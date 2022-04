ĐH FPT lọt top bảng xếp hạng THE Impact Rankings

Bảng xếp hạng đánh giá các trường đại học thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (Sustainable Development Goals - SDG), do THE thực hiện - THE Impact Rankings năm 2022 mới được công bố đêm qua 27/4 (giờ VIệt Nam). Trong đó, ĐH FPT được xếp vào nhóm 801 - 1.000 trong 1.500 trường đại học trên toàn thế giới đăng ký tham gia xếp hạng mức độ ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững về xã hội hòa bình, công bằng và thịnh vượng trên phạm vi toàn cầu.

ĐH FPT thuộc nhóm 801 - 1.000 trường theo xếp hạng của THE Impact Rankings 2022.

ĐH FPT tham gia bảng xếp hạng THE Impact Rankings năm 2022 ở 4 mục tiêu: SDG 6 - Nước sạch và vệ sinh, SDG 8 - Công việc tốt và tăng trưởng kinh tế, SDG 11 - Thành phố và cộng đồng bền vững, và SGD 17 - Hợp tác vì các mục tiêu SDG. Trong đó, mục tiêu SDG 11 - Thành phố và cộng đồng bền vững được đánh giá cao nhất, thể hiện nỗ lực của Trường ĐH FPT trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống của Việt Nam nói riêng và toàn cầu nói chung song hành cùng quá trình phát triển giáo dục, xã hội. Đồng thời, tính riêng 2 mục tiêu được đánh giá cao nhất là SDG 11 - Thành phố và cộng đồng bền vững cùng mục tiêu SDG 6 - Nước sạch và vệ sinh, Trường ĐH FPT giành cho mình vị trí 301-400 trên bảng xếp hạng THE Impact Rankings năm nay. Với SDG 17 - Hợp tác vì các mục tiêu SDG là mục tiêu bắt buộc với 100% các trường đại học tham gia bảng xếp hạng, đồng thời là mục tiêu có hàm lượng đánh giá về chất lượng giáo dục đào tạo cao nhất trong số 17 mục tiêu, Trường ĐH FPT có điểm cao thứ 3 trong số các trường ĐH Việt Nam.

Trường ĐH FPT được THE Impact Rankings đánh giá cao nhất ở tiêu chí SDG 11 - Thành phố và cộng đồng bền vững.

Được biết, đây là năm đầu tiên Trường ĐH FPT tham gia bảng xếp hạng uy tín này, và trở thành 1 trong 7 trường đại học tại Việt Nam được THE đưa vào bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2022. Trường ĐH Greenwich, đối tác từ Anh Quốc của Trường ĐH FPT xếp hạng thứ 101-200 trong bảng xếp hạng này.

Cùng tham gia bảng xếp hạng năm nay có hơn 1.500 trường đại học từ 110 quốc gia trên thế giới, trong đó Nga là quốc gia dẫn đầu về số lượng các trường đăng ký năm thứ 2 liên tiếp với 103 trường đại học, Nhật Bản chiếm vị trí thứ 2 với 84 trường và Pakistan vươn lên vị trí thứ 3 với 66 trường.

Nhìn tổng quan, dẫn đầu bảng xếp hạng năm nay là các trường đại học với tuổi đời trên 100 năm, luôn nằm trong top đầu các trường đại học tốt nhất toàn cầu.

Thông tin thêm:

Impack Rankings của THE sử dụng điểm đánh giá hiệu quả hoạt động của trường đại học dựa trên 17 Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc trong 4 lĩnh vực research (nghiên cứu), stewaship (quản lý), outreach (tiếp cận) và teaching (giảng dạy) để đánh giá xếp hạng.

Điểm cuối cùng của một trường đại học trong bảng xếp hạng được tính bằng cách kết hợp điểm của trường đó trong mục tiêu thứ 17 với ba điểm cao nhất trong số 16 mục tiêu còn lại. Mục tiêu thứ 17 chiếm 22% tổng điểm, mỗi mục tiêu khác chiếm tỷ trọng 26%. Do đó, thứ hạng của mỗi trường đại học trong bảng xếp hạng này cũng phản ánh trọng tâm phát triển bền vững mà họ theo đuổi.

THE (Times Higher Education, Vương quốc Anh) là tạp chí về tin tức và các vấn đề liên quan đến giáo dục đại học.

Hàng năm, THE công bố các bảng xếp hạng đánh giá các trường đại học toàn cầu dựa trên việc nghiên cứu những vấn đề trọng tâm, nhiệm vụ cốt lõi của trường, theo các bộ chỉ số đo lường tiêu chuẩn nhằm cung cấp những so sánh toàn diện và công bằng. Bảng xếp hạng của THE được đánh giá là một trong những bảng xếp hạng giáo dục uy tín và có ảnh hưởng nhất trên thế giới.

Từ năm 2019, THE có thêm bảng xếp hạng đánh giá các trường đại học thực hiện thành công các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (THE Impact Rankings).

17 Mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals - SDGs) được Liên Hợp Quốc thông qua năm 2015, được xác định bởi 169 mục tiêu cụ thể, 232 chỉ tiêu, nhằm hướng tới xóa đói giảm nghèo, bảo vệ hành tinh và bảo đảm mọi người dân được hưởng hòa bình, thịnh vượng.