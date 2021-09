Điểm chuẩn Khoa Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội tăng từ 2.95 - 7.3 điểm

Dân trí Mức điểm chuẩn của Khoa Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội dao động từ 22 đến 26.2 điểm, tăng từ 2.95 - 7.3 điểm so với năm 2020.

Ngày 15/9, Khoa Quốc tế chính thức công bố điểm trúng tuyển năm 2021 đối với 07 ngành đào tạo do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng và 02 ngành đào tạo song bằng do Đại học Quốc gia Hà Nội và trường đối tác đồng cấp bằng. Theo đó, mức điểm chuẩn năm nay dao động từ 2.95 - 7.3 điểm, tăng mạnh so với năm 2020 và là mức điểm cao nhất từ trước đến nay của Khoa Quốc tế - ĐHQGHN.

Mức điểm cụ thể của từng ngành như sau:

Điểm chuẩn năm 2021 của Khoa Quốc tế - ĐHQGHN.

Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến tại địa chỉ và nhập học trực tuyến tại từ ngày 16/9 tới trước 17h ngày 25/9/2021. Thí sinh xem hướng dẫn xác nhận nhập học trực tuyến chi tiết tại đây hoặc liên hệ số hotline 024 3555 3555 để được hỗ trợ xác nhận nhập học và hướng dẫn quy trình làm thủ tục nhập học.

Khoa Quốc tế dành quỹ học bổng khuyến khích học tập lên tới gần 6 tỷ đồng cho các tân sinh viên có điểm xét tuyển đầu vào xuất sắc trị giá từ 5 triệu đồng - 100% học phí. Ngoài ra, các sinh có điểm trúng tuyển đầu vào cao nhất nhập học thành công vào các ngành học thuộc khối công nghệ tại Khoa Quốc tế sẽ nhận được 1 laptop HP trị giá 10.000.000 đồng.

Được biết, ngay sau khi tổ chức nhập học trực tuyến, Khoa Quốc tế sẽ tổ chức sự kiện Ngày hội chào tân sinh viên "Welcome Day 2021" vào ngày 26/9 cho các tân sinh viên Việt Nam và quốc tế khóa K20. Đồng thời, trước khi khai giảng năm học mới, các tân sinh viên Khoa Quốc tế sẽ có 3 ngày tham gia Trại đào tạo hội nhập mang tên IStart Camp 2021 với những hoạt động đặc biệt nhằm khai phá tinh thần sinh viên Khoa Quốc tế, sẵn sàng khởi đầu hành trình sinh viên năng động, sáng tạo cùng trên 3.600 sinh viên đến từ 12 quốc gia trên thế giới.

Bên cạnh các chương trình do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng/đồng cấp bằng, Khoa Quốc tế thông báo tiếp tục nhận hồ sơ ứng tuyển bằng học bạ các chương trình liên kết đào tạo quốc tế do trường đại học nước ngoài cấp bằng, gồm các ngành:

Ngành Quản lý (chuyên sâu về Marketing và Khởi nghiệp) do Đại học Keuka, Hoa Kỳ cấp bằng.

Ngành Kế toán và Tài chính do Đại học East London, Vương Quốc Anh cấp bằng.

Ngành Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch do Đại học Troy, Hoa Kỳ cấp bằng.

Các thí sinh quan tâm chương trình cần nhận thông tin tư vấn có thể liên hệ các số điện thoại: 024 3555 3555 | 0983 372 988 | 0379 884 488 | 0989 106 633 hoặc trực tiếp inbox fanpage @khoaquocte hoặc email tuyensinh@khoaquocte.vn

