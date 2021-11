Cơ hội học bổng du học tại St. John's-Kilmarnock School - trường Trung học nội trú danh giá Canada

Dân trí Với khuôn viên đẹp rộng 36 mẫu Anh, SJK cung cấp chương trình Tú tài quốc tế (IB) từ tiểu học đến trung học, đi cùng với các hoạt động ngoại khóa liên quan đến thể thao, nghệ thuật, sáng tạo, lãnh đạo, dịch vụ, và còn hơn thế nữa.

Giống với quê hương Canada của mình, trường St.John's Kilmarnock tự hào với những nét đặc trưng: Sáng tạo, thông minh, tự nhiên và an toàn. SJK tập trung vào phát triển trí tuệ, xã hội, tình cảm và thể chất của học sinh, đảm bảo các em được chuẩn bị tốt và đạt được thành công thành công khi bước chân vào các trường đại học hàng đầu, và xa hơn nữa là trong sự nghiệp và cuộc sống. Trường là thành viên của Hiệp hội các trường Trung học tư thục cao cấp ở Canada (CAIS) và là trường duy nhất ở khu vực Waterloo được CAIS công nhận. SJK là một trong số ít các trường nội trú đào tạo chương trình Tú tài quốc tế IB tại Canada.

Trường SJK nằm ở Waterloo, miền nam Ontario, chỉ cách Toronto 1 giờ đi về hướng Tây. Khu vực này không chỉ là trung tâm nghiên cứu và phát triển của Canada về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, mà còn là trung tâm kinh tế tri thức của Canada với nhu cầu mạnh mẽ về lực lượng lao động có tay nghề cao và nhiều cơ hội nhập cư Canada.

Trong khi phần lớn học sinh của SJK là học sinh bán trú người Canada, khu nội trú dành cho học sinh quốc tế từ lớp 9-12 có sức chứa đến 50 em. Tại đây, các em có thể hòa nhập với học sinh bản địa trong việc học tập và sinh hoạt ở ký túc xá để trải nghiệm cuộc sống đa văn hóa ở Canada.

Sắp tới, đại diện của trường St.John's Kilmarnock sẽ tham dự tại Triển lãm du học Quốc tế mùa thu 2021 tổ chức bởi Capstone, diễn ra từ 3h-7h vào ngày 6/11 và 13/11 qua hình thức trực tuyến. Trường có 3 suất học bổng đặc biệt dành riêng cho học sinh Việt Nam có thành tích học tập xuất sắc. Quý phụ huynh và các bạn học sinh quan tâm và mong muốn tham gia trò chuyện trực tiếp cùng với đại diện trường để tìm hiểu thêm về cơ hội học bổng, vui lòng đăng ký tại đây.

Những ưu điểm của SJK:

- Bộ quy tắc đảm bảo sức khỏe và sự an toàn: Trong suốt đại dịch, SJK đã vượt tiêu chuẩn về an toàn sức khỏe được thiết lập bởi Bộ Y tế Ontario. SJK sử dụng nhiều chiến thuật bảo vệ nhằm tối ưu hóa việc đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho tất cả học sinh và giáo viên, đồng thời duy trì việc học tập trực tiếp tại trường.

- Trường dạy chương trình Tú tài quốc tế: SJK là 1 trong 7 trường nội trú duy nhất ở Canada cung cấp chương trình Tú tài quốc tế IB đầy đủ 3 cấp độ. Chương trình học của SJK bao quát và thậm chí vượt ra ngoài chương trình của Bộ Giáo Dục Ontario

- 100% học sinh được nhận vào Đại học: Tất cả học sinh lớp 12 đều tốt nghiệp song bằng (IBDP & OSSD). Hầu hết các em học sinh tốt nghiệp SJK đều được nhận vào các trường Đại học hàng đầu Canada, trong đó một số trường có vị trí gần với SJK như University of Toronto, University of Waterloo, và Western University.

- Đội ngũ giáo viên tận tâm: Với tỷ lệ học sinh/giáo viên là 7/1, các giáo viên của SJK đều truyền cảm hứng, sáng tạo và tận tâm. Họ chủ động hướng dẫn và tư vấn cho học sinh theo 4 khía cạnh chính: (1) học thuật; (2) phát triển cá nhân; (3) cố vấn đại học; (4) sức khỏe tinh thần. "Tôi rất thích các giáo viên của mình. Họ rất tốt và luôn khích lệ tôi. Họ cũng thử thách tôi nhưng theo một hướng tốt bởi vì họ muốn tôi làm tốt mọi thứ." Tarun N (Lớp 10, đến từ Ấn Độ).

- Hỗ trợ ngôn ngữ: Đối với các học sinh quốc tế mà tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của họ, SJK cung cấp các khóa học tiếng Anh để học sinh có thể cải thiện tiếng Anh học thuật.

- Các hoạt động ngoại khóa phong phú: Với 45 câu lạc bộ, 14 đội chuyên nghiệp của 9 bộ môn thể thao, SJK khuyến khích học sinh tham gia đa dạng các hoạt động ngoại khóa như thể thao, nghệ thuật, sáng tạo, lãnh đạo và dịch vụ để duy trì lối sống tích cực và lành mạnh.

- Khuôn viên rộng lớn: SJK có diện tích 36 mẫu Anh bao gồm rừng, hồ, các sân cỏ thể thao, bên cạnh không gian lớp học được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất và kỹ thuật tiên tiến nhất.

- Chương trình nội trú tại SJK nhằm thúc đẩy sự phát triển về học thuật, xã hội, văn hóa và cá nhân trong một cộng đồng an toàn và hòa nhập. Trọng tâm chính của việc tạo ra một khu dân cư sôi động là để học sinh có được sự phát triển, thấu hiểu lẫn nhau, tôn trọng và có trách nhiệm trong một cộng đồng sinh hoạt và học tập tương trợ. Trong một môi trường tương trợ và có cấu trúc như vậy, học sinh học thêm nhiều điều về bản thân khi cùng nhau lớn lên và phát triển tình bạn lâu dài.

Những điểm nổi bật của việc học nội trú:

- Sau khi kết thúc một ngày học tại trường, học sinh sẽ đón xe buýt về lại ký túc xá gần khuôn viên trường Đại học Waterloo - nơi có vùng lân cận yên bình và xinh đẹp cộng với nhiều tiện ích của đô thị. Do đó, tại đây học sinh có thể tận hưởng những điều tốt nhất của cả vùng quê lẫn thành thị.

- 50 phòng đơn dành cho học sinh nội trú giúp các em tối ưu hóa sức khỏe và sự an toàn, cũng như tạo không gian riêng cho các em sau một ngày bận rộn.

- Phòng tắm riêng cho từng giới tính.

- Các khu vực chung như khu vực học tập, khu vực giải trí, nhà ăn và nhà bếp.

- Nhân viên nội trú chăm sóc, hỗ trợ và giám sát 24/7 đảm bảo học sinh được an toàn và khỏe mạnh.

- Các bữa ăn được chuẩn bị đầy đủ bởi các đầu bếp chuyên nghiệp cùng các nguyên liệu tươi mới.

- Học sinh tuân thủ lịch trình lành mạnh, bao gồm giờ học vào buổi tối.

- Các hoạt động được lên kế hoạch cho các kỳ nghỉ lễ hoặc cuối tuần.

Nếu bạn muốn theo đuổi một quá trình học tập xuất sắc để xây dựng con đường vững chãi, nhằm đạt được hạnh phúc trong cuộc sống và thành công trong sự nghiệp không chỉ ở Canada mà còn ở trong một thế giới thay đổi chóng mặt, thì SJK là sự lựa chọn của bạn.

Để tìm hiểu thêm thông tin về trường và có cơ hội được trao đổi trực tiếp với đại diện của trường St.John's Kilmarnock, hãy tham gia Triển lãm du học Quốc tế mùa thu 2021 diễn ra trực tuyến và miễn phí cho học sinh và phụ huynh toàn quốc: https://capstone.edu.vn/sjkdt.

Liên hệ Capstone Việt Nam để được hỗ trợ thông tin về chương trình:

Là đối tác chính thức của hơn 500+ trường được kiểm định chính thức tại các nước và kiểm định cấp khu vực tại Mỹ (cấp kiểm định vàng) .

TP Hà Nội: 2 Lê Quý Đôn, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng - 0988 515 607/0904 553 459.

TPHCM: 22 Trần Quý Khoách, Tân Định, quận 1 - 0918 215 445.

Website: https://capstonevietnam.com/

Facebook: fb.me/CapstoneVN

Zalo: zalo.me/capstonevietnam

Trường Thịnh