Hải Phòng, Cao Bằng: Cam kết không để xảy ra sai sót trong thi tốt nghiệp

Hải phòng: Rà soát kỹ lưỡng từng khâu trong công tác thi

Ngày 29/6, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã kiểm tra, khảo sát tại thành phố Hải Phòng.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ kiểm tra tại Điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (quận Hải An, Hải Phòng)

Thông tin từ Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT thành phố Hải Phòng: Kỳ thi năm 2022, Hội đồng thi số 03 - Sở GDĐT Hải Phòng có tổng số 22.573 thí sinh tham gia dự thi, trong đó có 19.648 thí sinh trường THPT; 2.082 thí sinh giáo dục thường xuyên và 843 thí sinh tự do. Để tổ chức kỳ thi, thành phố Hải Phòng đã điều động 3.024 cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác coi thi, 343 cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác chấm thi.

Chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Sở GDĐT Hải Phòng đã chủ động tham mưu cho UBND thành phố ban hành nhiều văn bản liên quan. Sở cũng phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương để chuẩn bị các điều kiện bảo đảm tổ chức kỳ thi thành công, an toàn, đúng quy chế.

Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo thi thành phố cho hay: Trong nhiều năm qua, Hải Phòng luôn xác định công tác chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT và thi vào lớp 10 là nhiệm vụ trọng tâm và cũng luôn là địa phương thực hiện nghiêm túc.

Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra hiệu quả, Ban Chỉ đạo thi thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể tới từng Sở, ngành liên quan và tới từng thành viên Ban chỉ đạo. Việc tuyên truyền, tập huấn, chọn điểm thi cũng đã được chuẩn bị, rà soát kỹ lưỡng.

Khẳng định công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đến thời điểm này đã cơ bản hoàn tất. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam cam kết: Kỳ thi tại Hải Phòng sẽ là kỳ thi nghiêm túc, an toàn, chất lượng, không có bất kỳ sai sót gì ảnh hưởng tới chất lượng kỳ thi.

Đánh giá công tác chuẩn bị của thành phố Hải Phòng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 là nghiêm túc, bài bản khoa học, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho rằng, sự chuẩn bị đó cho thấy quyết tâm cao của thành phố để tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, chất lượng.

Để tổ chức tốt kỳ thi sắp tới, Thứ trưởng lưu ý Ban Chỉ đạo thi thành phố Hải Phòng cần thống nhất nhận thức đây là kỳ thi quan trọng, qua đó công tác tổ chức phải có sự quyết liệt, chặt chẽ, công bằng, khách quan. "Một sự sơ suất nhỏ có thể gây hậu quả lớn", nói tới điều này, Thứ trưởng đồng thời lưu ý tới việc phân cấp nhiệm vụ nhưng không phân cấp trách nhiệm của Ban Chỉ đạo thi.

Đối với công tác chuẩn bị - yếu tố quyết định cho thành công của kỳ thi, Thứ trưởng cho rằng, công tác chuẩn bị càng tốt, càng sâu sắc, càng ít rủi ro. Cụ thể, theo Thứ trưởng cần phải làm thật tốt công tác chuẩn bị về nhân lực, cơ sở vật chất, thực hiện tốt công tác điều hành, phối hợp với phương châm "phân công rõ người kín việc, chỉ đạo chặt chẽ, quản lý thống nhất để bảo đảm mọi khâu trong kỳ thi được vận hành thông suốt".

Cao Bằng: không để học sinh bỏ thi vì lý do thiếu ăn, thiếu chỗ ở trong Kỳ thi

Ngày 30/6, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Ngô Thị Minh dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 5 Ban Chỉ đạo cấp Quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 kiểm tra, khảo sát một số điểm thi và có buổi làm việc trực tiếp với Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tỉnh Cao Bằng.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, ông Vũ Văn Dương, Giám đốc Sở GDĐT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Cao Bằng cho biết: Toàn tỉnh tổ chức 21 Điểm thi đặt tại các huyện, thành phố; đảm bảo mỗi huyện, thành phố có ít nhất một Điểm thi. Tổng số phòng thi là 232 phòng. Điểm thi có số lượng phòng thi nhiều nhất là 21 phòng thi, 03 Điểm thi có số lượng phòng thi ít nhất (06 phòng).

Thứ trưởng Ngô Thị Minh khảo sát tại Điểm thi tỉnh Cao Bằng

Toàn tỉnh có tổng số thí sinh đăng ký dự thi là: 5.086, tăng 317 thí sinh so với năm 2021. Trong đó: thí sinh GDTHPT: 4.704, thí sinh GDTX: 382; thí sinh tự do: 528.

Để triển khai tổ chức kỳ thi tỉnh Cao Bằng đã xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức thi an toàn, nghiêm túc; đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, đặc biệt là dịch Covid-19 (nếu có). Chuẩn bị các phương án dự phòng cho khâu coi thi như địa điểm thi dự phòng, phòng thi dự phòng, các phương án dự phòng cho tình huống thiên tai, mất điện, ... phương án hỗ trợ học sinh trong việc đi lại, ăn, ở của thí sinh ở xa địa điểm thi, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, không để học sinh bỏ thi vì lý do thiếu ăn, thiếu chỗ ở trong Kỳ thi.

Tổ chức phổ biến, học tập quy chế thi đến các đối tượng tham gia Kỳ thi, lưu ý những lỗi thường gặp trong quá trình coi thi ở các năm trước để rút kinh nghiệm. Lãnh đạo các trường rà soát các tiêu chuẩn và điều kiện đối với giáo viên, nhân viên tham gia Kỳ thi; trực tiếp phụ trách tập huấn, chịu trách nhiệm phổ biến quy chế thi và nghiệp vụ thi cho giáo viên, nhân viên và học sinh.

Bà Vương Thị Tuyên, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng khẳng định, ngành Y tế tỉnh đề cao công tác phòng chống dịch và đảm bảo an toàn y tế cho các thí sinh. Sở đã chỉ đạo các đơn vị y tế phối hợp với các địa bàn tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; phối hợp với các điểm thi, xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh Covid; sẵn sàng phương án phòng chống dịch. Sở chỉ định mỗi điểm thi đầy đủ bác sĩ, điều dưỡng, sẵn sàng nhân lực, phương tiện sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.

Trao đổi tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo thi tỉnh, Thứ trưởng Ngô Thị Minh ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ thi của tỉnh Cao Bằng, đặc biệt đề cao sự phối hợp của các Sở, ban, ngành, địa phương.

Nhấn mạnh tới công tác phối hợp, Thứ trưởng lưu ý, từ nay đến khi kỳ thi diễn ra, tỉnh Cao Bằng cần rà soát từng đầu việc, chú trọng công tác tập huấn quy chế cho giáo viên, cán bộ tham gia làm thi và học sinh. Đồng thời tổ chức kiểm tra xác suất công tác bảo mật đề thi, in sao, ghép phách….

Ngoài ra, cần tăng cường đảm bảo an toàn trang thiết bị, an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn trước thiên tai, dịch bệnh, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn điện, phòng chống tai nạn thương tích.

Đặc biệt, Thứ trưởng lưu ý tới việc phân công, phân nhiệm trong Ban Chỉ đạo các cấp, đảm bảo trách nhiệm tập thể, trách nhiệm cá nhân, trong đó có các ban in sao đề thi, ban coi thi. Chú trọng khâu sắp xếp phòng thi đúng quy chế, đúng đối tượng dự thi.