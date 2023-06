Chương trình bằng tú tài Mỹ AP: "Cánh cửa" du học dành cho học sinh Việt

Mở ra cánh cửa du học toàn cầu

Chương trình bằng tú tài Mỹ AP của Trường ISHCMC-AA được thiết kế bởi College Board. Chương trình bao gồm 6 chuyên ngành (Nghệ thuật, tiếng Anh, Lịch sử và Khoa học xã hội, Toán và Khoa học máy tính, Khoa học, Ngôn ngữ và Văn hóa thế giới) và 2 khóa học kỹ năng học thuật bậc đại học (AP Research và AP Seminar). Trong quá trình học tập, học sinh sẽ được rèn luyện chuyên sâu với chương trình giảng dạy bài bản bởi đội ngũ giáo viên chuyên môn cao và tận tâm.

Đội ngũ giáo viên ISHCMC-AA tham dự hội thảo AP quốc tế để cập nhật đa dạng kiến thức và nâng cao năng lực chuyên môn (Ảnh: ISHCMC).

Nhờ đó, các học viên sẽ được tiếp xúc và trau dồi các kỹ năng mềm cần thiết cho lộ trình vào đại học như tư duy phản biện, khả năng học tập, kỹ năng quản lý thời gian.

"Bằng tú tài Mỹ AP (AP Diploma) tạo cơ hội cho học sinh THPT phát triển các kỹ năng học thuật cần thiết để có thể thành công tại trường đại học. Bằng tú tài Mỹ AP được công nhận rộng rãi trên thế giới, các môn học giảng dạy trong chương trình tương đương trình độ bậc đại học, giúp hồ sơ du học của các em học sinh nổi bật hơn", Tiến sĩ Robert Williams - Trưởng Khoa Học thuật trường ISHCMC-American Academy chia sẻ.

ISHCMC - AA: nơi phát triển cho nhiều tài năng trẻ

Đại diện nhà trường cho biết, ISHCMC-AA có đông đảo số lượng học sinh được nhận học ở hơn 50 trường đại học trên toàn thế giới và đạt hơn 5,5 triệu USD học bổng năm 2023. Điều đó giúp nhà trường trở thành lựa chọn phù hợp cho học sinh muốn theo đuổi chương trình giáo dục quốc tế.

ISHCMC-AA - Môi trường đào tạo chuyên nghiệp và truyền cảm hứng cho giới trẻ (Ảnh: ISHCMC).

Trong số các cá nhân tinh hoa của ISHCMC-AA, Trần Lê Hải Triều, nữ sinh khóa 2023 đã khép lại những năm tháng trung học bằng tấm bằng tốt nghiệp thủ khoa danh giá và ghi danh thành công vào 4 trường đại học hàng đầu ở Mỹ: University of Texas at Austin, UC Irvine, UC San Diego và Drake University (với học bổng trị giá 108.000 USD).

Trần Lê Hải Triều - thủ khoa niên khóa 2023 của trường ISHCMC-AA (Ảnh: NVCC).

Là học sinh xuất sắc của Chương trình Dự bị Đại học AP - không những vượt trội ở hầu hết các môn, Triều còn nỗ lực bổ sung hành trang cho mình bằng các hoạt động ngoại khóa đầy ấn tượng như: Tổ chức tiệc High school Prom, tham gia dự án "All-gender bathroom", các dự án kêu gọi tài trợ với vai trò là thành viên Hội đồng lãnh đạo học sinh ISHCMC-AA.

"Em biết con đường phía trước chưa bao giờ phẳng lặng nhưng em muốn bước đi bằng những kinh nghiệm mà em có được. Từ những kỹ năng nhỏ như thích nghi văn hóa, quản lý thời gian cá nhân, tính kỷ luật để cân bằng giữa việc học và hoạt động cho đến các kỹ năng quản lý ngân sách, tính toán số liệu hay làm đầu tàu để lèo lái dự án", Triều chia sẻ.

Khi được hỏi thêm về những dự định trong tương lai, Triều bày tỏ: "Trong quá trình học tại trường, em rất thích lắng nghe và chia sẻ những vấn đề mà bạn bè gặp phải nên em thấy mình khá phù hợp với ngành Tâm lý. Cùng với sự định hướng từ thầy Williams và cơ hội làm trợ lý ở phòng Tham vấn Tâm lý của trường, em hiểu rõ hơn và bị thu hút bởi ngành học này".

Triều cho biết, bản thân nhận thấy vòng xoáy của những áp lực vô hình và các chất liệu "tối" của cuộc sống khiến sức khỏe tinh thần của mỗi người có thể trở nên bất ổn. Trong khi đó, ngành Tâm lý ở Việt Nam còn khá mới và phần lớn các chuyên gia trong ngành đến từ các quốc gia khác với những hiểu biết khác biệt về văn hóa và xã hội Việt Nam. Điều đó hình thành một rào cản giao tiếp và thấu hiểu trong quá trình lắng nghe và chữa lành tâm lý cho người Việt.

"Con đường chữa lành đứa trẻ bên trong mỗi người sẽ gặp nhiều thử thách và đôi lúc khiến bản thân ngổn ngang giữa những lo âu. Nhưng em mong sự hỗ trợ chân thành của mình sẽ không làm mọi người cảm thấy đơn độc khi đối diện với các khủng hoảng tâm lý. Mọi người có thể âm thầm đồng hành cùng nhau và giúp nhau đón nhận những năng lượng tích cực hơn", Triều chia sẻ.

Triều cho hay, đây chính là ý tưởng cô muốn lan tỏa rộng rãi đến mọi người và là động lực cho nữ thủ khoa phấn đấu trở thành một bác sĩ tâm lý tài năng giúp cho ngành Tâm lý tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn.

Bằng tú tài Mỹ AP do Hội đồng Đại học Hoa Kỳ (the College Board in the United States) cung cấp bao gồm các khóa học và kỳ thi cấp đại học dành cho học sinh THPT.

Khi ghi danh vào các khóa học này, học sinh sẽ được tham gia các kỳ thi AP liên quan; nhận được chứng chỉ AP khi kết quả thi đạt yêu cầu. Các tiêu chí cụ thể để đạt được chứng chỉ AP có thể sẽ khác nhau tùy thuộc theo trường hoặc đơn vị tổ chức.

