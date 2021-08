Gói 20 tỷ đồng của ĐH Hùng Vương TPHCM hỗ trợ gì cho tân sinh viên trong mùa dịch?

Dân trí Gói chính sách hỗ trợ lên tới 20 tỷ đồng dành cho tân sinh viên khóa 2021 của Trường Đại học Hùng Vương TPHCM vừa ban hành trong thời gian gần đây đã được nhiều phụ huynh và thí sinh đặc biệt quan tâm vì sự hỗ trợ chu đáo kịp thời của nhà trường.

Như mọi người đều biết, ảnh hưởng dịch Covid-19 hiện nay đã tác động đến đời sống kinh tế của nhiều người dân cả nước. Đối với những gia đình có con em chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học thì càng lo lắng hơn vì gánh nặng học phí nhập học.

Với tình hình khó khăn chung của cả nước, gói chính sách hỗ trợ 20 tỷ đồng dành cho tân sinh viên khóa 2021 của Trường Đại học Hùng Vương TPHCM đã tiếp cánh cho giấc mơ vào đại học của các bạn thí sinh không bị dang dở.

Theo đó, gói hỗ trợ này bao gồm việc giảm học phí và gia tăng số lượng học bổng dành cho tân sinh viên của trường. Cụ thể, tất cả tân sinh viên khóa 2021 được giảm 50% học phí của HK một năm học 2021-2022. Nhà trường cũng dành tặng thêm các suất học bổng cho tân sinh viên có điểm trung bình học bạ 3 năm (lớp 10, lớp 11, lớp 12) đạt 7,0 trở lên với mỗi suất 3.000.000đ và 5.000.000đ khi đạt kết quả học tập 3 năm cấp 3 từ 8,0 trở lên. Đặc biệt, nhà trường cam kết không tăng học phí trong suốt khóa học.

Tổng giá trị số tiền hỗ trợ dành cho tân sinh viên khóa 2021 của Trường ĐH Hùng Vương TPHCM lên tới hơn 20 tỷ đồng và đây là sự hỗ trợ lớn nhất từ trước tới nay của nhà trường dành cho sinh viên.

Về gói hỗ trợ này, đại diện lãnh đạo Trường ĐH Hùng Vương TPHCM cho biết: "Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, cùng với phương châm luôn xem sinh viên là trung tâm, Hội đồng trường quyết định ban hành gói hỗ trợ 20 tỷ đồng dành cho tân sinh viên khóa 2021. Qua đó, Nhà trường hy vọng sẽ giúp đỡ kịp thời cho gia đình các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong tình hình kinh tế người dân cả nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19".

Trường Đại học Hùng Vương TPHCM từ lâu vẫn được biết đến là trường đại học có mức học phí thấp hơn so với các trường đại học tư thục khác tại TPHCM. Đó một phần là do các nhà đầu tư của trường luôn duy trì tôn chỉ "bất vụ lợi" do các nhà sáng lập trường đã đề ra khi thành lập trường vào năm 1995.

Học phí thấp nhưng trường vẫn nổi tiếng là có chất lượng đào tạo sinh viên vào loại tốt theo đánh giá của nhiều phụ huynh và cựu sinh viên. Đội ngũ giảng viên trường là những giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ hoặc các nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp nhiều kinh nghiệm và uy tín.

Bên cạnh đó, tuy là một cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập, nhưng Trường ĐH Hùng Vương TPHCM thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước như một cơ sở giáo dục đại học công, các chính sách cho sinh viên thuộc hộ nghèo, sinh viên là người dân tộc thiểu số, chính sách vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội, giảm học phí cho hai anh chị em học chung trường v.v… Trong quá trình học tập tại trường, sinh viên còn có cơ hội nhận rất nhiều học bổng được tài trợ từ các công ty/tập đoàn có gắn kết với nhà trường.

Ở Trường ĐH Hùng Vương TPHCM, lãnh đạo nhà trường luôn chú trọng đến việc đảm bảo đầu ra của sinh viên hơn là siết chặt đầu vào. Chương trình đào tạo các ngành học đảm bảo sinh viên được cung cấp đầy đủ các kiến thức căn bản và nâng cao, đồng thời trang bị cho sinh viên những kỹ năng mềm cần thiết. Nhà trường cũng chú trọng đến việc cho sinh viên kiến tập, thực tập ngay từ năm nhất, năm hai đại học.

Để trở thành sinh viên Trường đại học Hùng Vương TPHCM, các bạn có thể dùng các phương thức xét tuyển: Kết quả thi THPT quốc gia 2020, Kết quả thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM, Điểm trung bình chung HK1 hoặc cả năm lớp 12, Điểm trung bình tích lũy toàn khóa học trung cấp.

Đặc biệt, các bạn học sinh có thể dùng phương thức xét tuyển học bạ lớp 12 với điều kiện là điểm trung bình chung HK1 hoặc cả năm 12 đạt từ 5,0 trở lên. Đây là phương thức xét tuyển nhanh và dễ trúng tuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn học sinh khi trường công bố kết quả trúng tuyển sớm.

Năm 2021, Trường đại học Hùng Vương TPHCM (mã trường DHV) tuyển sinh các ngành học sau: Công nghệ Thông tin, Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Marketing, Quản lý Bệnh viện, Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Luật, Ngôn ngữ Anh, Ngôn Ngữ Nhật, Ngôn ngữ Trung (Tiếng Trung thương mại).

Trường Đại học Hùng Vương TPHCM

Địa chỉ: Số 736 Nguyễn Trãi, P.11, Q.5, TP.HCMĐiện thoại: ‎(028) 3855 3675 (Tổng đài), 0888 158 001 (Hotline)

Website: http://hvuh.edu.vn

Trường Thịnh