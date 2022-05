Dạy bơi cho trẻ - cái khó "bó" cái khôn

Nhiều trường học tại Nghệ An chưa triển khai dạy bơi trong trường học do thiếu cơ sở vật chất. Bởi vậy, hoạt động phòng, chống đuối nước được lồng ghép trong các chương trình ngoại khóa (Ảnh: Công an xã Quỳnh Thiện).