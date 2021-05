Công bố danh mục máy tính cầm tay được mang vào phòng thi

Dân trí Bộ GD&ĐT vừa có hướng dẫn danh sách máy tính bỏ túi thí sinh được mang vào phòng thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Cụ thể, danh mục một số loại máy tính bỏ túi được Bộ GD&ĐT cho phép mang vào phòng thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 như sau:

Casio FX-500 MS, FX-570 MS, FX-570ES Plus, FX-570VN Plus, FX- 580VN X;

VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus;

Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT- 570VN Plus, NT-580EX, NT-570NS, NT-690VE X;

Máy tính bỏ túi được phép mang vào phòng thi không có chức năng soạn thảo văn bản; không có thẻ nhớ để lưu trữ...

Thiên Long FX590VN Flexio, FX680VN Flexio; Deli W1710, WD991ES; Eras E370, E371, E372, E380; Vinaplus FX-580VNX PLUS II, FX-580 X; và các máy tính bỏ túi tương đương đáp ứng theo quy định.

Theo Bộ GD&ĐT, về nguyên tắc chung, các máy tính bỏ túi được phép mang vào phòng thi không có chức năng soạn thảo văn bản; không có thẻ nhớ để lưu trữ dữ liệu và không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp.

M. Hà