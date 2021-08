Cùng con học mùa Covid, tự tin ngày tựu trường

Dân trí Đợt "bùng dịch thứ 4" trên cả nước khiến nhiều hoạt động bị đình trệ, nhất là việc học tập các bạn trẻ. Năm học mới đã cận kề, các bậc phụ huynh hãy dành ít phút đọc bài viết này để cùng con "sống chung với lũ", sẵn sàng cho một năm học mới nhé!

Con ở nhà học online, bố mẹ... stress!

Học online là hình thức học tập phổ biến trong giai đoạn này. Việc học online sẽ giúp người học tiết kiệm thời gian, chi phí và chủ động nắm bắt kiến thức một cách tốt nhất. Tuy nhiên, với các bạn học sinh đang "tuổi ăn tuổi chơi" thì việc tập trung nghe giảng, thật sự tận dụng hết lợi thế của việc học online là điều rất khó để đảm bảo. Bên cạnh đó, sĩ số các lớp học đông, đường truyền internet cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc truyền đạt kiến thức của giáo viên.

Sau giờ học, việc làm bài tập về nhà, vốn được các thầy cô sát sao nay cũng chỉ phần nhiều phụ thuộc vào ý thức tự giác của các con khiến cha mẹ thật sự khó kiểm soát được chất lượng học tập. Mối liên kết giữa nhà trường - phụ huynh - học sinh từ đó cũng sẽ rời rạc dần nếu không có biện pháp kịp thời.

Việc học và giao tiếp với thầy cô và các bạn hoàn toàn thông qua hình thức online cũng sẽ như "con dao hai lưỡi", nếu như không có cách thức kiểm soát, các bạn trẻ rất dễ tiếp xúc với những nội dung xấu, tràn lan trên mạng xã hội. Hay gặp các vấn đề tâm lý và sức khỏe do không được gặp gỡ bạn bè và có những hoạt động bổ ích, lành mạnh trong thời gian này.

Tất cả những nguy cơ này không khỏi khiến các bậc phụ huynh đau đầu vì con đường đèn sách của các con vốn đã gian nan nay còn gặp thêm nhiều trắc trở!

Cùng con vượt qua cơn khủng hoảng mang tên "giãn cách"

Để thích ứng với hoàn cảnh và quan trọng hơn là để con tự tin bước vào năm học mới, các bậc cha mẹ cũng cần thay đổi chính bản thân mình!

Trở thành người bạn của con

Đây là điều đầu tiên được luôn được các chuyên gia khuyên cha mẹ trong quá trình nuôi dạy con. Hãy dành thời gian lắng nghe con bạn, có thể là từ những sở thích nhỏ nhất, để các bạn trẻ cảm thấy thoải mái, không cần đối phó trong chính căn nhà của mình.

Khoảng thời gian giãn cách này, có lẽ sẽ trải nghiệm có một không hai trong đời mỗi chúng ta, hãy trò chuyện để các con hiểu và tận dụng quãng thời gian này để cùng tạo nên những kỷ niệm thú vị. Cả nhà cùng nhau nấu ăn, chơi thể thao, làm việc nhà sẽ là cách nhanh nhất để gần với con hơn. Bạn cũng có thể "treo thưởng" cho con mình nếu như làm được một việc gì đó mà trước đó con chưa bao giờ thực hiện. Và nếu thi thoảng con có hơi "lười biếng" thì hãy vui vẻ chấp nhận, chính bản thân bạn cũng thường xả hơi trong giai đoạn này mà!

Cùng con "học online", khám phá những điều mới mẻ

Khi đã trở thành bạn của con rồi, chúng ta hãy trở thành một người bạn "gương mẫu" để con học hỏi nha! Nếu bạn cũng đang "work from home" thì hãy thể hiện thật chuyên nghiệp, làm việc chủ động để con thấy việc làm việc online hay việc học online là hết sức bình thường và sẽ phần nào kích thích mong muốn khẳng định sự "người lớn" trong các bạn trẻ. Sau mỗi buổi học, bạn cũng có thể cùng con hệ thống lại những điều con vừa học và những bài tập con cần làm.

Một gợi ý hữu ích là bạn có thể cùng con thử sức với những điều mới mẻ để kích thích sự khám phá của các bạn trẻ. Cả nhà cùng nhau nấu một món ăn mới lạ, cùng chinh phục một bài thể dục khó nhằn hay thử sức quay một challenge nhảy nhót vui vui trên tiktok v.v chắc chắn sẽ rất thú vị.

Để hiệu quả hơn, đừng ngại cùng con học một ngôn ngữ mới, đặc biệt là tiếng Anh. Trau dồi tiếng Anh ở độ tuổi nào thì cũng là điều cần thiết.

