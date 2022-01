Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam: Đi làm khuyến học, trí tuệ không được già

Nhân dịp Xuân Nhâm Dầm, PV Dân trí có cuộc gặp gỡ trò chuyện cùng GS.TS Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam:

Nhanh nhạy, tiên phong chuyển mình giữa đại dịch

- Thưa GS.TS Nguyễn Thị Doan, năm mới sắp đến nhìn lại một năm qua, Hội Khuyến học Việt Nam đã có những bước chuyển mình nào?

Trước tiên thay mặt cho Hội Khuyến học Việt Nam, tôi xin gửi tới tất cả bạn đọc Dân trí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong năm mới Nhâm Dần. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Báo Dân trí, đến tất cả các bạn đọc, các mạnh thường quân đã ủng hộ cho Hội Khuyến học Việt Nam hoạt động đạt được những thành tựu như hiện nay.

Phải nói, năm 2021 là một năm đầy khó khăn vất vả với đất nước và Hội khuyến học Việt Nam không nằm ngoài tình hình chung đó nhưng không phải vì thế mà Hội không có những bước chuyển dịch căn bản tạo bước chuyển mình định hướng cho công tác của Hội và các công việc của hệ thống Hội từ năm 2022-2030.

Bước chuyển mình quan trọng có thể kể đến là thắng lợi của Đại hội Hội Khuyến học Việt Nam. Đại hội đã đưa ra 10 nhiệm vụ hết sức căn cơ phục vụ sứ mệnh xuyên suốt của Hội trong 25 năm qua là thúc đẩy phương châm học là không bao giờ.

Đáng chú ý, Hội Khuyến học Việt Nam đã có tầm nhìn và là một trong những đơn vị đi tiên phong trong chuyển đổi số.

GS.TS Nguyễn Thị Doan (Ảnh: Mạnh Quân).

- Việc chuyển đổi số năm qua của Hội Khuyến học Việt Nam được thể hiện qua những dấu ấn đậm nét nào?

Có 5 dấu ấn đậm nét của Hội về chuyển đổi số.

Thứ nhất, từ năm 2022 - năm 2030, Hội Khuyến học Việt Nam sẽ tập trung vào sự học, học tập suốt đời, cá nhân hóa, học ở mọi nơi mọi lúc mọi chỗ thông qua chuyển đổi số và công dân số. Giáo dục đào tạo là một cỗ xe, Bộ GD-ĐT kéo, Hội Khuyến học Việt Nam đẩy.

Thứ hai, trong tình hình dịch bệnh bùng phát, Hội Khuyến học Việt Nam đã đi tiên phong trong việc tổ chức Đại hội bằng hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đó là một bước chuyển đổi số, nét đặc trưng tiêu biểu hoặc có thể ví nó như một nốt son đánh dấu bước chuyển mình của Hội - theo một phương thức mới, theo một cách thức tổ chức mới đi tập trung trí tuệ, nhân lực và bất động toàn bộ hệ thống trong chuyển đổi số.

Thứ ba, Hội Khuyến học Việt Nam đã phát động chương trình "Máy tính cho em". Hiện, có 10.000 máy tính do các Hội Khuyến học địa phương phát động và được các mạnh thường quân ủng hộ đã đến tay các cháu.

Thứ tư, trong dịch bệnh tập trung lực lượng tổ chức thành công hội thảo công dân học tập trong điều kiện bình thường mới nhằm thay đổi nhận thức của Hội Khuyến học các cấp và lan tỏa xuống các địa phương khác.

Thứ năm, TƯ Hội Khuyến học Việt Nam đã chỉ đạo các địa phương phối hợp với trường Đại học Mở Hà Nội trang bị kiến thức về chuyển đổi số cho hội viên mà Hà Nội là đi tiên phong.

Có thể nói, TƯ Hội Khuyến học Việt Nam đã có tầm nhìn, nhạy bén chuyển mình nhanh và rất năng động để triển khai chủ trương của Chính phủ về chuyển đổi số. Đội ngũ của Hội Khuyến học Việt Nam đều là những cây đa cây đề nhưng vô cùng năng động, chúng tôi là những người già nhưng đều tiên phong đi trước trong các xu thế.

Tuổi già nhưng trí tuệ và tinh thần luôn được trẻ hóa

- Nói đến sự năng động của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ và hội viên Hội Khuyến học Việt Nam cả nước, liệu Chủ tịch - với vai trò một người lãnh đạo có bao giờ định trẻ hóa đội ngũ cán bộ không?

Tôi luôn luôn muốn trẻ hóa đội ngũ, cho nên con người già nhưng trí tuệ không được già.

Tuổi già nhưng trí tuệ luôn luôn trẻ và luôn luôn được làm mới thông qua đọc, tìm hiểu trên internet, sách vở để trí tuệ của mình luôn luôn được bồi đắp và luôn luôn giàu lên.

Cuộc họp nào Hội tôi cũng hát, cả hội hát. Hay một chỗ là có rất nhiều người hát hay!

Tôi hát không hay nhưng lại hay hát và bao giờ cũng là người thổi lửa vào không khí tươi trẻ của Hội. Mình là Chủ tịch phải truyền lửa trước, trẻ hóa bằng tinh thần vui tươi bằng lời ca tiếng hát, bằng thơ ca hò vè. Trẻ hóa đầu tiên là cho mình luôn luôn phải cười rạng rỡ, khuôn mặt niềm nở chứ không phải lúc nào cũng cau có, đăm đăm.

Bây giờ đi làm khuyến học mà trí tuệ không được đổi mới, không được làm trẻ lại; khuôn mặt và con người của mình không được trẻ hóa thì làm sao có thể truyền đạt được tinh thần của mình cho người học. Hơn nữa, Hội Khuyến học Việt Nam không chỉ thúc đẩy người ta học tập mà chính là làm công tác an sinh xã hội. Xin tiền của các mạnh thường quân, đi cho các cháu nghèo vậy cho các cháu học đó chính là an sinh. Nếu hiểu sâu sắc thì Hội Khuyến học Việt Nam chính là tổng hòa của các mối quan hệ để giải quyết vấn đề học và an sinh xã hội.

Mọi người đều nói về Hội hoạt động thấy không khí rất vui tươi trẻ trung. Người già phải làm mới mình, trẻ lại. Làm mới không phải chỉ dừng ở hình thức cái áo cái quần mà làm mới trí tuệ, kiến thức suy nghĩ.

Làm việc ở Hội, làm gì có lương!

- Có phải chính vì tinh thần ấy mà lương, thu nhập của hội không cao nhưng mọi người vẫn say mê với công tác khuyến học?

Thực tế làm việc ở Hội Khuyến học không có lương. Thu nhập chỉ có một chút tiền xăng xe điện thoại, làm gì có lương! Chủ tịch Hội, Phó chủ tịch thường trực và 6 biên chế trẻ được hưởng thù lao nhà nước. Còn lại, tôi đã đi xin tiền để đảm bảo mọi người tham gia Hội có tiền cho cháu, có tiền đổ xăng xe và có tiền gọi điện thoại.

Tất cả mọi người về đây với tinh thần "Chúng em không cần gì mà chủ yếu là làm để cống hiến, trong giai đoạn cuối đời".

- Vậy nhân dịp đầu xuân năm mới sắp đến, bà có gì nhắn nhủ đối với những người làm chính sách cho người già?

Năm nay, tôi đã bước sang tuổi 73 nhưng tôi thấy trí tuệ của mình vẫn còn, mình thông thái và tất cả những người về đây đều rất thông thái. Tôi đi đâu cũng nói rằng đây là nguồn nhân lực chất lượng cao của Nhà nước, là đầu vào cho khởi nghiệp, đầu vào của các hội, đầu vào của các tổ chức phi chính phủ và đầu vào của rất nhiều ý tưởng hay. Tôi đi khắp nơi mới thấy rằng họ là những kho tàng tri thức, bách khoa toàn thư, cẩm nang vốn sống… Cho nên phải sử dụng đội ngũ này thật tốt.

Người ta không cần chế độ nhiều lắm nhưng người ta cần sự động viên, cần sự chăm sóc. Ở các nước trên thế giới nhất là châu Âu người ta đang nghiên cứu các chính sách bố trí công việc cho những người sau khi nghỉ hưu.

Tại Việt Nam mình, dân số đang già hóa rất nhanh. Thêm nữa chất lượng nguồn nhân lực hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu, nguồn tài nguyên thiên nhiên thì sẽ dần cạn kiệt... Chúng ta chỉ còn nguồn nhân lực thôi. Đó là vốn quý nhất là tài sản quý nhất. Và nguồn này đối với cả trẻ và già. Cho nên phải có chính sách khai thác người già!

Mọi người ở hội về hưu rồi nhưng vẫn tâm huyết với sự nghiệp giáo dục đào tạo, mong muốn thúc đẩy sự học của nhân dân lên cho nên người ta cống hiến. Nhưng không phải vì thế mà mình không để ý chế độ chính sách đối với người ta. Cả một tập thể Hội như một bó hoa, tuy đã già và đã nở rộ nhưng không bao giờ tàn. Hoa nở nhưng hoa không bao giờ tàn. Xuân về màu sắc hoa lại càng đậm hơn vì gừng càng già càng cay.

Mọi người hoạt động ở Hội Khuyến học Việt Nam với tinh thần cống hiến (Ảnh: Mạnh Quân).

Về đây tôi bắt đầu tổ chức sinh nhật cho mọi người và có người ta nói rằng từ thuở bé đến giờ chưa bao giờ tổ chức sinh nhật. Tất cả các ngày lễ Hội đều tổ chức hết. Nếu chỉ có hai anh bộ đội thôi cũng tổ chức kỷ niệm ngày quốc phòng toàn dân hoặc chỉ một người là con liệt sĩ thôi cũng tập trung tổ chức để ôn lại...

Luôn giữ nếp nhà

- Mỗi mùa Xuân đến cũng là dịp mỗi người Việt Nam nhắc nhở nhau về những nét đẹp văn hóa truyền thống, về gia đình và cội nguồn. Bà có thể chia sẻ một chút về "nếp nhà" của mình?

Tôi hiện nay đang sống rất vui vẻ với các con các cháu. Người ta nói hạnh phúc lớn nhất của người già là quy tụ được con cháu thì tôi làm được điều đó. Tất cả các tất cả các con các cháu đã bán hết đất riêng, nhà riêng để về ở với mẹ. Gia đình chúng tôi tam đại đồng đường.

Từ mẹ đến các con đều được Đảng đào tạo, cho đi học trong nước rồi được đào tạo thêm ở nước ngoài. Hiện nay sự kết hợp giao thoa trong việc sử dụng kiến thức đã học được ở trong nước, ở nước ngoài và đường đời luôn luôn được tôi luyện và được nhắc nhở trong gia đình. Những văn minh của thế giới, văn hóa của đất nước Việt Nam hòa quyện. Được đi học ở nước ngoài nhưng không được quên văn hóa của Việt Nam, không được quên truyền thống nề nếp của gia tiên và của đất nước. Tôi giữ cái đấy lắm!

Tôi luôn dạy các con các cháu có hiếu với cha mẹ, ông bà; tôn sư và nhân ái với tất cả bà con, đồng bào, người nghèo. Tôi luôn cố gắng giữ nề nếp gia phong, truyền thống tổ tiên uống nước nhớ nguồn. Đại gia đình tôi ăn chung, không có chút khoảng cách thế hệ nào. Đó là thắng lợi lớn nhất của tôi.

Và đặc biệt là mọi thành viên trong gia đình luôn luôn phải học. Tôi làm khuyến học, xuất thân từ một cô giáo mà con cháu không học là không được. Cho nên các con phải chịu khó học hành. Trong thời gian dịch bệnh, các cháu học ở online ở nhà, bà phải quản lý giờ giấc nề nếp và luôn thực hiện thiết quân luật cứ đến giờ là ngồi vào bàn.

- Với tâm huyết của mình, bà gửi gắm gì cho toàn thể cán bộ, hội viên Hội Khuyến học cả nước nhân dịp Xuân Nhâm Dần?

Đối với Hội Khuyến học Việt Nam, trong năm 2022 tôi gửi lời chúc và tin rằng, toàn thể Hội tiếp tục phát huy khí thế truyền thống, vui vẻ phấn khởi, luôn luôn phải làm mới mình để theo kịp với xu hướng mới và thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội 13, góp phần đưa sự học của đất nước ngày càng phát triển.

Xin trân trọng cám ơn bà!