Chi tiết lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TPHCM

Những mốc thời gian quan trọng

Theo văn bản, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 6-7/6, bắt đầu từ môn Ngữ Văn, Ngoại Ngữ và kết thúc bằng môn Toán, môn chuyên/tích hợp (hai buổi sáng, chiều).

Dự kiến, Sở GD&ĐT sẽ công bố kết quả thi vào lớp 10 vào ngày 20/6. Công bố điểm chuẩn tuyển sinh THPT chuyên, tích hợp và kết quả tuyển thẳng vào ngày 24/6. Công bố điểm chuẩn tuyển sinh 10 và danh sách thí sinh trúng tuyển vào ngày 10/7...

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TPHCM dự kiến diễn ra vào ngày 6,7/6 (Ảnh minh họa: Phạm Nguyễn)

Trong ngày tổ chức thi, các đơn vị sẽ bố trí trật tự viên, công an chịu trách nhiệm giữ gìn trật tự an ninh tại khu vực. Nhân viên y tế cũng sẽ có mặt thường xuyên trong suốt thời gian thi tại địa điểm do Hội đồng thi quy định để xử lý các trường hợp thí sinh đau ốm.

Mỗi phòng thi được bố trí đầy đủ bàn và 24 chỗ ngồi cho thí sinh, trước cửa phải niêm yết danh sách thí sinh và trách nhiệm thí sinh,…

Đối tượng tham gia kỳ thi là những học sinh đã học lớp 9 tại các trường phổ thông có hồ sơ hợp lệ và có đủ các điều kiện như đã tốt nghiệp THCS (năm học 2022-2023) tại TPHCM.

Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

Được biết, học sinh sẽ đăng ký các nguyện vọng trực tuyến trên phần mềm do Sở GD&ĐT quy định. Các trường THCS sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn hỗ trợ cũng như cung cấp tài khoản cho cha mẹ học sinh vào đăng ký.

Sau khi hoàn thành, các trường THCS sẽ chịu trách in các hồ sơ từ hệ thống phần mềm đăng ký nguyện vọng tuyển sinh 10 và cho cha mẹ học sinh, học sinh ký xác nhận vào trước khi chuyển về niêm phong hồ sơ ở phòng GD&ĐT.

Học sinh cần lưu ý gì?

Học sinh đăng ký 3 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3 vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập. Tuy nhiên, các em cần lưu ý chọn lựa các trường phù hợp với năng lực học tập của bản thân, gần nơi cư trú để thuận lợi cho việc tiếp tục đi học khi đã trúng tuyển và giảm áp lực giao thông.

Về kỳ thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT chuyên, các môn thi sẽ gồm có ngữ văn, toán, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tin học.

Đối với học sinh đăng ký thi chuyên Tin học chú ý, có thể chọn môn chuyên là Tin học (học sinh viết bằng ngôn ngữ Pascal hoặc C/C++) hoặc chọn thi môn Toán chuyên. Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp chuyên Tin học gồm 70% dành cho học sinh chọn môn chuyên là Tin học; 30% dành cho học sinh chọn thi môn Toán chuyên.

Đối với Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Gia Định, THPT Nguyễn Hữu Huân và THPT Mạc Đĩnh Chi tuyển học sinh chuyên và tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông thường theo 3 nguyện vọng ưu tiên.

Nếu chọn nguyện vọng vào trường chuyên, ngoài việc đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên vào lớp 10 THPT, học sinh được đăng ký thêm 4 nguyện vọng ưu tiên vào trường chuyên như nguyện vọng ưu tiên.

Trong đó, nguyện vọng ưu tiên 1, 2 sẽ gồm các lớp chuyên của 2 trong 6 trường chuyên và trường có lớp chuyên nêu trên. Nguyện vọng ưu tiên 3, 4 sẽ gồm các lớp không chuyên của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm: điểm ngữ văn + điểm ngoại ngữ + điểm toán + (điểm môn chuyên x 2).

Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên là tổng điểm: điểm ngữ văn + điểm ngoại ngữ + điểm toán.

Đối với lớp 10 chương trình dạy học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp, đối tượng dự tuyển là học sinh có tham gia dự tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại TPHCM; đăng ký 2 nguyện vọng Chương trình Tiếng Anh tích hợp.

Theo đó, điểm xét tuyển sẽ là: Điểm xét tuyển = điểm ngữ văn + điểm ngoại ngữ + điểm toán + điểm trung bình của Chương trình tiếng Anh tích hợp (theo thang điểm 10).

Riêng đối với học sinh không tham gia học Chương trình tiếng Anh tích hợp cấp THCS tại TPHCM thì phải tốt nghiệp trung học cơ sở loại từ Khá trở lên; có tham gia dự tuyển sinh lớp 10 THPT tại TPHCM; ngoài 3 môn quy định Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, học sinh phải đăng ký và dự thi môn Tiếng Anh Tích hợp,…

Điểm xét tuyển sẽ được tính: Điểm xét tuyển = điểm ngữ văn + điểm ngoại ngữ + điểm toán + điểm thi môn tiếng Anh tích hợp (theo thang điểm 10).

Nếu không trúng tuyển vào các trường, lớp chuyên hoặc chương trình dạy học Tiếng Anh tích hợp, học sinh tốt nghiệp THCS tại TPHCM vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông khác theo 3 nguyện vọng đã đăng ký thi tuyển.

Ngoài ra, các đối tượng được tuyển thẳng là học sinh khuyết tật; đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT. Nếu học sinh không nộp hồ sơ nhập học vào các trường đã xét tuyển thẳng thì vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông khác theo các nguyện vọng đã đăng ký thi tuyển.