Gần 500 giáo viên, học sinh F0, Buôn Ma Thuột cho trẻ dừng đến trường

Ngày 20/2, UBND TP Buôn Ma Thuột đã có công văn về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các trường học trên địa bàn thành phố.

TP Buôn Ma Thuột cho trẻ mầm non, tiểu học và khối lớp 6 tạm dừng đến trường học trực tiếp.

Theo UBND TP Buôn Ma Thuột, dịch bệnh trên địa bàn diễn biến phức tạp, số ca nhiễm những ngày qua liên tiếp tăng cao. Từ khi thành phố triển khai dạy học trực tiếp, từ ngày 7/12-19/2, đã có 425 học sinh mắc Covid-19 (trong đó: mầm non 40 em, tiểu học 261, THCS 124 em) và 43 giáo viên nhiễm bệnh.

Do đó, TP Buôn Ma Thuột quyết định tạm dừng dạy học trực tiếp đối với bậc mầm non, tiểu học và khối lớp 6 trên địa bàn kể từ ngày 21/2 cho đến khi có thông báo mới. Khối lớp 6 và mầm non sẽ được chuyển sang hình thức học trực tuyến.

Để thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch hiệu quả, UBND TP Buôn Ma Thuột yêu cầu các đơn vị: Rà soát điều chỉnh phương án phòng, chống dịch trong trường học phù hợp với tình hình thực tế và diễn biến dịch xảy ra; luôn chủ động thích ứng nhưng không được chủ quan, lơ là, buông lỏng quản lý. Tổ chức phối hợp thực hiện đồng bộ, thống nhất trong xử lý tình huống phát sinh F0, F1 trong nhà trường. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực và trang thiết bị để tiếp tục mở rộng điều trị F0 và cách ly F1 tại nhà theo quy định.

Tổ chức tuyên truyền toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh các quy định, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, đồng thuận và chung tay trong công tác phòng, chống dịch.

Yêu cầu giáo viên, phụ huynh, học sinh theo dõi, kiểm tra sức khỏe ngay tại nhà trước khi đến trường. Nếu có các biểu hiện nghi nghiễm, trong nhà có người nhiễm bệnh phải báo ngay cho Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm biết để phân công giảng dạy trực tuyến và thực hiện cách ly tại nhà theo quy định không được đến trường.

Hiện tình hình dịch trên địa bàn Đắk Lắk phức tạp với số ca nhiễm tăng cao, nhất là sau thời điểm Tết Nguyên đán. Trong ngày 19/2, toàn tỉnh ghi nhận trên 740 ca mắc Covid-19, trong số này có tới 530 ca mắc trong cộng đồng. Tỉnh Đắk Lắk đã vượt mốc 21.000 ca nhiễm bệnh.

Riêng TP Buôn Ma Thuột trong ngày 19/2, có 378 ca mắc Covid-19, trong đó có 338 ca mắc cộng đồng. Hiện toàn thành phố đã ghi nhận tổng cộng trên 6.000 ca mắc Covid-19.