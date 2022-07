Bố trí, chuẩn bị kỹ lưỡng cho khâu chấm thi tốt nghiệp THPT 2022

Đắk Lắk: Chiều 8/7, ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk - cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nghiêm túc, an toàn, chất lượng.

Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk thông tin về kết quả hai ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn.

Ông Khoa thông tin, toàn tỉnh có trên 20.400 thí sinh đăng ký dự thi tại 32 điểm thi; tỷ lệ thí sinh tham dự thi đạt 99,55%.

Kết thúc 2 ngày diễn ra kỳ thi, có 3 thí sinh bị đình chỉ thi, lập biên bản vì mang điện thoại vào phòng thi (thí sinh chưa sử dụng điện thoại - PV).

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn khu vực điểm thi được công an phối hợp lực lượng thanh niên phối hợp thực hiện tốt. Các cán bộ phục vụ thi đều thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế không có trường hợp nào vi phạm. Ban chỉ đạo thi cấp huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra.

Theo ông Khoa, trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi có 2 thí sinh có dấu hiệu mắc Covid-19 và test nhanh dương tính. Qua đó, một thí sinh được bố trí thi tại phòng thi riêng; thí sinh F0 còn lại được đặc cách tốt nghiệp do có học lực khá nhưng với điều kiện phải làm hồ sơ xét đặc cách theo quy định.

Riêng về quá trình chấm thi, lãnh đạo Sở GD-ĐT cho rằng tất cả các bài thi đã được đưa về khu vực chấm thi đặt tại trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk với các khâu tổ chức được hoàn tất. Tại đây, với sự hỗ trợ của lực lượng công an đã lắp đặt sẵn hệ thống camera ghi hình, phá sóng đảm bảo nghiêm túc, an toàn và dự kiến ngày 24/7 tới sẽ công bố điểm thi.

Bạc Liêu: Không thí sinh và cán bộ nào vi phạm quy chế

Cuối giờ chiều 8/7, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, trao đổi với PV Dân trí, bà Lâm Thị Sang, Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, đánh giá kỳ thi trên địa bàn tỉnh đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Toàn tỉnh Bạc Liêu có hơn 6.400 thí sinh đăng ký dự thi (có 319 thí sinh giáo dục thường xuyên, 408 thí sinh tự do). Tỉnh bố trí 14 điểm thi, với 277 phòng thi tại tất cả 7 huyện, thị, thành phố để tạo điều kiện cho thí sinh đi thi gần nhất.

Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu Lâm Thị Sang (Ảnh: Huỳnh Hải).

Bà Lâm Thị Sang khái quát, qua các ngày thi cho thấy tất cả các điểm thi thí sinh vắng không nhiều, buổi vắng nhiều nhất khoảng 0,9%, phần lớn là thí sinh hệ giáo dục thường xuyên và tự do.

"Không có thí sinh nào đi trễ không được vào thi hoặc vi phạm quy chế thi. Tất cả cán bộ làm công tác tổ chức, giám thị coi thi thực hiện đúng nhiệm vụ, không vi phạm quy chế", bà Sang nói.

Đặc biệt, theo bà Sang, một điểm mới năm nay là nơi để vật dụng của thí sinh và những vật không được mang vào phòng thi cách phòng thi khoảng 25m, tỉnh đã bố trí đúng theo quy định, mặc dù đây là một trong những khó khăn của nhiều điểm thi.

Một điểm thi bố trí nơi để vật dụng của thi sinh rất cẩn thận với mái che ổn định. Đây là một trong những điểm mới của kỳ thi năm nay (Ảnh: Huỳnh Hải).

Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu cũng cho biết, qua thống kê các điểm thi không có trường hợp nào F0 hoặc lây nhiễm dịch Covid-19.

"Sau khi kết thúc các buổi thi, tỉnh sẽ tập trung vào việc chấm thi đảm bảo đúng quy định, quy chế, an toàn, sớm cập nhật kết quả thi theo kế hoạch", bà Lâm Thị Sang nói thêm.

Theo báo cáo, Bạc Liêu không có thí sinh và cán bộ nào vi phạm quy chế thi (Ảnh: Huỳnh Hải).

Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo thi tỉnh Bạc Liêu, Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu Lâm Thị Sang cho rằng, thời gian qua do tình hình dịch có những khó khăn nên dự kiến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh có thể sẽ thấp hơn năm trước.

"Tuy nhiên, dù khó khăn như thế nào thì ngành cũng sẽ cố gắng để kỳ thi diễn ra thành công, kết quả thi cơ bản ở mức cao", bà Sang kỳ vọng.

Được biết, 5 năm liền (từ 2017 đến 2021) tỉnh Bạc Liêu nằm trong tốp 10 tỉnh có điểm thi bình quân cao nhất cả nước. Ngoài ra, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của tỉnh cũng rất cao.