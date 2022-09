Doanh nghiệp Edtech Việt gọi vốn hơn 300 tỷ đồng trở thành chủ đề nóng trên báo chí châu Á

Vòng gọi vốn kỷ lục của thương hiệu Edtech Việt

Ngày 08/9/2022, hàng loạt tờ báo châu Á như Deal Street Asia, TechCrunch, Tech In Asia, Technode Global, EdTech Review, Asia Tech Journal, Sohu… rầm rộ đưa tin về thương vụ gọi vốn thành công của EDUPIA - thương hiệu Việt về giáo dục tiếng Anh trực tuyến.

Theo đó, EDUPIA đã huy động thành công 14 triệu USD từ ba quỹ đầu tư là Jungle, eWTP Capital và ThinkZone Ventures. Khoản đầu tư này giúp tổng số vốn mà EDUPIA huy động được kể từ khi thành lập lên 16 triệu USD. Những ngày sau đó, dư âm của màn gọi vốn vẫn chưa kết thúc khi các trang chuyên về công nghệ châu Á và thế giới cũng tiếp tục đăng tải thông tin về thương vụ với số tiền "khủng" này.

Ông Trần Đức Hùng, Founder, CEO EDUPIA cho biết doanh nghiệp sẽ sử dụng 4 triệu USD vào đầu tư vào công nghệ, sản phẩm dành học sinh từ mẫu giáo cho tới lớp 12, đồng thời phát triển các thị trường trong khu vực Đông Nam Á.

Một số tờ báo Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản chuyên về lĩnh vực công nghệ và giáo dục cũng đưa tin về "hiện tượng" gọi vốn đầy ấn tượng này. Có thể nói, đây là lần hiếm hoi mà một thương hiệu Edtech Việt gọi vốn nhận được sự quan tâm lớn đến như vậy từ giới báo chí thông tấn châu Á. Giới truyền thông cũng nhận định, thương vụ EDUPIA như điểm sáng mới trên thị trường Edtech nói riêng và thị trường gọi vốn nói chung.

TechCrunch - chuyên trang công nghệ của Mỹ nhận định: "EDUPIA mong muốn tiếp cận tất cả các em để đưa công nghệ xóa nhòa khoảng cách giáo dục. Với sự kết hợp những thế mạnh của hình thức học online và offline, EDUPIA nhanh chóng mở rộng quy mô trên khắp 64 tỉnh thành của Việt Nam". Trong khi đó, Tech In Asia - trang thông tin online về startup công nghệ có mặt ở nhiều quốc gia châu Á và Mỹ cho biết: "Chiến lược của EDUPIA trong tương lai là tập trung xây dựng các sản phẩm dành cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12. Công ty cũng luôn cập nhật các tính năng, cập nhật giải pháp công nghệ mới và mở rộng thị trường sang các quốc gia khác".

Sự quan tâm của giới báo chí châu Á về thương vụ gọi vốn của EDUPIA được cho là đến từ con số tài chính lớn mà ba quỹ đầu tư Jungle, eWTP Capital và ThinkZone Ventures rót vào. Đặc biệt, trong vòng gọi vốn Series A - vòng đầu tư mạo hiểm cùng nhiều điều kiện khắt khe, 14 triệu USD là con số mà hiếm doanh nghiệp nào ghi nhận đạt được.

"Phá băng" mùa đông gọi vốn trên thị trường Việt

Thương vụ gọi vốn của EDUPIA đã thực sự tạo ra cơn chấn động mới trên thị trường Edtech Việt, nhất là trong bối cảnh mùa đông của thị trường gọi vốn đã bắt đầu. Theo lý giải của một chuyên gia trong lĩnh vực này, thị trường gọi vốn đã bắt đầu hạ nhiệt khi tình hình kinh tế đang trở nên bất ổn sau ảnh hưởng kéo dài của dịch bệnh Covid-19 và những bất ổn từ chính trường quốc tế. "Bóng ma" lạm phát đang bao trùm tại nhiều nước trên thế giới càng dấy lên lo ngại về kịch bản khủng hoảng nền kinh tế đang cận kề.

Tín hiệu không tích cực này đã xuất hiện từ cuối năm 2021 và được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài. Trước diễn biến mang nhiều gam màu tối của nền kinh tế thế giới, dòng tiền đầu tư đã bắt đầu thu hẹp. Các quỹ đầu tư trở nên cẩn trọng, xem xét rất kỹ trong lựa chọn quyết định xuống vốn vào doanh nghiệp. Đây cũng là lý do mà một số start up tại Việt Nam đã không thể tiếp cận được với nguồn vốn đầu tư lớn.

Tuy nhiên, với màn gọi vốn thành công cùng con số 14 triệu USD của EDUPIA đã tạo ra hiệu ứng mới. Sự kiện này giới quan sát ví như "màn phá băng" cho mùa đông của thị trường gọi vốn. Sức nóng của thị trường gọi vốn cũng đang dần gia tăng từ sự kiện EDUPIA. Giới quan sát nhận định rằng, sẽ có thể xuất hiện những màn gọi vốn ấn tượng đến từ các startup trong thời điểm cuối năm, sau "cú hích" mang tên EDUPIA.

Qua 5 năm vận hành và phát triển, EDUPIA đang dần khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường Edtech Việt.

Thương vụ vốn thành công đã đưa EDUPIA lọt vào một trong 10 doanh nghiệp huy động vốn "khủng" kể từ đầu năm 2022 tới nay. Riêng trong lĩnh vực Edtech Việt, EDUPIA cũng là cái tên đầy sáng giá và đáng chú ý cho hàng loạt dấu ấn thành công ngoạn mục.

Trong bài viết đăng tải, tờ Tech In Asia chỉ ra lý do mà EDUPIA gọi được dòng vốn lớn thành công, đó chính là tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp. Tech In Asia nhận định: "EDUPIA đang là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực Edtech tại Việt Nam với hơn 5.000.000 người dùng. Đáng chú ý, ngoài thị phần đang ngày càng được mở rộng ở Việt Nam, công ty này còn xây dựng mạng lưới thị trường rộng lớn tại các quốc gia như Indonesia, Thái Lan, Myanmar…".

Chỉ trong vòng chưa đầy 5 năm, EDUPIA từ nền tảng tự học đã phát triển thành hệ thống đào tạo online toàn diện bao gồm các nền tảng khác như gia sư trực tuyến. Tốc độ phát triển thần kỳ này cho thấy dư địa tăng trưởng của thương hiệu Việt này trong tương lai.

Đại diện EDUPIA cho biết, với nguồn vốn 14 triệu USD vừa nhận được, thương hiệu này sẽ tập trung đầu tư vào công nghệ, sản phẩm dành học sinh từ mẫu giáo cho tới lớp 12. Về kế hoạch dài hạn, EDUPIA sẽ mở rộng sang các môn học bổ sung như toán học và công nghệ lập trình. Đặc biệt, công ty cũng tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phủ lấp mạng lưới tại các thị trường trong khu vực như Indonesia, Thái Lan, Myanmar…, tạo tiền đề cho việc phát triển, mở rộng tầm ảnh hưởng ra thế giới.

Đặt trong bức tranh thị trường Edtech đang chuyển động mạnh mẽ, nhu cầu học trực tuyến của người dân chưa có dấu hiệu chững lại, cơ hội tăng trưởng cho EDUPIA càng lớn. Sở hữu nền tảng vững chắc về công nghệ, chiến lược thức thời cùng sự chứng minh về vị thế của một doanh nghiệp trên thương trường với chỉ số về người dùng và mạng lưới thị trường rộng lớn trong những năm qua, EDUPIA sẽ tiếp tục khẳng định vai trò của Edtech hàng đầu tại Việt Nam.