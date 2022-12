Điều chỉnh lịch nghỉ Tết Nguyên đán cho học sinh Bình Định

Ngày 22/12, ông Đào Đức Tuấn - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định - cho biết đã điều chỉnh lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đối với học sinh, học viên các cấp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, lịch nghỉ Tết là 12 ngày, từ ngày 18/1 đến 29/1 (từ 27 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết mùng 8 tháng Giêng năm Quý Mão).

Học sinh Bình Định được nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 là 12 ngày (Ảnh: Doãn Công).

Trước đó, Sở này đã có văn bản cho học sinh chỉ được nghỉ Tết 7 ngày, từ 20/1/2023 đến 26/1/2023 (tức từ 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

Đợt nghỉ này bao gồm 5 ngày nghỉ tết âm lịch và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần. Ngày 27/1/2023 (tức mùng 6 tháng Giêng), các đơn vị tổ chức hoạt động dạy và học bình thường.

Tuy nhiên, ngay sau khi Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định thông báo lịch nghỉ Tết, nhiều phụ huynh cho rằng học sinh tỉnh này nghỉ quá ít ngày so với các tỉnh khác ở lân cận như Phú Yên, Quảng Ngãi.

Nhiều phụ huynh lý giải, theo lịch nghỉ Tết của Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định, việc dạy học trở lại từ 27/1/2023 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão) lại trúng vào ngày thứ sáu. Vì vậy, học sinh chỉ đi học 1 ngày rồi lại nghỉ 2 ngày thứ bảy và chủ nhật nên cũng bất tiện cho nhiều người.

Trao đổi về lý do điều chỉnh lịch nghỉ Tết, ông Đào Đức Tuấn cho biết thêm, việc này do nhiều lý do khách quan nên Sở nghiên cứu điều chỉnh lại cho phù hợp.

Theo ông Tuấn, hiện giờ tình hình dịch Covid-19 ổn định, việc thực hiện chương trình dạy học cũng đảm bảo. Hơn nữa, dịp Tết giao thông phức tạp, việc điều chỉnh nhằm tạo điều kiện cho các em nghỉ dài hơn.