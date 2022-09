FPT Arena Multimedia sắp khai trương cơ sở mới tại TP Cần Thơ vào tháng 10/2022

FPT Arena Multimedia Cần Thơ hứa hẹn mang lại môi trường học tập sáng tạo, chuyên nghiệp cho các tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Mỹ thuật đa phương tiện - mảnh đất hứa cho Cần Thơ

Theo We Are Social - dân số Việt Nam tăng từ 97,96 triệu người năm 2021 lên 98,56 triệu dân tính đến tháng 2/2022. Trong đó có 72,10 triệu người sử dụng Internet - chiếm tỷ lệ 73,2% so với tổng dân số cả nước (tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2021).

Riêng TP Cần Thơ, chỉ số xếp hạng chuyển đổi số năm 2020 đứng thứ 7/63 tỉnh, thành và chỉ số thương mại điện tử năm 2021, thành phố đứng thứ 10/63 tỉnh, thành cả nước. Tổng số thuê bao internet trên 1.000.000, mật độ thuê bao internet đạt tỷ lệ 95 thuê bao/100 dân. Đồng thời, Cần Thơ tiến hành phủ sóng truyền hình số mặt đất lên đến 100% dân cư, bảo đảm hầu hết hộ dân có thể xem được các chương trình truyền hình quảng bá.

Cần Thơ đang chuyển mình để bắt kịp với tốc độ số hóa của cả nước.

Đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ mạnh mẽ vào công việc và đời sống, các doanh nghiệp tại Cần Thơ đang chạy đua khốc liệt trên nền tảng kỹ thuật số để bắt kịp với thời kỳ số hóa của cả nước.

Các đơn vị kinh doanh tại địa phương bắt đầu có sự chú trọng vào thiết kế nhận diện thương hiệu, giao diện UI-UX, đầu tư làm TVC quảng cáo, truyền thông để đáp ứng thị hiếu và gia tăng trải nghiệm người dùng. Kéo theo đó, nhu cầu về thiết kế tăng cao rõ rệt.

Tuy nhiên, việc giải quyết triệt để vấn đề "khát" nhân lực đủ chuyên môn trong lĩnh vực Mỹ thuật đa phương tiện (MTĐPT) vẫn còn là một bài toán khó chưa thể giải đáp tại địa phương vào thời điểm này. Cần Thơ đang sở hữu rất ít những cơ sở đào tạo ngành MTĐPT chuyên nghiệp, bài bản. Đây là một sự hạn chế đối với thành phố trung tâm Miền Tây nói riêng và người dân ĐBSCL nói chung trong việc tiếp cận, tìm kiếm môi trường học tập thiết kế uy tín. Từ đó, dẫn đến việc người trẻ yêu thích lĩnh vực sáng tạo phải khăn gói học xa và bỏ ra một khoản chi phí cực kỳ tốn kém để có thể theo đuổi đam mê.

FPT Arena Multimedia - Hệ thống đào tạo Mỹ thuật đa phương tiện đầu tiên tại Việt Nam chính thức có mặt tại Cần Thơ

Nhận thấy "cơn khát" của các bạn trẻ yêu sáng tạo tại Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL, FPT Arena Multimedia (FAN) đã nhanh chóng có mặt tại TP Cần Thơ, tiếp nối sau Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, viết tiếp hành trình 18 năm dẫn đầu trong lĩnh vực Mỹ thuật đa phương tiện cả nước.

Tọa lạc tại số 55, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, "Trạm sáng tạo" FAN được thiết kế với 4 gian phòng học hiện đại cùng 1 phòng tuyển sinh kết hợp triển lãm. Kiến trúc tại cơ sở mang hơi hướng hiện đại, sang trọng, xuyên suốt bởi concept "Creative Rivers" với 05 phòng được đặt tên theo các khu chợ lớn nhất tại Cần Thơ gồm: Tây Đô, Cái Răng, Phong Điền, Cái Khế, Tân An.

Artwork trên cửa ra vào chính được sử dụng các hình ảnh theo concept Creative Rivers.

Cần Thơ là một thành phố nổi tiếng với mạng lưới sông ngòi dày đặc, đồng thời cũng sở hữu nền văn hóa sông nước nổi tiếng ĐBSCL. Thế nên, mỗi một căn phòng tại FAN đều được thiết kế cùng với hình ảnh nhận diện mô phỏng theo "dòng chảy sáng tạo" đi kèm gam màu đại diện chung cho thương hiệu FAN vô cùng bắt mắt.

Kể từ ngày công bố Fanpage chính thức, song song với các hoạt động xây dựng mang đến một giao diện mới cho Trạm sáng tạo Cần Thơ, FAN còn tổ chức nhiều hoạt động kích hoạt tiềm năng sáng tạo như chuỗi talkshow "Khám Phá Multitimedia Cùng FPT Arena". Đáp lại tình cảm của FAN, hơn 20 bạn trẻ đã gia nhập Trạm sáng tạo vào ngày 31/08/2022, đánh dấu một hành trình mới người dẫn đầu trên con đường mở mang lĩnh vực sáng tạo đến với giới trẻ Cần Thơ nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói chung.

Talkshow đầu tiên tại FAN Cần Thơ được đông đảo các bạn trẻ quan tâm tham dự.

Buổi khai giảng dưới sự có mặt đông đủ của các FANer đầu tiên.

Sau nhiều ngày tháng chuẩn bị lột xác, ngày 01/10, FAN chính thức được khai trương với chủ đề "Khơi dòng sáng tạo" (Open your creative) cùng nhiều hoạt động trải nghiệm cực kỳ thú vị. Đây là dịp gặp gỡ, giao lưu, trải nghiệm của các bạn trẻ cùng chung niềm đam mê sáng tạo. Đặc biệt FAN dành tặng nhiều phần quà công nghệ hấp dẫn và hàng chục suất học bổng bán phần, toàn phần cho những người tham dự. Đăng ký tham gia ngay tại đây.

FPT Arena Multimedia (FAN) là trường đào tạo thuộc tập đoàn FPT liên kết với tập đoàn đào tạo CNTT toàn cầu Aptech. Với sự hậu thuẫn vững chắc từ Đại học FPT danh tiếng, FPT Arena sở hữu nền tảng giáo dục thực tiễn chất lượng cao. Thành lập từ năm 2004, sau 18 năm hoạt động, hiện nay FAN đang là nguồn cung cấp nhân lực chủ đạo cho ngành Multimedia trong nước với lộ trình học chính quy từ: Thiết kế hình ảnh, thiết kế Website, biên tập Video, hoạt hình 3D, kỹ xảo điện ảnh,…

Hiện nay trên cả nước đang có 4 cơ sở FPT Arena trên toàn quốc gồm:

