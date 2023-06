Con chưa giỏi tiếng Anh có thể theo học Trường Quốc tế Á Châu?

Môi trường học tập tại Trường Quốc tế Á Châu luôn đối mới để tạo hứng thú cho học sinh học tập (Ảnh: Asian School).

Trường Quốc tế Á Châu là trường phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, đào tạo song song chương trình Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và chương trình quốc tế theo chuẩn giáo dục bậc phổ thông của American Education Reaches Out và Common Core State Standards (Hoa Kỳ).

Khi tìm hiểu chương trình học, nhiều học sinh và phụ huynh vẫn băn khoăn về việc trường có tổ chức thi đầu vào tiếng Anh đối với học sinh mới hay không và các em có thể theo học nếu năng lực tiếng Anh có chênh lệch so với các học sinh khác đã và đang học tập tại đây.

Theo đại diện trường, ngoài tuyển thẳng học sinh lớp 1 và học sinh tốt nghiệp lớp 5 Bậc Tiểu học (IPS) lên lớp 6 Bậc Trung học (AHS), Asian School xét tuyển hồ sơ đối với tất cả học sinh mới, trong đó có học sinh lớp 10.

Bên cạnh xét kết quả học tập, hạnh kiểm, học sinh sẽ tham gia bài đánh giá năng lực tiếng Anh để nhà trường xét cấp độ chương trình quốc tế phù hợp với từng học sinh. Từ đó, các em được học tập đúng với năng lực, tự tin thể hiện khả năng của mình khi theo học tại trường.

Đội ngũ giáo viên quốc tế giàu kinh nghiệm cùng môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên sẽ giúp học sinh rèn luyện khả năng ngôn ngữ hiệu quả (Ảnh: Asian School).

Với học sinh mới, đại diện trường cho biết, Asian School sẽ tổ chức thêm những lớp hỗ trợ miễn phí ngoài giờ học chính khóa, giúp các em theo kịp cả chương trình Việt Nam và chương trình quốc tế. Không chỉ được hỗ trợ tối đa để theo đúng tiến độ học tập, các em sẽ nhanh chóng cải thiện năng lực tiếng Anh qua các hoạt động giáo dục khác nhau hay việc thường xuyên giao tiếp với giáo viên nước ngoài mỗi ngày.

Bên cạnh chương trình học giúp học sinh rèn luyện hiệu quả, xuyên suốt năm học, trường tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa như lễ hội, cuộc thi học thuật năng khiếu, trong đó các cuộc thi về tiếng Anh như: Talent Seeking Contest, English Speaking Contest, AHS Idol… nhằm khuyến khích học sinh nỗ lực trong học tập, thể hiện năng lực ngôn ngữ của bản thân.

Vì vậy, mỗi học sinh khi hoàn thành việc học tập tại Asian School đều có nền tảng kiến thức, kỹ năng và ngoại ngữ để hòa nhập vào nhiều môi trường trên khắp thế giới.

Các cuộc thi về tiếng Anh được Asian School tổ chức thường xuyên, khuyến khích học sinh nỗ lực, thể hiện năng lực ngoại ngữ (Ảnh: Asian School).

Thống kê mới nhất từ Asian School cho thấy, 96% học sinh khối 12 của trường đã có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, sẽ được miễn thi và đạt điểm 10 môn tiếng Anh trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023 theo quy định của Bộ GD&ĐT. Trong đó có hơn 39% học sinh đạt IELTS từ 6.0 trở lên và gần 9,5% học sinh có chứng chỉ TOEFL ITP từ 500 điểm trở lên. Nhiều em đạt IELTS 8.5, 8.0, 600 điểm TOEFL ITP...

"Trong quá trình hình thành và phát triển, Asian School nỗ lực hoàn thiện môi trường học tập chất lượng cao chuẩn quốc tế, với mục tiêu đào tạo ra những thế hệ học sinh tài năng. Trong đó mỗi em đều có thể phát huy sự ưu tú, phát triển toàn diện về ngoại ngữ, tri thức, nhân cách và kỹ năng, trở thành những học sinh năng động sáng tạo, tự tin ghi dấu ấn tri thức của mình trong hành trình hội nhập thế giới", đại diện trường chia sẻ.

Trường Quốc tế Á Châu thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE) gồm các thành viên: Trường Quốc tế Á Châu (Asian School), Viện Nghiên cứu châu Á (IAS) và Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU). Đây là hệ thống giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế từ tiểu học, trung học đến đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học uy tín tại Việt Nam.

Hàng nghìn học sinh Asian School đã chuyển tiếp du học thành công đến 492 trường ở 22 quốc gia thuộc 4 châu lục. Nhiều cựu học sinh của trường giành học bổng và đậu vào các trường đại học top đầu thế giới như: Harvard, Yale, UC Berkeley, UCLA, UC Davis, UC Irvine, Santa Clara University, Aalto University, University of British Columbia, University of Cambridge, ESMA Aviation Academy, University of Debrecen - Medical School, Monash University, University of Newcastle, Macquarie University, Singapore Management University, National University of Singapore…

Trường Quốc tế Á Châu đang nhận hồ sơ tuyển sinh từ lớp 1 đến lớp 12 cho năm học 2023-2024, để biết thêm thông tin chi tiết, phụ huynh và học sinh truy cập tại: www.asianschool.edu.vn, hoặc liên hệ qua hotline: 0983 572 477, 0931 476 077.