Edutalk trao tặng học bổng 1 tỷ đồng cho tân sinh viên

Dân trí Nền tảng tìm kiếm và đặt lớp học Edutalk trao học bổng cho sinh viên tại các trường đại học với tổng giá trị lên đến 1 tỷ đồng. Cùng với chương trình học bổng là chuỗi sự kiện Passport to the Future cho tân sinh viên.

Thông qua ban lãnh đạo các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội, Nền tảng giáo dục Edutalk trao học bổng chương trình học bổng cho sinh viên với tổng giá trị 1 tỷ đồng. Trong tháng 11, Thí điểm tại 2 trường đại học lớn bao gồm: Kinh tế Quốc dân và Học viện Ngân hàng với tổng giá trị lên tới 200 triệu đồng mỗi trường.

Nếu nói cuộc sống sau đại học là một chuyến phiêu lưu, thì liệu có bao nhiêu sinh viên đã chuẩn bị đầy đủ cho tấm "passport" của mình?

Đồng hành cùng chương trình học bổng, Edutalk kết hợp cùng nền tảng định hướng bản thân và kết nối việc làm Youth+ tổ chức chuỗi sự kiện "Passport to the Future" - Hộ chiếu tương lai. Với mong muốn mang giá trị tới sinh viên, giúp sinh viên hình dung về cuộc sống đại học trong thời điểm dịch bệnh, học online đầy khó khăn này, và chuẩn bị những hành trang cho chặng đường sắp tới, Passport to the future kì vọng chuỗi chương trình ý nghĩa với sinh viên trong năm 2021.

Chuỗi sự kiện với nhiều chương trình đặc sắc: Workshop, Talkshow, Gameshow hấp dẫn cho sinh viên các trường đại học, mang đến nhiều kiến thức về kỹ năng mềm thông qua những câu chuyện của người đi trước và những trải nghiệm mô phỏng thực tế mà BTC chương trình tạo ra.

"Edutalk Nền tảng tìm kiếm và đặt lớp học" - Mô hình kết nối giáo dục 4.0 tại Việt Nam

Thành lập từ 2016, một start-up lĩnh vực công nghệ giáo dục (S-tech), Edutalk là nền tảng hỗ trợ tìm kiếm và đặt lớp học uy tín và chất lượng.

Việc lựa chọn khóa học tiếng Anh phù hợp hay trung tâm uy tín để cải thiện trình độ tiếng anh và kỹ năng phục vụ công việc đối với học sinh, sinh viên không phải là điều dễ dàng. Các bạn thường gặp khó khăn trong đánh giá thông tin về chất lượng, giá cả, phương pháp giảng dạy giữa rất nhiều trung tâm. Chính vì vậy học sinh, sinh viên cần một giải pháp tìm kiếm, sự đánh giá khách quan về các khóa học và quá trình quản lý học tập một cách sát sao. Edutalk hiện đang là công ty hàng đầu về mô hình nền tảng kết nối giáo dục tại Việt Nam, góp phần phát triển hệ sinh thái giáo dục Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động phát triển kinh doanh, Edutalk cũng phát triển hệ sinh thái cộng đồng của mình thông qua các chương trình cho học sinh, sinh viên Việt Nam. Cùng đón chờ những "passport" sắp tới nhé!

