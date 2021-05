Hà Tĩnh: Có 2 ca SARS-CoV-2, hàng loạt trường học phải đóng cửa

Dân trí Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hà Tĩnh sẽ triển khai kiểm tra, kết thúc thi học kỳ II trước ngày 8/5, đồng thời cho nhiều trường tạm thời nghỉ học.

Các trường học tại Hà Tĩnh tăng cường công tác phòng dịch Covid-19.

Cụ thể, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đề nghị ngày hôm nay (6/5), các trường học ở Hà Tĩnh chủ động kế hoạch tiến hành thi học kỳ II để kết thúc trước ngày 8/5. Sau khi kết thúc thi học kỳ, các trường tiếp tục thực hiện kế hoạch dạy học và ôn tập trực tuyến cho học sinh để hoàn thành chương trình.

Đặc biệt, liên quan đến 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 sau thời gian cách ly, ngày hôm nay (6/5), Hà Tĩnh có 14 trường cho học sinh tạm nghỉ học. Trong đó, ở huyện Thạch Hà có 12 trường học từ mầm non đến THCS thuộc 3 xã Tượng Sơn, Việt Tiến, Thạch Lạc. Thành phố Hà Tĩnh có 2 trường: Mầm non Tư thục Nguyễn Du và Mầm non iSchool.

Các trường học còn lại trên địa bàn tiếp tục tăng cường, siết chặt công tác phòng chống dịch bệnh, đo thân nhiệt cho học sinh khi đến trường, đồng thời nhắc nhở học sinh thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, không tập trung đông người.

Trước đó, vào tối ngày 5/5, UBND tỉnh Hà Tĩnh phát đi thông báo có 2 ca bệnh tái dương tính với SARS-CoV-2. Theo đó, cả 2 trường hợp N. T. T. (SN 1989, tại thôn Việt Yên, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà) và N. T. H. (SN 1993, quê ở xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà) đều đi từ nước ngoài về, đã hoàn thành cách ly y tế trước đó.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đang khẩn trương điều tra, truy vết và cách ly các trường hợp F1, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho 100% người dân trong khu vực phong tỏa và vùng lân cận tùy theo đối tượng tiếp xúc.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu, các sở, ban, ngành, đoàn thể và ủy ban nhân dân các cấp khẩn trương thông báo dừng ngay các dịch vụ không thiết yếu để phòng dịch Covid-19, bao gồm: cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, xông hơi, massage, cơ sở thẩm mỹ/spa, cắt tóc, gội đầu, cơ sở dịch vụ thể dục thể thao (phòng tập gym, yoga, bi-a); các điểm cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet công cộng; quán/điểm ăn, uống vỉa hè.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ 21h ngày 5/5/2021 cho đến khi có thông báo được hoạt động trở lại.

Các cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán cà phê và các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác còn lại được phép hoạt động, nhưng phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Xuân Sinh