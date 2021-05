Hà Nam: Cách ly tập trung 24 trẻ mầm non và 6 cô giáo

Dân trí 24 trẻ mầm non và 6 cô giáo của trường mầm non xã Công Lý đã được đưa đi cách ly tập trung do liên quan đến một bệnh nhi 5 tuổi ở thôn Phú Đa.

Ngày 18/5, các lực lượng chức năng của huyện Lý Nhân đã tổ chức đưa 24 trẻ mầm non lớp 3 tuổi và 6 cô giáo của Trường mầm non xã Công Lý đi cách ly tập trung tại nhà dòng Giáo xứ Phú Đa, xã Công Lý, do có liên quan đến bệnh nhi mắc Covid-19. Các trẻ mầm non được đưa đi cách ly tập trung. Bệnh nhi là cháu Đ.N.P. (SN 2017), là con gái của BN 4375 T.T.H., ở thôn Phú Đa, xã Công Lý. Bệnh nhi này được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Hà Nam) lấy mẫu xét nghiệm lần 1 vào ngày 16/5 cho kết quả âm tính, xét nghiệm lần 2 vào ngày 17/5 cho kết quả dương tính với SARS-Cov-2. Sau khi nhận thông tin từ CDC Hà Nam về các trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 mới, các biện pháp cấp bách phòng chống dịch được triển khai quyết liệt, như truy vết các trường hợp F1 để đưa đi cách ly tập trung. Liên quan đến trường hợp bệnh nhi Đ.N.P., các lực lượng chức năng đã cách ly tập trung 24 cháu học sinh lớp Mầm non 3 tuổi và 6 cô giáo trực tiếp giảng dạy tại nhà dòng Giáo xứ Phú Đa, xã Công Lý. Địa điểm cách ly là tại nhà dòng Giáo xứ Phú Đa, xã Công Lý. Ngành y tế đã tổ chức phun khử khuẩn khu vực cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm toàn bộ số học sinh và giáo viên. Chính quyền địa phương lập 2 chốt kiểm soát vào nhà dòng, giao lực lượng công an, quân đội túc trực 24/24 giờ; đồng thời chủ động lo đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu hàng ngày phục vụ đội ngũ giáo viên và các cháu trong suốt thời gian cách ly. Đức Văn