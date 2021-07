Đưa đề thi tốt nghiệp THPT ra Côn Đảo bằng chuyến bay thương mại

Dân trí Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện vận chuyển đề thi, bài thi và mua vé đi lại cho cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi giữa Vũng Tàu - Côn Đảo bằng chuyến bay thương mại, không phải thuê riêng chuyến bay.

Ngày 3/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Điểm thi tốt nghiệp THPT tại huyện Côn Đảo.

Theo đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các thí sinh và người dân, giảm chi phí cho gia đình các thí sinh trong quá trình tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ nhiều năm nay tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quyết định tổ chức 01 Điểm thi tại huyện Côn Đảo đặt tại Trường Trung học phổ thông (THPT) Võ Thị Sáu - Côn Đảo.

Năm 2021, Điểm thi Trường THPT Võ Thị Sáu - Côn Đảo có 90 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT; trong đó, hầu hết các thí sinh đều có nguyện vọng dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng (có 10 thí sinh có nguyện vọng dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT).

Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên không thường xuyên có các chuyến bay giữa Vũng Tàu - Côn Đảo. Tuy nhiên, để tạo thuận lợi cho công tác tổ chức Kỳ thi tại Côn Đảo, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đề nghị Công ty Bay dịch vụ Miền Nam nối lại một số chuyến bay thương mại giữa Vũng Tàu - Côn Đảo.

Cũng như năm 2020, để bảo đảm an toàn cho đề thi, bài thi, nhất là kịp thời vận chuyển đề thi đến Điểm thi trong bối cảnh Kỳ thi diễn ra vào mùa mưa bão; năm nay, Hội đồng thi Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục thực hiện vận chuyển đề thi, bài thi và mua vé đi lại cho cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi giữa Vũng Tàu - Côn Đảo bằng chuyến bay thương mại của Công ty Bay dịch vụ Miền Nam với hạng phổ thông (không phải thuê riêng chuyến bay). Do đó, không phát sinh thêm kinh phí so với năm 2020.

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị tổ chức thi cho Điểm thi Trường THPT Võ Thị Sáu - Côn Đảo đã được chuẩn bị chu đáo. Huyện Côn Đảo đã sẵn sàng cùng với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và cả nước tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vào các ngày 07-08/7/2021 bảo đảm an toàn, tiết kiệm, đáp ứng nguyện vọng của các thí sinh và người dân huyện đảo này.

Thu Minh