Hải Phòng chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi vào lớp 10 và tốt nghiệp THPT

Dân trí Mặc dù đang tập trung đối phó với đại dịch Covid-19 nhưng TP Hải Phòng cũng đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 - 2022.

Theo thông tin từ TP Hải Phòng sáng nay, 2/6, đến thời điểm hiện tại, còn đúng 1 tuần trước kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định thành lập Hội đồng thi, đồng thời tiến hành tăng cường tuyên truyền về các kỳ thi, chỉ đạo các trường hoàn thành kế hoạch dạy học, đánh giá xếp loại học sinh, triển khai việc ôn tập cho học sinh và chuyển địa điểm thi tại trường THPT Ngô Quyền sang trường THCS Ngô Quyền do liên quan đến ca bệnh mắc Covid-19.

Tại một số địa phương, các điểm thi đã nhận đủ văn phòng phẩm cho công tác thi.

Ngành Công an cũng đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho các Hội đồng thi và điểm thi.

Sở Y tế cũng khẩn trương xét nghiệm cán bộ làm đề thi, giao Trung tâm Y tế các địa phương phun khử khuẩn các điểm thi. Đồng thời đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp nhu cầu về các trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch tại điểm thi như khẩu trang, dung dịch khử khuẩn, máy đo thân nhiệt, quần áo bảo hộ… gửi về Sở Y tế; thông tin sớm về địa điểm chấm thi và Hội đồng chấm thi để Sở Y tế có kế hoạch phối hợp tiến hành phun khử khuẩn và xét nghiệm.

Bên cạnh đó, quận Lê Chân cũng đề nghị Sở Y tế phối hợp khử khuẩn phòng làm việc của BN 6863 - nơi lưu trữ nhiều tài liệu liên quan đến công tác thi bằng đèn cực tím để đảm bảo tiêu diệt mầm bệnh. Ngoài ra, huyện Cát Hải đề nghị bổ sung thêm điểm thi dự phòng do đặc thù địa bàn huyện đảo.

Để việc tổ chức thi không được sai sót, Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam yêu cầu, Sở Y tế đảm bảo sức khỏe cho tất cả lực lượng coi thi.

Trước đó, tại Hội nghị trực tuyến về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2021 - 2022 diễn ra vào sáng 1/6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam cũng khẳng định, công tác chuẩn bị 2 kỳ thi đã cơ bản đến nay đã hoàn tất.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý 2 kỳ thi trên diễn ra trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt, dịch Covid-19 đang lây lan trên cả nước, cũng như trên địa bàn thành phố, do đó liên quan đến rất nhiều F1, F2.

Để việc tổ chức thi không được sai sót, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, Sở Y tế đảm bảo sức khỏe cho tất cả lực lượng coi thi, chủ trì hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương phòng chống dịch, thực hiện 5K theo khuyến cáo cộng với vắc xin.

Công an thành phố, đã có kế hoạch và các phương án đảm bảo an ninh trật tự kịp thời, đề nghị tiếp tục tập trung chỉ đạo các đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối tại các điểm thi, nơi ra đề, in sao vận chuyển đề thi, tránh gian lận trong các kì thi, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các thí sinh tham dự kỳ thi.

Đối với Thành đoàn Hải Phòng, trong thời gian qua đã phối hợp làm tốt công tác tiếp sức mùa thi, động viên các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tham dự kỳ thi, đề nghị tiếp tục phát huy.

An Nhiên