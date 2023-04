Các trường đại học New Zealand dành nhiều ưu ái cho học sinh Việt Nam

Nhiều cơ hội du học tại các trường đại học New Zealand

New Zealand có 8 trường đại học nằm trong nhóm các trường đại học hàng đầu thế giới (theo xếp hạng của QS Ranking). Hiện nay, 8 trường đại học (ĐH) New Zealand đã chấp nhận tuyển thẳng học sinh Việt Nam với một số điều kiện.

Theo đó, để vào ĐH Otago, học sinh tốt nghiệp bậc PTTH ở Việt Nam cần đạt điểm trung bình lớp 12 là 8.0 trở lên và có IELTS tối thiểu 6.0 (không có kỹ năng nào dưới 5.5), hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương.

Học sinh Việt Nam có nhiều lộ trình để vào các trường đại học New Zealand (Ảnh: ENZ).

Học sinh Việt Nam cũng có các lựa chọn khác để mở cánh của vào trường ĐH New Zealand. Đơn cử là các chương trình dự bị đại học (Foundation) được các trường đại học triển khai hoặc các cơ sở đào tạo liên kết cung cấp. Học sinh có thể lựa chọn học ở Việt Nam thông qua các chương trình như dự bị đại học quốc tế NCUK, hoặc qua New Zealand học Foundation Program ở các trường.

Chương trình chuyển tiếp lên thẳng năm 2 đại học cũng là một lựa chọn kinh tế cho học sinh Việt, có thể kể đến như: ĐH Canterbury với University Transfer Programme, ĐH Waikato với chương trình International Diploma, ĐH Lincoln với Diploma in University Studies. Điểm nổi bật của các chương trình này là người học được trau dồi kiến thức học thuật, tiếng Anh, tối ưu học phí cũng như được tuyển thẳng vào năm thứ 2 của trường sau khi hoàn thành khóa học.

Ngoài ra, chương trình liên kết giữa các trường đại học Việt Nam và New Zealand cũng phổ biến hơn những năm gần đây. Theo đó, 8 đại học tại New Zealand đã triển khai gần 20 chương trình liên kết với các trường hàng đầu Việt Nam (ĐH Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngoại giao, ĐH Ngân hàng, ĐH Kinh tế TPHCM…) và khối ĐH Quốc gia (ĐH Bách Khoa, khoa Y - ĐH Quốc gia TPHCM…) với đa dạng ngành học. Tham gia chương trình này, sinh viên sẽ học 1 - 2 năm tại Việt Nam, sau đó sang New Zealand hoàn tất chương trình và nhận bằng cấp từ trường ĐH New Zealand.

Cơ chế học bổng riêng cho sinh viên Việt Nam

Bên cạnh cơ hội học bổng dành cho sinh viên quốc tế nói chung, các trường ĐH New Zealand còn ưu ái triển khai nhiều học bổng chuyên biệt dành cho Việt Nam như học bổng sinh viên Việt Nam xuất sắc (Vietnam Excellence Scholarship) của ĐH Auckland hay học bổng sinh viên Việt Nam xuất sắc của hiệu trưởng (Vice Chancellor's International Excellence Scholarship for Vietnam) của ĐH Waikato.

Bên cạnh các học bổng Chính phủ, các trường cũng đưa ra nhiều học bổng dành riêng cho học sinh Việt ở các bậc học (Ảnh:ENZ).

Ngoài ra, học sinh có thể ứng tuyển vào nhiều loại học bổng khác tùy vào bậc học, thành tích học tập. Chẳng hạn, học bổng hỗ trợ chỗ ở cho sinh viên quốc tế (International Student Accommodation Scholarships) của ĐH Công nghệ Auckland, học bổng thạc sĩ nghiên cứu (University of Otago International Master's Research Scholarship) của ĐH Otago, học bổng khoa kinh doanh và kinh tế (Dean's Asia Scholarship in the Faculty of Business and Economics) của ĐH Auckland,... với trị giá hàng trăm triệu đồng.

Tăng cường các hoạt động trao đổi giáo dục

Kể từ khi Việt Nam - New Zealand nâng cấp thành đối tác chiến lược vào năm 2020, các trường đại học New Zealand đã tích cực phối hợp cùng các đơn vị giáo dục Việt Nam để mang trải nghiệm giáo dục New Zealand đến gần với các em hơn. Trong đó, chuỗi MasterClass - lớp học trực tuyến miễn phí cho học sinh từ khối 10 đến khối 12 do các giảng viên từ 8 trường ĐH New Zealand đứng lớp, với các bài giảng mang tính xu hướng, trải rộng trên nhiều ngành học, gồm trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu, chuỗi cung ứng, thiết kế ý tưởng…

Các hoạt động trao đổi giáo dục góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng cho học sinh (Ảnh:ENZ).

Một sáng kiến giáo dục nổi bật khác là chương trình Chứng chỉ Năng lực toàn cầu New Zealand (NZGCC) dành cho học sinh phổ thông Việt Nam dưới sự dẫn dắt của giảng viên ĐH Massey. Chương trình giúp học sinh chuẩn bị hành trang của một công dân toàn cầu, từ khả năng thích ứng và suy nghĩ khác biệt, tư duy phản biện, khát khao học hỏi và khám phá thế giới.

Mới đây, Cơ quan giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) và Hội đồng các trường Đại học New Zealand (Universities New Zealand - UNZ) phối hợp cùng ĐH Tôn Đức Thắng tổ chức buổi tọa đàm "Nắm bắt cơ hội học bổng và du học New Zealand bậc sau đại học", thu hút hơn 150 người tham dự trực tuyến lẫn trực tiếp từ khu vực TPHCM và các tỉnh thành khác.

Người học quan tâm quan tâm đến bậc học thạc sĩ, tiến sĩ có cơ hội đối thoại trực tiếp với các đại diện trường các trường đại học New Zealand về chương trình học, các hỗ trợ dành cho sinh viên quốc tế và chính sách đãi ngộ nhân tài sau tốt nghiệp.

New Zealand dự đoán tiếp tục là điểm đến du học được yêu thích của học sinh Việt Nam trong thời gian tới. Tìm hiểu thêm tại: https://www.studywithnewzealand.govt.nz/en.