tập chuyên sâu; đặc biệt được trao cơ hội để phát triển bản thân cùng đội ngũ thầy cô và các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.

Thông tin về học bổng "H.A.S Lighthouse" (Ảnh: Hanoi Adelaide School).

Học bổng H.A.S Light House gồm 2 loại học bổng H.A.S Lighthouse Empowerment và H.A.S Lighthouse Equity được trao cho các nhóm đối tượng học sinh khác nhau:

- Học bổng H.A.S Lighthouse Empowerment: dành cho học sinh trên toàn quốc từ lớp 1 (sinh năm 2016) đến lớp 9 (sinh năm 2008) có nhu cầu được tài trợ phí giáo dục khi học tập tại Hanoi Adelaide School. Giá trị học bổng: 20%, 30%, 50%, 100% phí giáo dục/năm học 2023-2024.

- Học bổng H.A.S Lighthouse Equity: dành cho học sinh trên toàn quốc từ lớp 1 (sinh năm 2016) đến lớp 9 (sinh năm 2008) có mong muốn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của Hanoi Adelaide School. Học bổng là thiết bị học tập trị giá 12 triệu đồng.

Chương trình bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký tham dự từ nay đến hết 5/12. Ban tổ chức sẽ thông báo kết quả vòng loại vào 4/1/2023 và kết quả vòng chung kết vào 27/2/2023. Sự kiện trao học bổng dự kiến diễn ra vào tháng 9 năm sau.

Để đăng ký tham dự chương trình, học sinh và phụ huynh có thể điền các thông tin đăng ký tại đây. Mỗi học sinh chỉ có thể đăng ký tham gia xét chọn một loại hình học bổng. Việc đăng ký hoàn toàn miễn phí.

Với trường hợp học sinh được trao học bổng, đại điện nhà trường sẽ thông báo qua email và/hoặc gọi điện trực tiếp. Cha mẹ và học sinh cần liên hệ với ban tổ chức trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo và xác nhận việc nhận học bổng.

Liên hệ ban tổ chức:

Fanpage Trường Phổ thông liên cấp H.A.S

Hotline (từ 8:00 - 17:00, thứ hai đến thứ sáu): 098 674 0003

Thông tin về Hanoi Adelaide School

Trường phổ thông liên cấp Hanoi Adelaide School nằm trong hệ thống giáo dục Việt Nam, đào tạo từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông, theo mô hình hướng tới song bằng trung học phổ thông (THPT) Việt Nam và THPT Úc.

Là ngôi trường chú trọng giáo dục phát triển năng lực, Hanoi Adelaide School mang đến một môi trường học tập tốt nhằm giúp học sinh lớn lên trong sự phát triển hài hòa thể chất và tinh thần, trang bị kiến thức và kỹ năng thiết yếu để các bạn trẻ tự tin trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Hanoi Adelaide School cũng được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Chương trình Tích hợp cấp THPT giữa chương trình THPT Bang Nam ÚC (Úc) và chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam.

Thông tin liên hệ:

Trường Phổ thông Liên cấp H.A.S (Hanoi Adelaide School)

Cơ sở 1: B17 Kim Liên, Lương Định Của, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

Cơ sở 2: Lô C35, C29, C26 - Khu C, khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội.

Thông tin về học bổng: 098 674 0003 (từ 8:00 - 17:00, thứ hai đến thứ sáu)

Thông tin tuyển sinh: 096.489.8495 - 098.169.0002 hoặc 024 999 666 36 - máy lẻ 1

Website: http://has.edu.vn/