DINO đi học lọt Top 5 giải pháp xuất sắc nhất Việt Solution 2021

Dân trí Chiến thắng giải thưởng trị giá 150.000.000VNĐ, DINO đi học là giải pháp duy nhất thuộc lĩnh vực Giáo Dục lọt vào vòng chung kết.

Ngày 18/10, Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) cùng Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi Tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số quốc gia - Việt Solution 2021. Ứng dụng giáo trí tiền tiểu học DINO đi học đã vượt qua hơn 250 dự án công nghệ khác nhau đến từ 17 quốc gia, giành giải ba chung cuộc.

DINO đi học - tạo dựng giá trị vàng cho công nghệ giáo dục

Chính thức ra mắt lần đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 7 năm 2020, DINO đi học là ứng dụng giáo trí tiền tiểu học đầu tiên tại Việt Nam áp dụng học thuyết thông minh đa trí tuệ của giáo sư Howard Gardner theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam trên nền tảng công nghệ hiện đại nhất. Tích hợp 5 môn tiêu chuẩn: tiếng anh, tiếng việt, toán, kỹ năng xã hội và thể chất trong hơn 1.000 bài học độc đáo cùng 10.000 hoạt động học không hề lặp lại sẽ giúp trẻ thúc đẩy phát triển toàn diện 8 vùng thông minh đồng thời phát huy sự chủ động cũng như khả năng giao tiếp tự tin.

Đặc biệt, các hoạt động tương tác khác nhau trong phần mềm ứng dụng nền tảng công nghệ hiện đại nhất: Trí tuệ nhân tạo A.I, nhận diện giọng nói, bộ hình ảnh và âm thanh sáng tạo… sẽ mang đến hình thức trải nghiệm "chơi mà học" thú vị. Qua đó, trẻ nhỏ không chỉ lần lượt lĩnh hội đầy đủ, bài bản các kiến thức và kỹ năng cần thiết mà còn duy trì cảm hứng học tập lâu dài.

Dựa trên 4 tiêu chí quan trọng: toàn diện - hiện đại - thú vị - an toàn, DINO đi học đáp ứng đầy đủ các điều kiện đầu ra của trẻ mầm non theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT. Ứng dụng được cố vấn bởi hội đồng thầy cô dày dạn kinh nghiệm đến từ các cơ sở đào tạo giáo dục mầm non lớn trong cả nước đồng thời được chứng nhận bởi Viện Khoa học Công nghệ Giáo dục và 3 trường mầm non thực nghiệm lớn của Hà Nội về tính sư phạm - chuẩn hóa. DINO đi học là sản phẩm được đánh giá cao trong cuộc thi Việt Solution 2021 về tính sáng tạo, thực tiễn, nhân văn, có thể đáp ứng được tiêu chuẩn cho trẻ mầm non theo chương trình của Bộ GD&ĐT.

Với tầm nhìn xây dựng một hệ sinh thái đầy đủ nội dung với các thư viện hoạt động số hóa trở thành công cụ cho giáo viên và những ứng dụng được hoàn thiện, đóng gói cho trẻ em và gia đình. DINO đi học mang đến cho trẻ một trải nghiệm học hiện đại, sáng tạo và toàn diện trên chính chương trình của Bộ GĐ&GD Việt Nam, cho trẻ Việt Nam.

Trong thời gian tới, DINO đi học sẽ tích cực là đơn vị tiên phong nhằm số hóa nội dung học cho trẻ mầm non và sớm đầu tư, hoàn thành nghiên cứu phát triển hệ sinh thái sản phẩm cho trẻ mầm non và tiền tiểu học được tích hợp đầy đủ kiến thức - kỹ năng - thể chất, tạo hành trang vững vàng cho trẻ bước vào lớp một.

Trường Thịnh