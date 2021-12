Đón đợi sự "bùng nổ" tài năng của học sinh tại "Royal's Got Talent 2021"

Dân trí Royal's Got Talent - cuộc thi tìm kiếm tài năng được mong đợi trong năm của Trường Song ngữ Quốc tế Hoàng Gia (Royal School) đã chính thức khởi động dưới hình thức trực tuyến.

Đây là sân chơi nghệ thuật dành cho học sinh Royal School từ cấp tiểu học đến trung học, nơi các em học sinh được thể hiện và phát triển năng khiếu ở tất cả các lĩnh vực.

Một mùa giải Royal's Got Talent đặc biệt

Tiếp nối thành công và tiếng vang từ các hoạt động trong năm, sắp tới đây các em học sinh tại Royal School sẽ có dịp thể hiện tài năng của mình với cuộc thi Royal's Got Talent. Cuộc thi năm nay được Royal School tổ chức dưới hình thức trực tuyến trong khoảng thời gian từ 1/12/2021 - 25/2/2022 với sự chuẩn bị bài bản và chỉn chu.

Royal's Got Talent - cuộc thi tìm kiếm tài năng được mong đợi trong năm tại Royal School.

Là một sân chơi được tổ chức quy mô, Royal's Got Talent được khởi động với 04 bảng ở tất cả các khối lớp từ tiểu học đến trung học. Cuộc thi năm nay là phát pháo khai màn tìm kiếm tài năng trẻ Royal ở tất cả các hạng mục từ ca hát, vũ đạo, biểu diễn nhạc cụ, beatbox, kịch nghệ, võ thuật, ẩm thực, dẫn chương trình,… Cuộc thi hứa hẹn sẽ chào đón những tài năng mới với hàng trăm tiết mục dự thi ấn tượng, cùng sự đột phá trong phong cách nghệ thuật và kỹ thuật trình diễn.

Royal's Got Talent tìm kiếm tài năng ở tất cả các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật

Với hầu hết các chủ đề văn hóa, nghệ thuật đều góp mặt trong danh sách đề tài dự thi năm nay, Royal's Got Talent hứa hẹn sẽ bùng nổ với những tiết mục dự thi đặc sắc và ấn tượng. Không chỉ có sự chuyên nghiệp, cuộc thi còn nhận được nhiều sự quan tâm và hưởng ứng của các em học sinh cùng các bậc phụ huynh.

Royal's Got Talent 2021 hứa hẹn bùng nổ với nhiều tiết mục ấn tượng.

Điểm danh thêm loạt sân chơi năng khiếu - kỹ năng giúp học sinh khẳng định chất riêng

Royal School được biết đến là trường song ngữ với môi trường hiện đại và năng động, giúp rèn luyện kỹ năng toàn diện cho học sinh. Bên cạnh Royal's Got Talent, hằng năm trường mang đến cho học sinh nhiều sân chơi hữu ích với đa dạng các hoạt động, cuộc thi như Royal Speaking Contest, Christmas Melody, Lễ hội Halloween, Lễ hội Mùa xuân, Royal Sports Week,...

Royal's Got Talent vừa là sân chơi, vừa giúp học sinh định vị năng lực, phát triển giá trị bản thân.

Học sinh Royal School cũng thường xuyên được tham gia hội thảo, workshop, talkshow nhằm trang bị kỹ năng, tìm hiểu văn hóa các nước,… giúp học sinh vừa phát triển năng lực vừa trau dồi kiến thức, thái độ, sự tự tin trước đám đông và khả năng thuyết trình, biện luận,... Royal School cũng tăng cường hoạt động nhóm với các đề tài, chủ điểm khoa học tạo môi trường hiệu quả giúp học sinh hoàn thiện các kỹ năng làm việc, quản lý thời gian,... Đây chắc chắn sẽ là những nền tảng hữu hiệu, giúp các học sinh Royal School luôn tự tin phát triển, vươn xa và thành công.

Chia sẻ về lý do tổ chức Royal's Got Talent và việc đầu tư cho hàng loạt sân chơi lớn nhỏ cho học sinh trải nghiệm , TS. Mai Đức Thắng - Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: "Đây là mùa giải đầu tiên Royal's Got Talent tổ chức trực tuyến, nhưng Nhà trường tin rằng đây sẽ là một mùa giải đáng nhớ cùng những phần dự thi đặc sắc. Cuộc thi tìm kiếm tài năng tại Royal School sẽ nhận được sự tham gia tích cực từ các em bởi chủ đề thi đa dạng, học sinh của trường rất năng động cũng như không kém phần tự tin, sẵn sàng thử sức trên các lĩnh vực văn hóa, âm nhạc, nghệ thuật và kể cả ẩm thực. Chính vì vậy, mùa giải năm nay hứa hẹn sẽ mang đến các tiết mục đặc sắc, mãn nhãn."

Đa dạng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao tại Royal School (Ảnh chụp trước thời điểm dịch Covid-19).

Với triết lý giáo dục "Truyền cảm hứng để phát triển", Royal School không chỉ chú trọng tri thức khoa học và ngoại ngữ, học sinh Royal School còn được khuyến khích phát triển các giá trị cá nhân, thấu hiểu được thế mạnh của bản thân, am hiểu các hoạt động văn hóa, nghệ thuật,... nhằm trang bị nền tảng kiến thức sâu rộng. Và từ những hoạt động thế này, các bạn học sinh sẽ có thêm cơ hội nhìn lại, khẳng định đam mê của chính mình để có thể thành công theo cách riêng, đúng tinh thần "Be best yourself".

Trường Thịnh