Credita và KidsOnline hỗ trợ 100 tỷ đồng cho khối mầm non

Được biết, Credita là Công ty công nghệ đã có kinh nghiệm tại Việt Nam, cung cấp giải pháp Fintech tối ưu, nhanh chóng với toàn bộ giao dịch được thực hiện trực tuyến lên ứng dụng di động. Nền tảng Fintech Credita sẽ hỗ trợ kết nối các nhà đầu tư cá nhân với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, cho phép các đơn vị này tiếp cận với nguồn vốn có quy mô lên tới 100 tỷ đồng. Đáng chú ý, các cơ sở giáo dục mầm non mới sử dụng hệ thống phần mềm quản lý trường học KidsOnline sẽ được OMT (đơn vị chủ quản của KidsOnline) hỗ trợ toàn bộ lãi phí cho kỳ hạn 45 ngày của kỳ ứng lương đầu tiên.

Ông Lê Huy Long - Giám đốc KidsOnline và Ông Đặng Bảo Linh - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Credita tại buổi ký kết.

Tại buổi ký kết, hai bên cũng bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng sản phẩm fintech lần này sẽ góp phần làm dịu gánh nặng chi phí của giáo viên, nhân viên các trường mầm non mới hoạt động trở lại sau dịch.

Từ năm 2020 tới nay, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng mạnh mẽ tới hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non cũng như đời sống giáo viên tại bậc học này. Theo số liệu thống kê từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến cuối năm 2021, cả nước có gần 30.000 cơ sở giáo dục mầm non phải tạm dừng hoạt động, trong đó, có 58 trường và 526 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục phải giải thể do không còn đủ tài chính để cầm cự.

Trở lại hoạt động sau khi dịch bệnh được kiểm soát, nhiều cơ sở mầm non phải đối mặt với vấn đề thiếu hụt giáo viên, khó khăn về tài chính do lượng trẻ đến trường còn thấp, cơ sở vật chất xuống cấp sau một thời gian dài không sử dụng. Tại phiên giải trình của Ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc Hội tháng 2/2022, cả nước có 50/63 tỉnh tổ chức học trực tiếp với tỷ lệ học sinh mầm non đến học trực tiếp chỉ đạt 55.8%.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Đặng Bảo Linh - thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Credita cho biết: "Dịch vụ ứng lương linh hoạt Credita sẽ tạo cơ hội để giáo viên mầm non tiếp cận với các dịch vụ tài chính uy tín, phù hợp với nhu cầu. Với dịch vụ này, chúng tôi mong muốn chung tay cùng ngành giáo dục giải quyết bài toán tài chính, góp phần chia sẻ gánh nặng chi tiêu của đội ngũ giáo viên mầm non - bậc học vốn chịu nhiều tổn thương vì dịch bệnh Covid-19".

Bà Đậu Thúy Hà - Chủ tịch HĐQT KidsOnline chia sẻ: "Trong những năm qua, KidsOnline đã và đang nỗ lực rất lớn để đóng góp vào quá trình chuyển đổi số trong ngành giáo dục, đặc biệt ở cấp mầm non. Song song với việc cung cấp các công cụ quản lý trường học, tối ưu hiệu quả công việc của giáo viên, việc KidsOnline tích hợp các sản phẩm công nghệ tài chính sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng tài chính linh hoạt của đông đảo giáo viên và phụ huynh. Đặc biệt, trong bối cảnh các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập phải xoay sở với nhiều khoản chi phí để phục hồi hoạt động sau thời gian dài nghỉ dịch, chúng tôi tin tưởng dịch vụ ứng lương linh hoạt là giải pháp "có lợi nhân 3" cho cả cơ sở giáo dục mầm non, giáo viên, nhân viên và xã hội. Chúng tôi sẽ nhanh chóng đánh giá hiệu quả của chương trình, làm cơ sở để báo cáo với Bộ Giáo dục-Đào tạo Việt Nam, cũng như mời các bên khác như Hiệp hội Giáo dục Mầm non Ngoài công lập Việt nam chung tay giới thiệu dịch vụ hữu ích, kịp thời này đến các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trong cả nước".

Trong tương lai, hai công ty cùng cam kết sẽ tiếp tục mang lại nhiều giải pháp tài chính công nghệ khác tốt hơn nữa để giải quyết không chỉ vấn đề ứng lương mà còn đa dạng hóa các giải pháp khác trong hoạt động của các cơ sở giáo dục tại Việt Nam.