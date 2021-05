ĐH Quốc gia Hà Nội có hơn 900 cử tri là học sinh, sinh viên nội trú

Dân trí ĐH Quốc gia Hà Nội có 2 điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp là khu Ký túc xá Mễ Trì và Ký túc xá Ngoại ngữ với hơn 900 cử tri là HS,SV nội trú.

Đến thời điểm này, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với UBND các phường nơi Ký túc xá đặt trụ sở lập các phương án phòng chống dịch Covid- 19 ở 2 tổ bầu cử số 8, số 9 tại 2 Ký túc xá (KTX) Mễ Trì và Ngoại ngữ với bố trí là giãn tiến độ cử tri đi bầu, bỏ phiếu theo giờ, theo đợt để tránh tập trung đông người.

Cán bộ ĐH Quốc gia Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử vào ngày 23/5 tới.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để tổ chức cho HSSV nội trú tham gia bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ HSSV đã có chỉ đạo tới 2 điểm bầu cử tại 2 KTX Mễ Trì và KTX Ngoại ngữ, việc tổ chức bầu cử phải bảo đảm yêu cầu nghiêm ngặt về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nước sát khuẩn tay được bố trí ngay bàn viết phiếu bầu cử.

Cán bộ ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, công tác chuẩn bị cho ngày hội 23/5 tại 2 KTX đã đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy trình và các quy định của pháp luật; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên KTX cơ bản ổn định, cơ sở vật chất cùng các điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác bầu cử được chuẩn bị đầy đủ; hướng dẫn cách thức bố trí, sắp xếp để cử tri ghi phiếu, bỏ phiếu được thuận lợi và đáp ứng các yêu cầu an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

Trong thời gian từ nay tới ngày bầu cử, các tổ bầu cử phải tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát thẻ cử tri, thông báo đến từng HSSV về thời gian, địa điểm bỏ phiếu; tích cực tuyên truyền phổ biến thể lệ bầu cử, chú trọng công tác vận động bầu cử để cử tri nắm rõ tiểu sử, quá trình công tác của các đại biểu ứng cử, từ đó có cơ sở lựa chọn những đại biểu vào Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; thông báo nội quy phòng bỏ phiếu để cử tri được biết, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền công dân.

Đồng thời các KTX tiếp tục tập trung thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; tăng cường nắm bắt tư tưởng chính trị trong sinh viên, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống cháy nổ trong các KTX; rà soát lại tất cả các công việc có liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử, dự kiến những tình huống có thể xảy ra và biện pháp ứng phó đặc biệt là trong bối cảnh đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid -19.

Lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên đã chỉ đạo các KTX làm tốt công tác hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho các cử tri trong thời gian dịch bệnh. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến về các văn bản chỉ đạo của Bộ y tế, các đơn vị chức năng và ĐHQGHN về công tác phòng chống dịch tới toàn thể HSSV. Yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K của Bộ y tế: khẩu trang, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế, khử khuẩn.

Trang bị nước rửa tay, sát khuẩn tại các điểm văn phòng ban quản lý, cổng, nhà xe, các khu vực dịch vụ. Thực hiện khai báo y tế đối với toàn thể HSSV để rà soát HSSV đi qua các vùng có dịch. Hàng ngày rà soát cập nhật lịch trình di chuyển của sinh viên để có các phương án ứng phó kịp thời.

Các sinh viên diện F2, F3 thực hiện đúng theo quy định của Bộ Y tế, y tế phường địa phương, bệnh viện ĐHQGHN. Tính đến thời điểm hiện tại công tác phòng chống dịch tại các KTX được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên đã yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ (tạp hóa, nhà ăn…) tiếp tục mở cửa phục vụ HSSV đồng thời vẫn phải thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh để đáp ứng nhu cầu thiết yếu đảm bảo cuộc sống hàng ngày cho HSSV.

