Gần 99% học sinh THPT cả nước đỗ tốt nghiệp

Địa phương có điểm thi tốt nghiệp trung bình cao nhất cả nước năm nay thuộc về Nam Định với điểm trung bình 9 môn thi là 7,047.

Có 5 tỉnh không thể đạt mức 6 điểm trung bình tất cả môn thi tốt nghiệp THPT, gồm Đắk Lắk, Đắk Nông, Phú Yên, Trà Vinh và Ninh Thuận.

Theo kết quả phân tích điểm thi của Bộ GD&ĐT, ở 9 môn thi, cả nước có 1.094 bài thi bị điểm liệt, tiếng Anh có số lượng nhiều nhất với 423 bài, tiếp đó là ngữ văn 194 bài và toán 165 bài. So với năm ngoái, tổng bài thi bị điểm liệt giảm hơn 100 bài.

Năm 2022, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của cả nước là 98,57%, riêng đối với thí sinh hệ THPT đạt 99,16% (Ảnh thiết kế: N.Hiệp).

Ba tỉnh từng liên quan đến gian lận thi cử năm 2018 là Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La, ngoại trừ Hà Giang rơi vào nhóm có điểm trung bình thấp nhất- với 5,617 điểm.

Các môn Hà Giang xếp thấp nhất cả nước là Toán với điểm trung bình 4,7 điểm; Tiếng Anh với 3,79 điểm; môn Lịch sử 5,57; môn Địa lý với 6,07 điểm; môn Giáo dục Công dân 7,16. Môn Văn, Hà Giang xếp thứ 2 từ dưới lên với 5,25 điểm...

Thực tế nhiều năm qua, Hà Giang duy trì ở vị trí "đội sổ" ở nhiều môn thi, cũng là địa phương có điểm trung bình tất cả các môn thi ở nhóm thấp nhất. Năm 2021, điểm trung bình của thí sinh tỉnh này đạt 4,37, thấp hơn trung bình chung cả nước 0,82 điểm. Hà Giang có điểm trung bình thấp nhất ở 5 môn thi tốt nghiệp THPT.

Hai tỉnh còn lại là Sơn La và Hòa Bình năm nay có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT khá cao.

Cụ thể, tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh Hòa Bình đạt 99,37%. Điểm thi trung bình cộng của thí sinh đạt 6,289 điểm.

Trong khi đó toàn tỉnh Sơn La năm nay có 10.580 thí sinh/10.673 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 99,6%, tăng 1,25% so với năm 2021.

Trong đó, cấp học sinh THPT đạt tỷ lệ 99,86% (tăng 0,59% so với năm 2021); học viên THPT chương trình GDTX đạt tỷ lệ 98,76% (tăng 4,37% so với năm 2021); thí sinh tự do đạt tỷ lệ tốt nghiệp là 74,14%.

Năm nay, tỷ lệ tốt nghiệp THPT của Hà Nội đạt 99,1% (năm 2021 đạt 98,9%). Toàn thành phố có 104 đơn vị, trường học có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%.

So với năm 2021, số đơn vị đỗ tốt nghiệp THPT đạt 100%, cao hơn 11 đơn vị. Đáng chú ý, trong số các đơn vị, trường học có tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%, đã xuất hiện một số trường học ở các huyện và còn nhiều khó khăn.

Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng thủ khoa với ba thủ khoa các tổ hợp khối tuyển sinh đại học A00, A01 và B00 (Ảnh: Mạnh Quân).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 toàn thành phố Hà Nội có gần 98.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Kết quả, có 31.048 bài thi đạt từ 9 điểm trở lên, trong đó có 401 bài thi đạt điểm 10.

Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng thủ khoa với ba thủ khoa các tổ hợp khối tuyển sinh đại học A00, A01 và B00.

Theo công bố phổ điểm của Sở GD&ĐT TPHCM, năm nay địa phương này xếp thứ 13 trong số 63 tỉnh/thành trên cả nước về điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp.

Đặc biệt, TPHCM dẫn đầu điểm trung bình môn Ngoại ngữ với mức điểm 6.396. Đây là năm thứ sáu liên tiếp, TPHCM có điểm trung bình môn Ngoại ngữ cao nhất cả nước.

Tuy nhiên, số bài thi đạt điểm 10 của TPHCM giảm mạnh khi chỉ có hơn 200 điểm 10 tại 9 môn thi. Riêng môn Ngữ văn, TPHCM không có thí sinh nào 10 điểm, chỉ có 13 thí sinh đạt 9,25 điểm.