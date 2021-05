Đà Nẵng kích hoạt phòng, chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt ở trường học

Dân trí Ngành Giáo dục TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, trường học kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Cụ thể, Sở GD&ĐT TP yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn trương thực hiện nghiêm các phương án, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đặc biệt là thông điệp "5K" của Bộ Y tế.

100% cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên (sau đây gọi tắt là CBGVNV), học sinh, học viên, sinh viên (sau đây gọi tắt là HSSV) thực hiện khai báo y tế trước 17h ngày 6/5.

CBGVNV, HSSV không đến trường khi đang trong thời gian cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Căn cứ điều kiện thực tế, các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện việc đo thân nhiệt cho CBGVNV, HSSV một cách linh hoạt, đảm bảo HSSV được đo thân nhiệt một lần trong buổi học; kịp thời báo cáo lãnh đạo nhà trường nếu phát hiện CBGVNV, HSSV có biểu hiện sốt, ho, khó thở để có biện pháp xử lí.

HSSV mang khẩu trang, rửa tay sát khuẩn thường xuyên; không tập trung đông người trong lúc chuyển tiết, ra chơi.

Đối với trẻ mầm non và học sinh tiểu học, việc tổ chức bán trú phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện giãn cách phù hợp trong việc tổ chức bữa ăn, giấc ngủ theo điều kiện thực tế của cơ sở; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; không đeo khẩu trang trong thời gian ngủ trưa để đảm bảo an toàn về hô hấp.

Thủ trưởng các đơn vị, trường học chủ động xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tâm thế, phương án sẵn sàng tổ chức họp phụ huynh học sinh trực tuyến, tổ chức bế giảng năm học theo đơn vị lớp học nếu tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Cùng ngày (3/5), Đại học Đà Nẵng cũng có văn bản khẩn gửi đến các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc về phòng, chống dịch Covid-19, với các biện pháp tương tự ngành Giáo dục TP yêu cầu các trường học, đơn vị tại địa bàn thực hiện nghiêm nêu trên.

Tâm An