Đình chỉ vụ phụ huynh dọa chém giáo viên, bắt hiệu trưởng quỳ xin lỗi

Ngày 30/11, lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã đình chỉ vụ án hình sự nói trên, sau khi thầy Phan Đình Thống, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Lâm, rút đơn tố cáo phụ huynh Võ Văn Điệp.

"Trong vụ án này, công an khởi tố theo yêu cầu của bị hại, nếu như không có đơn tố cáo của bị hại thì không có căn cứ khởi tố. Sau khi bị hại rút đơn tố cáo, công an đình chỉ vụ án theo quy định", lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn cho hay.

Ông Phan Đình Thống, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Lâm (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) cũng cho biết, đã rút đơn tố cáo và đề nghị cơ quan chức năng không khởi tố ông Võ Văn Điệp (40 tuổi, trú tại thôn Lâm Bình, xã Sơn Lâm), người mang dao vào trường đe dọa, làm nhục ông Thống.

Trường Tiểu học Sơn Lâm nơi xảy ra sự việc (Ảnh: H.T).

"Phụ huynh họ cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình, hơn nữa trong công tác giáo dục mình cũng phải bao dung, đồng thời để ổn định tình hình trên địa bàn, chính vì vậy vừa rồi tôi đã rút đơn tố cáo và đề nghị cơ quan chức năng không khởi tố vị phụ huynh", ông Phan Đình Thống cho biết.

Trước đó, chiều 31/10, ông Võ Văn Điệp, phụ huynh có con theo học tại Trường Tiểu học Sơn Lâm (xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn) vác dao xông vào trường dọa chém nhiều giáo viên, bắt hiệu trưởng nhà trường phải quỳ xin lỗi. Sự việc chỉ dừng lại khi lực lượng công an có mặt. Rất may, không có ai bị thương.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do một số em học sinh chưa nộp tiền Bảo hiểm y tế bắt buộc nên trong buổi chào cờ đầu tuần, nhà trường đã phát loa thông báo, yêu cầu những em này lên trước sảnh để nhà trường gặp. Cuộc gặp gỡ có hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm và nhân viên trong trường. Sau đó, phụ huynh Điệp cầm dao xông vào trường và xảy ra sự việc nêu trên.

Liên quan đến sự việc này, Công an huyện Hương Sơn cũng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Võ Văn Điệp (trú xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn) về tội "Làm nhục người khác" theo quy định tại Khoản 1, Điều 155, Bộ Luật Hình sự.