Chủ tịch FPT Telecom: Kinh nghiệm điều hành 3 năm mà có thêm bằng Tiến sĩ thì tương đương lãnh đạo toàn cầu 10 năm

Muốn quản trị tốt thì phải am hiểu các kỹ năng của chuyên gia

Vốn nổi tiếng với quan điểm về "Lifelong learning - Học tập suốt đời" và không ngừng làm mới bản thân, anh Hoàng Nam Tiến - Chủ tịch FPT Telecom đánh giá cao chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh Doctor of Business Administration (DBA). Chương trình đào tạo thuộc upGrad - nền tảng Edtech (công nghệ ứng dụng vào ngành giáo dục) hàng đầu thế giới.

Ông Hoàng Nam Tiến - Chủ tịch HĐQT FPT Telecom.

Cụ thể, trong sự kiện "Elevate Your Executive Capability Beyond An MBA" do upGrad Việt Nam tổ chức tại Quận 2, TPHCM vào thứ 7 ngày 14/5 vừa qua, Chủ tịch FPT Telecom có chia sẻ: "Nếu các bạn đi làm 3 năm thì sẽ có 3 năm kinh nghiệm; nếu trong 3 năm đấy bạn học thêm bằng Thạc sĩ thì kinh nghiệm của các bạn tương đương với 10 năm. Nếu các bạn làm lãnh đạo 3 năm, bạn sẽ có kinh nghiệm lãnh đạo 3 năm; nhưng nếu trong 3 năm đó bạn lấy được bằng Tiến sĩ về quản trị kinh doanh, thì bạn sẽ có kinh nghiệm như một nhà lãnh đạo toàn cầu kinh nghiệm 10 năm".

Anh Hoàng Nam Tiến cho rằng "Bằng cấp không phải là tất cả" nhưng khi sở hữu một tấm bằng uy tín từ cơ sở đào tạo hàng đầu cũng phản ánh được phần nào năng lực của người sở hữu tấm bằng đó. Một chương trình đào tạo với sự dẫn dắt của các chuyên gia hàng đầu có thể mang lại nguồn tri thức và kinh nghiệm mà một nhà quản lý phải mất nhiều năm tích lũy.

Chương trình DBA quốc tế tại upGrad kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực chiến, được thiết kế bởi các giáo sư đầu ngành của các trường đại học hàng đầu trên thế giới. Đặc biệt, với sức mạnh của công nghệ, thế giới đã thực sự phẳng, dù bạn ở bất cứ nơi nào cũng được nhanh chóng tiếp thu và ứng dụng những tri thức toàn cầu từ những chuyên gia hàng đầu.

Các kỹ năng của một chuyên gia giúp nhà quản trị hiểu sâu, hiểu kỹ những vấn đề thực tế trước khi đưa ra quyết định quan trọng cho nhân viên, cho khách hàng và cho công ty.

Với chương trình DBA người học không chỉ được trang bị các kiến thức chuẩn mà còn phát triển kỹ năng nghiên cứu, phân tích chuyên sâu, từ đó giúp nhà quản lý có khả năng đánh giá vấn đề trên phương diện tổng thể, có phương pháp và ra quyết định phù hợp. Bên cạnh đó là rèn luyện kỹ năng tự học và "lifelong learning" - khả năng tự truyền cảm hứng học tập suốt đời. Đó là những kỹ năng cần thiết mà rất nhiều nhà điều hành tại Việt Nam chưa quá chú trọng, khiến suy giảm sức cạnh tranh trên thị trường.

Hướng đi cho các nhà quản trị trong thời đại số

Học trên nền tảng upGrad giúp nhà quản lý sở hữu tấm bằng liên kết với một số đơn vị giáo dục tiêu biểu như Tập đoàn Giáo dục Duke Corporation Education (Mỹ), Đại học Deakin (Australia), Đại học Liverpool John Moores (Anh), Đại học Bang Michigan (Mỹ) và Đại học Arizona (Mỹ)... và còn mở rộng thêm những mối quan hệ chất lượng là những người bạn cùng chí hướng trên khắp thế giới. Quan trọng nhất, các mối quan hệ này có thể chính là đối tác trong tương lai bởi upGrad sở hữu cơ sở khách hàng là hơn 1.000 công ty trên toàn thế giới. Như vậy, sản phẩm của doanh nghiệp không chỉ giới hạn trong thị trường Việt Nam mà còn có thể mở rộng ở thị trường quốc tế.

Bà Đỗ Thị Hoa - Giám đốc Kinh doanh khối Ngân hàng số, Ngân hàng Bắc Á.

Không chỉ anh Tiến, chị Hoa - GĐKD tại Ngân hàng Bắc Á cũng vô cùng yêu thích nền tảng này. Chị cho biết, đối với những người đi làm, đặc biệt với những cấp quản lý thì thời gian để dành riêng cho việc nghiên cứu tìm hiểu các vấn đề gần như là thiếu. Học trực tuyến sẽ giúp họ linh hoạt, chủ động sắp xếp thời gian, tiết kiệm chi phí hơn. Đội ngũ tư vấn, hỗ trợ của upGrad rất nhiệt tình, phản ứng nhanh và trung thực trong quá trình tư vấn.

Đa số các nhà quản trị đều hài lòng về trải nghiệm học tập trên upGrad nhờ thiết kế platform đơn giản, linh hoạt.

Đã qua thời đại cho rằng chỉ những người muốn trở thành chuyên gia, đi sâu vào lĩnh vực nghiên cứu thì mới cần học Thạc sĩ, Tiến sĩ. Ngày nay, cách mạng khoa học và công nghệ đang phát triển rất nhanh nên bất cứ công việc nào cũng cần phải có kiến thức chuyên sâu, vừa có cơ sở lý thuyết vững chắc vừa có thể thực chiến trên thương trường. Có thể nói, DBA sẽ giúp học viên có được kiến thức về phương pháp nghiên cứu, phân tích và tìm hiểu chuyên sâu về một vấn đề mà doanh nghiệp cần. Sở hữu tầm nhìn với nhiều góc độ khác nhau sẽ giúp nhà quản trị đạt được hiệu quả trong công việc.

Thành lập từ năm 2015, upGrad là một trong sáu nền tảng học trực tuyến lớn nhất tích hợp chương trình dành cho các nhà điều hành tới các chương trình đào tạo văn bằng, Thạc sĩ và Tiến sĩ. Hiện nay, upGrad đã có hơn 2 triệu học viên theo học trên 50 quốc gia và đã có văn phòng tại Ấn Độ, Vương quốc Anh, Mỹ, Trung Đông, Singapore, Việt Nam cùng nhiều quốc gia khác. Đơn vị giáo dục Edtech - upGrad cung cấp hơn 100 khóa học cùng với sự hợp tác của các trường đại học hàng đầu thế giới, nổi bật là khóa học Tiến sĩ Quản trị kinh doanh (DBA) được cung cấp bởi trường Swiss School of Business and Management - SSBM (Thụy Sĩ) và Golden Gate University - GGU (Mỹ). SSBM và GGU là những trường có danh tiếng toàn cầu, đào tạo chuyên sâu các ngành về Kinh doanh và Quản trị, bên cạnh đó là mạng lưới với các chuyên gia trong ngành, sẽ mang đến cho học viên kiến thức chuyên sâu và cơ hội mở rộng mối quan hệ.

