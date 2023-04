Gần 15.000 thiếu nhi thi tìm hiểu về văn hóa, lịch sử của đất nước

Sân chơi "Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới" đã nhận được gần 10.000 bài tham gia, với gần 15.000 em thiếu nhi đăng ký tham gia vòng trực tuyến sau gần 3 tháng triển khai.

Ban tổ chức đã chọn được 100 đội xuất sắc toàn quốc tham gia vòng bán kết sân chơi "Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới", diễn ra từ ngày 15/4 đến ngày 17/5, tại các tỉnh, thành phố Hà Nội, Phú Thọ, Thái Nguyên, Nghệ An, Bình Định, TPHCM, Bình Dương và Cần Thơ.

Trong hai ngày 15-16/4, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức vòng bán kết khu vực sân chơi "Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới" tại TPHCM và tỉnh Bình Dương.

Ban tổ chức trao giải nhất khu vực TPHCM của sân chơi "Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới" (Ảnh: T.T).

Tại TPHCM, 12 đội tham gia thi bán kết khu vực, giải Nhất khu vực thuộc về liên đội trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền, quận Tân Bình, TPHCM; giải Nhì khu vực thuộc về liên đội trường Tiểu học Trưng Vương, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và liên đội trường Tiểu học Bàu Sen, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ban tổ chức trao giải nhất khu vực Bình Dương của sân chơi "Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới" (Ảnh: T.T).

Tại tỉnh Bình Dương, 10 đội tham gia thi bán kết khu vực, giải Nhất khu vực thuộc liên đội trường Tiểu học An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương; giải Nhì khu vực thuộc về liên đội trường Tiểu học Lê Thị Trung, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương và liên đội trường Tiểu học Nguyễn Du, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Sân chơi "Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới" là hoạt động ý nghĩa nhằm cụ thể hóa Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030" và Đề án "Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030" của Thủ tướng Chính phủ.

Chương trình này tạo điều kiện để các học sinh chủ động nâng cao hiểu biết xã hội, tìm hiểu nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước; từ đó giúp các em tham gia hội nhập, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.