Du học tại chỗ nên chọn trường nào?

Dân trí Biến động toàn cầu do Covid-19 khiến hàng ngàn du học sinh phải về nước và nhiều học sinh lỡ dở kế hoạch du học. Tuy nhiên, du học nước ngoài không phải là con đường duy nhất tiếp cận tới tri thức toàn cầu.

Xu hướng chọn trường đại học quốc tế

Trước diễn biến dịch bệnh chưa có dấu hiệu kết thúc khiến con đường du học mịt mờ, thực tế cho thấy, thay vì chờ đợi thời điểm thích hợp ra nước ngoài, nhiều thí sinh đã mạnh dạn lựa chọn các trường quốc tế tại Việt Nam như một giải pháp thay thế.

Nguyễn Khánh Châu (Đồng Nai) thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021 vốn có nguyện vọng du học Anh nhưng chưa thể thực hiện do lo ngại dịch bệnh. Trước khi bước vào kỳ thi, Khánh Châu đã hoàn thành việc xét tuyển vào một trường quốc tế ngay tại TPHCM: "Chương trình học bằng tiếng Anh là nền tảng cho định hướng công việc tương lai của em sau này ở các công ty đa quốc gia. Hơn nữa, chương trình nước ngoài là cơ hội cho em nhận bằng đại học có giá trị toàn cầu sau khi tốt nghiệp ngay tại Việt Nam."

Ngày càng nhiều thí sinh chọn các trường đại học quốc tế trong nước.

Trần Yến Nhi (TPHCM) vừa hoàn thành xét tuyển ngành Quản trị kinh doanh vào Đại học Greenwich (Việt Nam) cho biết: "Đại học Greenwich có trụ sở đặt tại London, Anh, nơi nổi tiếng với nền giáo dục hàng đầu. Qua tìm hiểu, em biết ở Việt Nam, ngôi trường này có đào tạo nhiều ngành trong đó khối ngành kinh doanh cực kỳ "hot" và được nhiều bạn đăng ký năm nay. Do vậy, em nghĩ rằng không nhất thiết phải đi du học nước ngoài, ngay trong nước mình vẫn có thể chọn chương trình giáo dục tiêu chuẩn quốc tế."

Nhiều lựa chọn trường tốt

Được thụ hưởng điều kiện học tập tốt với chi phí nhỏ hơn đáng kể so với du học tại các nước phát triển, chất lượng đào tạo được kiểm soát chặt chẽ trên cơ sở chương trình chuyển giao giữa hai bên, yếu tố tâm lý an toàn, gần người thân trong bối cảnh nhiều biến động hiện nay là những lý do khiến du học tại chỗ lên ngôi.

Đơn cử như Đại học Greenwich (Việt Nam), đơn vị đào tạo chương trình đại học uy tín của Anh. Trong những năm trở lại đây, ngôi trường này ngày càng được nhiều phụ huynh và học sinh lựa chọn bởi môi trường học tiên tiến, bằng cấp và chương trình học chất lượng, trở thành giải pháp thay thế hoàn hảo cho con đường du học nước ngoài.

Tiến sĩ Raj Dass - Trưởng đại diện Đại học Greenwich tại Đông Nam Á chia sẻ: "Sinh viên học tại Việt Nam sẽ theo học chương trình giống hoàn toàn chương trình mà sinh viên tại Vương quốc Anh, Hồng Kông hay Malaysia đang học. Áp dụng chung một chuẩn mực học thuật và quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt từ Vương quốc Anh, sinh viên ở Việt Nam sẽ nhận được bằng cấp, hồ sơ tốt nghiệp hoàn toàn giống với sinh viên học tại trụ sở chính ở Anh."

Bằng cử nhân do Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) cấp cho sinh viên có giá trị toàn cầu.

Môi trường chuẩn quốc tế hướng đến trải nghiệm người học

Một lợi thế không nhỏ nữa khiến nhiều sinh viên yên tâm du học tại chỗ là bởi môi trường học tập ở các trường quốc tế trong nước như Đại học Greenwich (Việt Nam) được đầu tư bài bản, chú trọng trải nghiệm người học. Bên cạnh kiến thức sách vở, học qua trải nghiệm ngoại khóa và phát triển kỹ năng cá nhân luôn được đề cao trong môi trường quốc tế này.

Sĩ số lớp học của trường luôn không quá mức 25-30 sinh viên để giảng viên có thể tương tác và hỗ trợ 1-1 với từng sinh viên. Ngoài giờ lên lớp, sinh viên còn được tham gia các hoạt động ngoại khóa, các lớp kỹ năng, workshop phát triển cá nhân để rèn luyện kỹ năng mềm và tích lũy hiểu biết xã hội nhằm phát triển con người toàn diện.

Khi lên lớp sinh viên được hướng dẫn tối đa từ giảng viên để có hướng tự nghiên cứu phù hợp.

Sinh viên tại Greenwich (Việt Nam) còn được học tập từ thực tế qua các chuyến tham quan, học tập thường xuyên tại doanh nghiệp. Sau 2 năm đầu chuyên ngành, sinh viên còn bắt buộc phải trải qua một kỳ học OJT (dài 4 tháng) - thực tập tại doanh nghiệp. Đây là phương pháp đảm bảo sinh viên tiếp cận với môi trường làm việc thực tế sớm và xác định được hướng phát triển nghề nghiệp bản thân.

Trải nghiệm học thực tế tại doanh nghiệp giúp sinh viên mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Không giới hạn trải nghiệm của sinh viên ở một khuôn viên trường học hay một thành phố. Ngay tại Việt Nam, với quy mô 4 cơ sở tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM và Cần Thơ, sinh viên được chọn chuyển tiếp giữa các cơ sở này để trải nghiệm văn hóa vùng miền mà không bị gián đoạn học tập. Sinh viên cũng có thể chọn học năm cuối tại trụ sở Đại học Greenwich tại London, Anh khi tình hình dịch bệnh ổn định và cá nhân sinh viên đáp ứng các điều kiện chuyển tiếp.

Đại học Greenwich (Việt Nam) hình thành trên cơ sở liên kết giữa Đại học Greenwich (Vương Quốc Anh) và Đại học FPT tại Việt Nam từ năm 2009. Tính đến nay, trường đã đào tạo hơn 14.000 sinh viên đến từ 12 quốc gia. Chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất tại Việt Nam được thẩm định và kiểm soát chặt chẽ về chất lượng bởi các chuyên gia đến từ Đại học Greenwich (Vương quốc Anh).

Đại học Greenwich (Việt Nam) hiện tuyển sinh các ngành gồm: Công nghệ thông tin, thiết kế đồ họa, quản trị kinh doanh (chuyên ngành hẹp: Quản trị Marketing, quản trị sự kiện và quản trị truyền thông) bằng hình thức xét tuyển học bạ và xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Thông tin chi tiết, thí sinh vui lòng xem tại đây.

Trường Thịnh