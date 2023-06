Bình Dương đầu tư xây mới trường học để tất cả học sinh được đến trường

Theo bà Trương Hải Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Dương, dự kiến, năm học 2023-2024, Bình Dương tăng thêm từ 27.000-29.000 học sinh các cấp.

Để tránh tình trạng nhồi nhét học sinh vì thiếu cơ sở vật chất, tỉnh Bình Dương đã quan tâm, đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất cho ngành giáo dục để đảm báo đáp ứng được hết số lượng học sinh tăng trong năm học 2023-2024.

Một trường học trên địa bàn TP Thủ Dầu Một được xây dựng mới để đáp ứng nhu cầu học sinh năm học 2023-2024 (Ảnh: Phạm Diện).

Theo bà Thanh, trong năm học 2023-2024, tỉnh Bình Dương đã xây mới 8 trường học, trong đó có 1 trường mầm non, 4 trường tiểu học, 3 trường THCS. Ngoài ra, ngành giáo dục cũng nâng cấp, sửa chữa 7 trường (gồm 3 trường THCS, 4 trường THPT).

Như vậy, tổng số trường học của toàn tỉnh Bình Dương cho năm học 2023-2024 là 732 trường, trong đó mầm non 439 trường, tiểu học 163 trường, THCS 90 trường, THPT 39 trường.

Trong năm học 2023-2024 toàn tỉnh Bình Dương có 732 trường học (Ảnh: Phạm Diện).

Mặc dù được tỉnh luôn quan tâm đến ngành giáo dục nhưng do đặc thù, các khu vực phía nam của tỉnh như TP Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An và Tân Uyên luôn có số học sinh trên lớp vượt so với quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Tuy nhiên, ngành giáo dục của địa phương luôn tìm những phương án tốt nhất cho học sinh trên toàn tỉnh.

"Được sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và sửa chữa cơ sở trường học của UBND tỉnh. Năm học 2023-2024 cơ sở vật chất sẽ đảm bảo, đáp ứng được hết số lượng học sinh tăng của ngành giáo dục. Với phương châm, tất cả các học sinh trong độ tuổi đi học đều được đến trường", bà Thanh chia sẻ.