Dân trí Do có thầy giáo là F1 vì đi cùng xe với bệnh nhân Covid-19, Trường THCS Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) đã cho học sinh 3 khối tạm nghỉ học.

Hàng trăm học sinh nghỉ học do thầy giáo đi cùng xe với bệnh nhân Covid-19 (Ảnh minh họa)

Thông tin từ Phòng giáo dục và đào tạo huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết , tại Trường THCS Đô Thành có hàng trăm học sinh 3 khối 6, 7 và 8 phải nghỉ học do một thầy giáo được xác định là F1 sau khi đi cùng xe với bệnh nhân Covid-19.

Ngày 10/5, Trường THCS Đô Thành đã nhận được thông tin một giáo viên trong trường (thầy N.V.H) là F1 của bệnh nhân mắc Covid-19 do đi chung xe từ TP Vinh về xã Phú Thành ngày 29/4.

Trước đó vào 2 ngày, sáng 4/5 và 5/5, thầy H. có đến trường dạy môn Lịch sử tại lớp 5 và 6, sau đó tiếp xúc với những giáo viên trong trường.

Do vậy Trường THCS Đô Thành đã cho học sinh các khối 6, 7, 8 nghỉ học từ ngày 11/5 cho đến khi có thông báo mới. Riêng thầy H. đã được đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Những ngày qua, tại một số trường học ở TP Vinh, nhiều phụ huynh đã chủ động cho con nghỉ học ở nhà để phòng chống dịch.

Theo Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An, ngay sau khi học sinh hoàn thành việc kiểm tra học kỳ 2 vào ngày 8 và 9/5, đến ngày 10/5, việc học ở Nghệ An vẫn diễn ra bình thường. Nghệ An sẽ hoàn thành kế hoạch học kỳ 2 trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

