Bố mẹ gặm bánh mì, vạ vật chờ con thi đánh giá năng lực trường công an

Tại điểm thi Học viện An ninh (Hà Nội), hàng trăm phụ huynh lỉnh kỉnh đồ đạc, vạ vật vỉa hè chờ con. Một số người tranh thủ gặm bánh mì, ăn sáng trong khi chờ đợi.

Do hồi hộp, sáng nay thí sinh Nông Văn Lương (Trường THPT Kim Bình, Tuyên Quang) đến điểm thi sớm để tự trấn an tinh thần.

Em xuống Hà Nội cùng hai bạn khác, thuê trọ cách điểm thi một km do xung quanh không còn phòng trọ.

Với Lương, kỳ thi đánh giá tuyển sinh của các trường công an có ý nghĩa quan trọng, quyết định em có thể trúng tuyển vào ngành Nghiệp vụ an ninh của Học viện an ninh như mơ ước hay không.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực khối trường công an ngày 3/7 (Ảnh: M.H).

Dự đoán được khoảng 24 điểm tổ hợp A00 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, Lương dành ba ngày qua để tập trung tối đa ôn tập cho kỳ thi này, đặc biệt là phần Khoa học tự nhiên.

"Em đã làm thử đề thi vào các trường công an năm ngoái. Nó khá khó và khác so với đề thi tốt nghiệp", Lương nói.

Cũng ngồi vạ vật trên vỉa hè chờ con, chị Bùi Thúy Hương, huyện Phong Thổ, Lai Châu cho biết, gia đình 4 người bắt xe khách xuống Hà Nội từ chiều 1/7. Một người đi thi nhưng sốt ruột quá, đến 3 người hỗ trợ tinh thần.

Gia đình thuê trọ gần điểm thi của con. Năm nay, con khá áp lực, mất mấy ngày không đỗ được. Con đặt hy vọng thấp nhất mong muốn đỗ vào Trường Trung cấp an ninh.

Gia đình chị Hương về Hà Nội động viên con trai thi đánh giá năng lực công an (Ảnh: M.H).

Trước đó, năm 2021, con thi vào trường này nhưng thiếu 0,7 điểm. Tháng 2/2022, con đăng ký đi nghĩa vụ quân sự một năm của huyện Phong Thổ để năm nay thi tiếp.

Do đi nghĩa vụ nên trong thời gian này con chỉ có thể ôn thi trên mạng và đang bảo lưu kết quả Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Chuyên ngành Điện ô tô.

Cầm trên tay chiếc bánh mì đang gặm dở, chị Trần Thị Bé, Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, hai vợ chồng và con gái đi xe khách ra Hà Nội sáng 1/7.

Trước đó, cả nhà lên mạng tìm chỗ nghỉ gần trường đều hết nhẵn phòng ở nên thuê cách trường 3km.

"Vợ chồng tôi là giáo viên, nghỉ hè nên quyết định cả hai đưa con ra Hà Nội", chị Bé nói.

Chị Bé gặm bánh mì ăn sáng trong khi chờ con ngoài cổng trường (Ảnh: M.H).

Được biết Thùy Trang- con gái chị, là học sinh giỏi 3 năm THPT, đoạt giải 3 văn tỉnh. Thế nhưng trước áp lực kỳ thi và ngành học mơ ước từ cấp 2 nên con khá lo lắng, áp lực

Nếu không đỗ cả đại học và trung cấp khối an ninh, con sẽ tiếp tục đăng ký vào trường khác theo đúng sở trường.

Năm nay, các trường công an tuyển 2.000 sinh viên, trong đó Học viện Cảnh sát nhân dân tuyển nhiều nhất - 530, trường Đại học Cảnh sát nhân dân 420, Học viện An ninh nhân dân 390.

Kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Công an năm nay có khoảng 16.000 thí sinh tham dự.

Sáng 3/7 kỳ thi được tổ chức trên cả nước, ở 28 địa điểm thi, thời gian làm bài 180 phút.

Đây là năm thứ 2 Bộ Công an tổ chức kỳ thi riêng làm căn cứ xét tuyển vào các trường học viện, trường công an nhân dân.

Bài thi đánh giá năng lực công an nhân dân gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận, mỗi phần 90 phút.

Phụ huynh vạ vật chờ con trước cổng trường thi (Ảnh: M.H).

Thí sinh lựa chọn một trong hai mã bài thi CA1, CA2. Cả hai mã giống nhau phần trắc nghiệm về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và ngôn ngữ Anh. Điểm khác biệt là mã CA1 có phần tự luận toán, còn CA2 tự luận ngữ văn.

Điểm bài thi này được kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT theo tỷ lệ 60-40 và quy đổi về thang điểm 30.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, Bộ Công an đã ban hành các hướng dẫn, các kế hoạch chi tiết để tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chặt chẽ từ khâu ra đề thi, in sao đề thi, vận chuyển đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi, công bố điểm thi, xét tuyển và chiêu sinh, nhập học.

Để phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng các thiết bị công nghệ cao thực hiện hành vi gian lận trong kỳ thi, các hội đồng thi sẽ tập huấn cho cán bộ coi thi, đồng thời, huy động các lực lượng chức năng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát huy tối đa sức mạnh từ con người và từ thiết bị, phương tiện nghiệp vụ phòng ngừa hoạt động gian lận trong thi cử.