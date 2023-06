Cuộc thi "Chinh phục nhà tuyển dụng" gắn kết doanh nghiệp và ứng viên tương lai

Có một công việc bán thời gian hay trở thành thực tập sinh là mối bận tâm hàng đầu của các bạn sinh viên hiện nay. Sinh viên năm 2 - 3 cũng là nguồn nhân sự trẻ dồi dào trong những ngành như truyền thông, dịch vụ và bán hàng.

Bên cạnh việc tạo ra nguồn thu nhập phục vụ cho cuộc sống, công việc tại các doanh nghiệp còn giúp các bạn sinh viên có cơ hội cọ xát với môi trường thực tế, tiếp xúc với đồng nghiệp và khách hàng, học cách phát huy kỹ năng và chuyên môn, xây dựng nền tảng kinh nghiệm. Câu hỏi đặt ra là làm sao để các bạn trang bị những kiến thức ứng tuyển thực tế?

Thấu hiểu trăn trở này, Trường Đại học (ĐH) Kinh tế Tài chính TPHCM (UEF) và Khoa Quản trị kinh doanh tổ chức cuộc thi "Chinh phục nhà tuyển dụng" (Recruitment Conqueror - RCC 2023) với mục tiêu định hướng nghề nghiệp cho sinh viên và kết nối các doanh nghiệp đa ngành nghề.

Sự kiện đã mang đến sân chơi kiến thức thú vị để phát triển kiến thức, kỹ năng về phỏng vấn tuyển dụng, kỹ năng viết CV, mở rộng Networking hiệu quả thông qua các công cụ truyền thông phổ biến. Cùng với đó, sinh viên còn được tiếp xúc với các lãnh đạo công ty, cùng doanh nghiệp giải quyết các vấn đề về quản trị, nhân sự.

RCC 2023 đã có 250 thí sinh tham gia thi tuyển vòng loại từ các trường đại học khác nhau tại Việt Nam như Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học FPT, Đại học RMIT,... Đáng chú ý, các ứng viên GenZ đều đang ở năm thứ 2 - 3, sở hữu hồ sơ năng lực và thành tích học tập ấn tượng.

Top 10 của RCC 2023 (Ảnh: BTC).

Ờ vòng Chung kết, với câu hỏi "Bạn nghĩ sao về quan điểm phải trung thành với sếp quản lý trực tiếp trong công ty?", thí sinh Huỳnh Thái Nguyên cho rằng trung thành chia thành 2 loại: trung thành cơ bản và trung thành nâng cao.

"Trung thành cơ bản là hoàn thành đúng deadline, nhiệm vụ, làm đúng quy định của tổ chức. Trung thành bậc cao hơn về nội dung cần được phát triển, sáng tạo, mang đến hiệu quả cao hơn trong công việc", Nguyên nói.

Câu trả lời giúp Nguyên, sinh viên năm thứ 3 chương trình song ngành Marketing và Quản trị nhân lực giành giải Quán quân của cuộc thi. Nguyên còn sở hữu trong tay ngôi vị Quán quân của cuộc thi "Young Innovator 2023" hay top 32 thí sinh xuất sắc nhất của "International Business Competition 2022".

Quán quân Huỳnh Thái Nguyên (Ảnh: BTC).

Á quân Đặng Hoàng Bảo Trân với câu hỏi hùng biện "Giữa làm việc mình thích để kiếm tiền và kiếm tiền để làm việc mình thích, bạn chọn phương án nào?", Trân cho biết mình chọn làm công việc mình thích.

Đặt mục tiêu cá nhân của cuộc đời mình, Trân chia sẻ: "Làm việc mình thích để kiếm tiền là phù hợp đam mê, từ đó kiếm ra tiền. Theo triết lý người Nhật, công việc hoàn hảo nhất là khi được làm việc mình thích, mình giỏi, kiếm ra tiền và phục vụ xã hội".

Trân hiện là sinh viên năm thứ 3 ngành Quản trị nhân lực, có đam mê du lịch và sở hữu trong tay trang blog về ngành nhân sự và là chủ tịch hội sinh viên UEF.

Á quân Đặng Hoàng Bảo Trân (Ảnh: BTC).

Bên cạnh đó, Retentee - công ty cung cấp giải pháp trải nghiệm nhân sự và là đơn vị đồng tổ chức của RCC 2023 - đã mang đến sự kiện các nội dung lan tỏa và truyền cảm hứng về nghề nghiệp cho các bạn trẻ.

Trong đó, video series mang tên "Go With The Chief" (GWTC) có nhiều cuộc phỏng vấn thú vị với các nhà lãnh đạo trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, bán lẻ về những chủ đề xung quanh tuyển dụng và xây dựng nâng cao hình ảnh của nhà tuyển dụng. Khách mời là những "The Chief" (người đứng đầu) ở công ty, doanh nghiệp.

Từ trái qua phải TS. Huỳnh Nhựt Nghĩa - Phó Trưởng khoa Quản trị kinh doanh- Đại diện Retentee: Tăng Đăng Khoa và Bùi Huệ Chi - ThS. Nguyễn Ngọc Thủy Tiên, Phó trưởng khoa Quản trị kinh doanh (Ảnh: BTC).

Bà Bùi Huệ Chi, Co-Founder, Giám đốc điều hành Retentee chia sẻ, Retentee là cách chơi chữ ghép từ tiếng Anh "Retention" (giữ chân) và "Employee" (nhân sự). Đặt mình đã từng là nhân viên mong muốn trải nghiệm đi làm luôn vui vẻ và ý nghĩa, khi đồng hành với khách hàng, Retentee thấu hiểu rằng, truyền thông nội bộ và những hoạt động gắn kết nhân sự là cần thiết đối với sự phát triển bền vững của một công ty.

"Go With The Chief" câu chuyện thực tế cùng các "Chief" về quản trị và gắn kết nguồn nhân lực (Ảnh: BTC).

Đội ngũ sáng lập và vận hành Retentee với nhiều năm kinh nghiệm từ các ngành sáng tạo, truyền thông và quản trị doanh nghiệp. Chúng tôi đã đồng hành cùng bộ phận nhân sự, cung cấp nhiều giải pháp cho khách hàng, từ việc lên kế hoạch và triển khai truyền thông nội bộ, đến hoạt động gắn kết và khen thưởng.

"Thông qua RCC 2023, chúng tôi mong muốn cùng với ban tổ chức truyền cảm hứng tới các bạn trẻ về tầm quan trọng trong việc tìm kiếm một công việc phù hợp sau khi tốt nghiệp đại học. Tôi tin rằng, những kỹ năng thực tiễn được hướng dẫn trong cuộc thi sẽ trở thành hành trang giá trị để các bạn tự tin chinh phục nhà tuyển dụng tương lai", bà Chi cho biết thêm.

Tìm hiểu thêm về Retentee và dịch vụ của doanh nghiệp: https://www.retentee.com.