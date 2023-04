Dịp lễ 30/4, học sinh Hà Nội được nghỉ 4-5 ngày liên tiếp

Theo đó, đối với đơn vị thực hiện lịch nghỉ 2 buổi/tuần vào thứ 7 và chủ nhật, cán bộ, giáo viên, học sinh sẽ được nghỉ 5 ngày liên tiếp, từ ngày 29/4 đến hết ngày 3/5.

Đối với các đơn vị chỉ nghỉ cố định chủ nhật hàng tuần, cán bộ, giáo viên, học sinh được nghỉ liền 4 ngày, từ ngày 29/4 đến hết ngày 2/5.

Học sinh Hà Nội được nghỉ lễ nhiều ngày liên tiếp (Ảnh: M.H).

Trong thời gian nghỉ lễ, các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc việc trực, bảo vệ cơ quan, trường học, phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để có các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng chống cháy nổ; tuyên truyền, giáo dục học sinh về nếp sống văn minh, thanh lịch, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông.

Học sinh không được tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép đồng thời thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu, sau dịp nghỉ lễ, các đơn vị cần ổn định ngay nền nếp, đảm bảo các hoạt động của đơn vị, trường học đúng kế hoạch theo quy định và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của ngành.