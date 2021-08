Dịch bệnh, Kiên Giang, Đồng Tháp dừng thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Dân trí Do dịch bệnh, kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021, Kiên Giang, Đồng Tháp quyết định dừng tổ chức đợt thi này. Các thí sinh đủ điều kiện sẽ xét đặc cách tốt nghiệp.

Tại Kiên Giang, ông Trần Quang Bảo - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang, cho biết: "Do tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp và tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021 tại tỉnh Kiên Giang sẽ không diễn ra theo kế hoạch ban đầu (ngày 6-7/8)".

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản xét đặc cách tốt nghiệp cho 60 thí sinh của Kiên Giang và 13 thí sinh ở các tỉnh, thành còn lại.

Ông Trần Quang Bảo - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang cho biết, Sở đã chỉ đạo các trường hướng dẫn các thí sinh làm các thủ tục để xét đặc cách tốt nghiệp theo qui định của Bộ GD-ĐT.

Trong đợt thi này, Kiên Giang có 61 thí sinh là các trường hợp F1, F2 và 13 thí sinh được gửi từ Hậu Giang, Quảng Trị và Thành phố Hồ Chí Minh tham gia dự thi.

Ông Trần Quang Bảo cho biết thêm, trường hợp một thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự thi sẽ tham gia thi tại Hội đồng thi tỉnh An Giang.

Thí sinh này sẽ được xét nghiệm PCR vào ngày 4/8, nếu kết quả âm tính sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang bố trí xe đưa đón đi thi tại tỉnh An Giang; ngược lại, nếu dương tính với SARS-CoV-2 sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo ông Trần Quang Bảo, tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 đợt 1 tỉnh Kiên Giang đạt 99,6%, cao hơn 0,23% so với năm học trước.

Tại Đồng Tháp, do dịch Covid-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Đồng Tháp đã quyết định tiếp tục tăng cường thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đến hết ngày 15/8 nên Đồng Tháp quyết định không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, năm 2021.

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thúy Hà, yêu cầu hiệu trưởng các trường trung học phổ thông và thủ trưởng các cơ sở giáo dục thường xuyên thông báo cho học sinh, học viên có đăng ký dự thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT biết việc không tổ chức thi.

Tất cả thí sinh đủ điều kiện dự thi sẽ được đặc 2 cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 theo quy định Bộ GD - ĐT.

Lãnh đạo các trường hướng dẫn học sinh, học viên thực hiện hồ sơ, thủ tục đề nghị đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông đúng theo quy định.

Được biết, số thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021 tại Đồng Tháp có 4.685 thí sinh.

Tại An Giang, bà Trần Thị Ngọc Diễm - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang cho biết, An Giang vẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021. Kỳ thi diễn ra từ 5-7/8 với 2.095 thí sinh dự thi.

Nguyễn Hành