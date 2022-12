Cải thiện tiếng Anh cùng The Real IELTS

Trong kỷ nguyên số 4.0, khi các nền văn hóa hội nhập và giao thoa mạnh mẽ, ngôn ngữ quốc tế đóng vai trò quan trọng. Những chứng chỉ Anh ngữ quốc tế như IELTS thực sự cần thiết với nhiều người muốn có cơ hội thăng tiến tốt.

Một số học viên sẽ thấy việc học tiếng Anh khá áp lực vì trình độ đang ở số 0. The Real IELTS kỳ vọng có thể nâng chuẩn tiếng Anh trung bình của người lao động Việt Nam lên 7.0 IELTS, giảm độ tuổi tiếp cận IELTS của thanh thiếu niên Việt Nam xuống ngưỡng 12 tuổi.

"Chúng tôi kỳ vọng trở thành hệ thống giáo dục chuyên luyện thi IELTS cho hơn 90 triệu người có nhu cầu học tiếng Anh tại Việt Nam", đại diện đơn vị chia sẻ.

Phương pháp dạy

The Real IELTS đã nghiên cứu và phát triển một phương pháp dạy, mang tên LCLT.

LC (Learner Centered/Lấy người học làm trọng tâm): The Real IELTS tôn trọng lối tư duy của từng học viên, không rập khuôn giáo trình và cách dạy mà sẽ linh hoạt thay đổi dựa vào đặc điểm cá nhân của học viên. Điều đó yêu cầu giáo viên phải có kỹ năng về quan sát, phân tích, trò chuyện và thấu hiểu. Phương pháp đào tạo Learner Centered khuyến khích sự chủ động, tự tin và khao khát chinh phục thử thách của người học.

LT (Linguistic Thinking/Xây dựng tư duy ngôn ngữ): Xây dựng tư duy ngôn ngữ hiểu một cách đơn giản là suy nghĩ bằng chính ngôn ngữ chúng ta đang học. Người Việt khi muốn nói một câu tiếng Anh rất hay nghĩ câu Tiếng Việt trước. Như vậy chưa được coi là tư duy bằng ngôn ngữ Anh.

The Real IELTS hướng học viên đến bản chất của ngôn ngữ Anh, giúp học viên hình thành tư duy rõ ràng, linh hoạt. Từ đó, học viên có thể vận dụng kiến thức cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thay vì chỉ giỏi hai kỹ năng kém chủ động là nghe và đọc.

Đội ngũ giáo viên

Đại diện đơn vị cho biết, giáo viên của The Real IELTS có ít nhất một kỹ năng đạt 8.0, tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ tại các trường đại học top đầu trong và ngoài nước, có kinh nghiệm giảng dạy IELTS ít nhất 2 năm. Các thầy cô The Real IELTS có phong cách giảng dạy chuyên nghiệp, tận tâm, tự tin, năng lượng, vui vẻ và truyền cảm hứng.

Cố vấn chuyên môn và hỗ trợ học tập là các giáo viên bản ngữ Anh, Mỹ, Úc, Canada (IELTS tương đương 8.5-9.0 IELTS), có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh nói chung và luyện thi IELTS nói riêng (từ 5 đến trên 20 năm).

Đại diện đơn vị chia sẻ thêm, các cố vấn, giáo viên người bản xứ có bằng Cử nhân hoặc Thạc sĩ, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Nhiều thầy cô từng là giám khảo chấm thi IELTS hoặc giáo viên IELTS tại British Council (BC) và IDP.

Để có thể thấu hiểu học viên của mình, đội ngũ cố vấn còn có anh Phan Minh Đức - quán quân Olympia 2010 8.5 IELT và những thầy cô Việt Nam có trình độ chuyên môn cao.

Trợ giảng tại The Real IELTS có trình độ 6.5 IELTS trở lên, theo sát các bạn trong việc làm bài tập về nhà và giải đáp mọi thắc mắc của học viên. The Real IELTS kỳ vọng đem lại sự tập trung cao độ dựa trên sự thú vị, lôi cuốn của bài giảng và năng lượng tích cực của đội ngũ giáo viên. Học viên không theo kịp các bạn trên lớp hoặc bỏ sót một vài buổi học đã được giáo viên, trợ giảng của The Real IELTS kèm riêng 1-1 miễn phí. Với The Real IELTS, không có bất kỳ học viên nào bị bỏ lại phía sau. Chỉ cần bạn có quyết tâm, các thầy cô đồng hành cùng bạn đi đến vạch đích.

Hình thức học

Qua các ứng dụng trực tuyến - khoảng cách địa lý không còn là rào cản giữa học viên và đội ngũ giáo viên. Nếu ở Hà Nội thì các học viên có thể học offline tại các cơ sở của Trung tâm. Lớp học nhỏ, 6 - 12 học viên giúp giáo viên có thể quan tâm chi tiết từng bạn một.

Lộ trình và mô hình lớp học The Real IELTS.

Về giáo trình

Đại diện đơn vị cho biết, 100% tài liệu được sử dụng từ nguồn của nhà xuất bản Cambridge University Press, Oxford University Press, Harper Collins, John Wiley & Sons, Pearson, Usborne Publishing Limited,... Giáo trình của The Real IELTS được chọn lọc bởi các cố vấn chuyên môn từ Hội đồng Anh và giám khảo, cựu giám khảo chấm thi IELTS. Bộ đề thi thật luôn được cập nhật liên tục theo từng tuần, tháng, quý. Điểm đặc biệt ở The Real IELTS là giáo án luôn được giáo viên soạn mới cho từng khóa, cải tiến và biên soạn lại dựa vào đặc điểm cá nhân của học viên theo đúng phương pháp dạy Learner Centered.

Lộ trình thăng cấp tiếng Anh trong vòng 16 tháng

Lộ trình thăng cấp tiếng Anh tại The Real IELTS.

Cam kết đầu ra

100% học viên sau khi đăng ký khóa học tại The Real IELTS sẽ có bản cam kết 2 chiều online - cam kết đảm bảo đầu ra của trung tâm và cam kết học tập nghiêm túc từ học viên. Gia sư 1-1 nếu không theo kịp tiến độ lớp học. Nếu bạn không đạt được đầu ra như cam kết The Real IELTS đảm bảo dạy lại hoặc hoàn tiền hoàn toàn miễn phí, đại diện đơn vị cho biết.

