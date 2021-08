ĐH Bách khoa Hà Nội "bật mí" cách trúng tuyển dễ nhất vào trường

Dân trí Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, năm nay, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội không tổ chức Kỳ thi kiểm tra tư duy, do vậy điểm chuẩn của trường dự báo sẽ có những thay đổi nhỏ.

Nhiều phụ huynh và thí sinh băn khoăn: Việc không tổ chức kiểm tra tư duy (KTTD) sẽ ảnh hưởng như thế nào tới điểm chuẩn vào các chương trình đào tạo của nhà trường?

Điểm chuẩn thay đổi nhỏ, chất lượng đầu vào không giảm

Câu trả lời đã được đưa ra tại buổi Livestream tư vấn tuyển sinh "Cùng dự đoán điểm chuẩn năm 2021 của Đại học Bách khoa Hà Nội", được tổ chức vừa qua.

Buổi tư vấn tuyển sinh được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

PGS.TS Trần Trung Kiên - Trưởng phòng Tuyển sinh ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, khi toàn bộ chỉ tiêu theo phương thức Kỳ thi KTTD chuyển sang xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT thì số lượng chỉ tiêu tăng lên, vì vậy dự báo điểm chuẩn sẽ có một số thay đổi nhỏ.

PGS.TS Trần Trung Kiên.

"Chúng tôi dựa trên nhiều căn cứ, trong đó có căn cứ về phương thức tuyển sinh. Nếu như năm ngoái chúng tôi có những dự báo liên quan đến khoảng điểm chuẩn dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT, bên cạnh đó là khoảng điểm chuẩn dựa trên bài thi KTTD. Tuy nhiên, năm nay Kỳ thi KTTD không diễn ra nên chỉ có một bảng dự báo điểm chuẩn dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo khoảng dự báo của chúng tôi, điểm chuẩn của những ngành top đầu sẽ giảm một chút so với năm 2020. Tuy nhiên, những ngành năm ngoái có khối điểm chuẩn từ thấp đến trung bình, thì năm nay dự báo sẽ tăng lên một chút", ông Kiên cho biết.

Liên quan đến vấn đề bỏ bài KTTD, thí sinh Phạm Đức Giang đặt câu hỏi "Liệu chất lượng đầu vào có bị ảnh hưởng không?

PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội nhận định, chất lượng đầu vào vẫn sẽ không giảm, dù nhà trường không tổ chức đánh giá tư duy.

PGS.TS Nguyễn Phong Điền.

"Thật ra nhà trường mong muốn có một kỳ thi riêng, không chỉ tiến hành trong năm nay mà trong chiến lược tự chủ tuyển sinh của nhà trường muốn hình thành một thương hiệu thi của Bách khoa.

Kỳ thi giúp đánh giá thí sinh trúng tuyển đủ năng lực học tập. Điều này vừa giúp cho nhà trường chủ động trong công tác tuyển sinh, vừa giúp thí sinh yên tâm rằng mình đủ năng lực học tập tại Bách khoa. Kỳ thi này được kỳ vọng là sẽ thi quanh năm, lấy điểm ngay cả khi các em chưa tốt nghiệp THPT.

Năm nay, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Mặc dù công tác chuẩn bị đã hết sức cẩn thận, nghiêm túc nhưng phải dừng, và toàn bộ chỉ tiêu phải chuyển sang cho điểm thi tốt nghiệp THPT.

Tuy nhiên, tôi nhìn nhận với sự thành công của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, hết sức nghiêm túc, khách quan, thì hoàn toàn dựa trên điểm thi có thể chọn được những thí sinh tốt nhất, có năng lực học tập phù hợp. Nên tôi yên tâm là chất lượng đầu vào sẽ không giảm", ông Điền đánh giá.

Nhà trường có điều chỉnh xét riêng tổ hợp A00 và A01 không?

PGS.TS Nguyễn Phong Điền biểu dương các em học sinh đạt điểm 9,10 các môn Toán, Lý, Hóa. Vì năm nay không dễ để đạt được số điểm như vậy, mặc dù ở môn tiếng Anh có đến 4000 điểm 10.

Ông Điền dự báo số lượng thí sinh trúng tuyển năm nay, so sánh giữa tổ hợp A01 (Toán, Lý, Anh) và A00 (Toán, Lý, Hóa), thì A00 sẽ có số lượng trúng tuyển gấp đôi so với A01, mặc dù điểm thi tiếng Anh có tăng so với mọi năm nhưng không nhiều. Không đến mức như các chuyên gia đánh giá là điểm tiếng Anh làm thay đổi điểm chuẩn quá nhiều".

Sau khi có kết quả thi, nhiều thí sinh và phụ huynh đã đặt câu hỏi "Năm nay có quá nhiều điểm 10 môn tiếng Anh thì có làm thay đổi phổ điểm tổ hợp A00 và A01, là 2 tổ hợp đang được xét tuyển vào nhiều chương trình đào tạo của nhà trường? Nhà trường có điều chỉnh xét riêng tổ hợp A00 và A01 không?

TS Lê Đình Nam - Phó trưởng phòng Tuyển sinh Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, trong đề án tuyển sinh của nhà trường công bố, sẽ chỉ có một điểm chuẩn cho một mã tuyển sinh.

TS Lê Đình Nam.

Các bạn không chỉ thi 3 môn mà thi nhiều môn, sau đó chọn tổ hợp nào mà ta có điểm xét tuyển vào trường cao nhất để đăng ký. Tính theo công thức của ĐH Bách khoa Hà Nội, xem A00 hay A01 cao hơn thì đăng ký. Hai tổ hợp này khi xét vào trong 1 mã tuyển sinh, kể cả mã tuyển sinh đó có thêm vài tổ hợp khác thì cũng chỉ có một điểm chuẩn.

Số lượng nguyện vọng cơ bản ổn định

PGS.TS Nguyễn Phong Điền đánh giá, năm nay số lượng thí sinh thi THPT tăng lên khá cao, đạt gần 1 triệu thí sinh, nhưng không vì vậy mà số lượng đăng ký xét tuyển vào ĐH Bách khoa Hà Nội tăng vọt, mà cơ bản ổn định như năm 2020.

Nói về tỉ lệ chọi ở thời điểm này không có nhiều thông tin giúp ích cho các thí sinh, vì theo thống kê, có đến 60-70% thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng bắt đầu từ 29/8 tới.

"Theo tôi, thí sinh cần chú ý nhiều hơn đến các yếu tố kỹ thuật để điều chỉnh cho tốt. Bạn nào tăng thêm số nguyện vọng đã đăng ký trước đó thì phải đến trường THPT để có sự hỗ trợ của nhà trường bằng bản giấy, bạn nào vẫn giữ nguyên số nguyện vọng thì có thể điều chỉnh trực tuyến", ông Điền nói.

Nội dung box

Dự báo khoảng điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 Trường ĐH Bách khoa Hà Nội (Ảnh: Fanpage Trường ĐH Bách khoa Hà Nội).

Về cách thức xét tuyển trên hệ thống xét tuyển của Bộ GD&ĐT, TS Lê Đình Nam khuyên các bậc phụ huynh và học sinh cần nắm được các nguyên tắc của hệ thống lọc ảo để có cách đặt nguyện vọng thông minh.

"Hệ thống xét tuyển và lọc ảo hiện nay hướng đến người học. Chưa bao giờ mà các hệ thống liên quan đến xét tuyển vào lọc ảo phục vụ thí sinh tốt như hiện nay.

Một số phụ huynh đang hiểu nhầm rằng điểm chuẩn thay đổi theo thứ tự nguyện vọng. Nhiều học sinh khi xét tuyển thường bị ám ảnh bởi việc nếu nguyện vọng 1 không đậu thì điểm chuẩn sẽ bị cộng lên sang nguyện vọng 2. Tuy nhiên, điểm chuẩn không thay đổi theo thứ tự nguyện vọng. Điều này giúp ích rất nhiều cho việc sắp xếp nguyện vọng của thí sinh.

Từ 13 - 15/9, các trường sẽ tính toán, cân nhắc, phân tích dữ liệu… để đưa ra điểm chuẩn của tất cả các mã tuyển sinh. Dựa trên kết quả các trường đưa ra, hệ thống sẽ kiểm tra lần lượt từ nguyện vọng đầu tiên đến nguyện vọng cuối cùng của thí sinh, xét đến nguyện vọng nào đạt thì sẽ ngắt tất cả các nguyện vọng phía dưới.

Các bạn thí sinh cần nắm được nguyên tắc quan trọng là phải sắp xếp theo thứ tự nguyện vọng mình thích ở trên, ít thích hơn nằm ở dưới. Khi hệ thống rà soát thì nguyện vọng đầu tiên trúng tuyển đảm bảo nguyên tắc thích hơn tất cả các nguyện vọng bên dưới", ông Nam khuyên.

Nhiều thí sinh băn khoăn rằng "Nếu em muốn học chương trình đào tạo của Bách khoa, thì trường có bắt buộc thí sinh phải đặt ở nguyện vọng 1?".

ĐH Bách khoa Hà Nội không bắt buộc thí sinh phải đặt ở nguyện vọng 1. Tuy nhiên, với thí sinh đang muốn vào học ở Bách Khoa, nếu đã thích chương trình nào nhất rồi thì đương nhiên phải đặt nó ở nguyện vọng 1, để có cơ hội trúng tuyển cao nhất.

Các thí sinh nên cân nhắc, hài hòa giữa các yếu tố như sở thích, năng lực bản thân, điều kiện hiện tại để chọn chương trình học phù hợp nhất.

Lệ Thu