Đề toán thú vị "con trúng thủ khoa, cha mẹ thưởng điện thoại"

Sáng 11/6, kết thúc giờ làm bài môn toán, nhiều thí sinh thi vào lớp 10 ở tỉnh Sóc Trăng cho biết, các em cảm thấy câu 4 của đề thi rất thực tế, đề ra rất hay.

Câu này có nội dung: "Trong kỳ tuyển sinh lớp 10 ở Sóc Trăng, bạn An trúng tuyển thủ khoa nên được cha mẹ thưởng cho một chiếc điện thoại mới. Nếu An mua điện thoại kèm phụ kiện thì phụ kiện được giảm 30% so với giá niêm yết ban đầu.

Tổng giá tiền điện thoại, phụ kiện ban đầu là 11,5 triệu đồng và nhờ mua cả 2 thứ nên cha mẹ An chỉ trả 11.050.000 đồng".

Đề yêu cầu thí sinh tính giá của chiếc điện thoại mà An được thưởng là bao nhiêu.

Đề thi môn toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại tỉnh Sóc Trăng (Ảnh: XL).

Một thí sinh thi ở huyện Mỹ Xuyên cho biết, câu toán này có giá trị 1,5 điểm và hơi khó. Tuy nhiên, nhiều bạn học tốt có thể làm trọn điểm. Dù vậy, thí sinh này vẫn vui vẻ hy vọng: "Biết đâu em đỗ thủ khoa cũng được cha mẹ thưởng điện thoại mới như đề ra thì sao".

Đánh giá thêm về đề thi môn toán, nhiều thí sinh cũng cho rằng khá hóc búa, có tính phân loại cao.

Thí sinh Sơn Va Rít (học sinh ở huyện Trần Đề) cho biết: "Đề toán khá khó, em làm không hết, tự chấm được khoảng 4,75 điểm".

Thí sinh Sóc Trăng hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (Ảnh: XL).

Sau khi rời điểm thi, một nhóm học sinh một trường THCS của huyện Mỹ Xuyên động viên một bạn nữ học chung trường khi biết bạn làm bài không tốt. Theo nữ sinh này, em làm sai nhiều nên tự chấm chỉ đạt điểm 4.

Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng, buổi thi môn toán có 229 thí sinh vắng mặt. Tính cả 2 môn văn và tiếng Anh đã thi ngày 10/6, toàn tỉnh có 679 lượt thí sinh vắng mặt.